Mladenović: Jestem przygotowany do grania co trzy dni

Środa, 3 listopada 2021 r. 12:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie wiem jak odpowiedzieć na pytanie, co się z nami dzieje. To prawda, że teraz jest inna Legia, ale ona nieustannie się zmienia. Czy obecna sytuacja jest do poprawy? Jest, na pewno - mówi Filip Mladenović.



- Czy mam problemy fizyczne? Nie wiem, ja nie widzę tych problemów. Moje statystyki fizyczne są dobre albo bardzo dobre - jedne z lepszych w drużynie, więc tu nie szukałbym przyczyny. Cała Legia nie jest obecnie w słabej formie i to widać na boisku. To prawda, że jesteśmy w kryzysie. Musimy znaleźć drogę wyjścia z niego. To nie jest kwestia tylko jednego zawodnika. Pewnie jest wiele przyczyn, ale to nie jest czas, by o tym mówić. Ja sam nie jestem Legią, zależę od drużyny, a drużyna zależy ode mnie. Jeden piłkarz nie jest w stanie zmienić nie wiadomo czego. Razem wpadliśmy w ten kryzys i razem musimy z niego wyjść.



- Nie jestem zadowolony ze swoich statystyk bramek i asyst. Na pewno jednak moja dyspozycja nie wynika z żadnego urazu. Staram się jak najbardziej pomagać drużynie, ale w tym momencie się to nie udaje. Staram się być każdego dnia jeszcze lepszy i próbować rozwiązać sytuację, w której znalazłem się ja, ale i cały zespół.



- Nie zgadzam się, że widać na boisku iż mam problemy fizyczne. Jestem przygotowany do grania co trzy dni. Szukam najlepszego rozwiązania, by poprawić swoje statystyki i mam nadzieję, że jako zespół wrócimy na dobrą drogę i przed nami lepsze dni.



- Kogo najbardziej obawiam się w drużynie Napoli? Filip Mladenović nikogo się nie boi. Każdy widzi, że Napoli dobrze gra w piłkę. Z niecierpliwością czekam na ten mecz, bo lubię grać w takich spotkaniach. Cała Warszawa czekała na takie mecze. Nie mamy czego się bać, choć czeka nas na pewno trudne spotkanie. To czy będzie grał Insigne czy Mertens nie ma znaczenia - każdy z nich ma bardzo duże umiejętności.



- Jutro będzie mecz, w którym będziemy skupieni na defensywie i kompaktowym bronieniu. Wiemy, że Napoli lubi operować piłką - tak samo było w pierwszym meczu. W Neapolu mieliśmy kilka swoich okazji, które mogliśmy lepiej wykończyć. Mam nadzieję, że w czwartek będzie lepiej, ale zdajemy sobie sprawę, że nie da się stworzyć nie wiadomo ilu sytuacji. Mam nadzieję, że będziemy bardziej skuteczni. Nie poddajemy się, skupiamy się na swoim graniu i na tym co trener od nas wymaga.