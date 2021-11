Konferencja przedmeczowa

Spalletti: Chcemy wygrać

Środa, 3 listopada 2021 r. 19:13 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Nie uważam, aby nasza kadra była osłabiona. Mamy wielu zawodników, którymi możemy rotować. Chcemy wygrać, po to tu przyjechaliśmy. Zależy nam na Lidze Europy - powiedział przed meczem z Legią trener Napoli, Luciano Spaletti.



- Dlaczego miałoby nam nie zależeć na Lidze Europy? Do Warszawy przyjechaliśmy z zawodnikami, którzy mniej grali, dzięki czemu mogą pokazać swój talent w tych rozgrywkach. To by było nieprofesjonalne, jeżeli byśmy odpuszczali mecze w Lidzie Europy.



- Zespół to suma różnych czynników. Lorenzo Insigne ma nadwerężony mięsień i staramy się, aby wszystko wróciło u niego do normy. On nie musi grać, gdyż mam innych piłkarzy, którzy również na to zasługują. Petagna ma zdolność do wypełniania wolnych przestrzeni, ale Zieliński również ją posiada. Są to dwa różne rozwiązania. Czy Meret zagra? Tak.



- Jesus jest bardzo wytrzymały, może uda mu się przezwyciężyć problemy zdrowotne. Pewnie nie zagra jutro całego spotkania. Jest w dobrej formie fizycznej, nie można mu nic zarzucić. Jeśli chodzi o Onasa, to jest piłkarzem ofensywnym, ale może grać na wielu pozycjach, jednak najwięcej daje z siebie z przodu. Nasi kibice, którzy jutro będą w Warszawie są jednak ważniejsi niż Onas. Fani wygrywają nawet wtedy, kiedy my remisujemy.