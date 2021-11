- Jutro będę miał możliwość gry z polską drużyną, z czego jestem zadowolony. To fajne uczucie. Będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony i mam nadzieję, że wygramy - powiedział przed meczem z Legią piłkarz Napoli Piotr Zieliński . - Legia ma świetną drużynę i zawodników. Być może zagrają z nami bardziej ofensywnie, ale dla nas nie ma to znaczenia. Będziemy robić swoje, aby pokonać mistrza Polski. Nie wiem, dlaczego mają problemy. Mam nadzieję, że wrócą do formy, ale dopiero po rywalizacji z Napoli. Jeśli chodzi o fanów Legii, to są świetni, tworzą znakomity klimat. - Gol z Salerno był dla mnie bardzo ważny, ale przed wszystkim dla całej drużyny. Po problemach wracam do formy. Chciałbym wykręcać jak największe liczby i zagrać jak najlepszy sezon. Wszystko idzie w dobrym kierunku, wygrywamy dużo meczów. Moje gole i asysty zapewnią Napoli jeszcze więcej punktów i pozwolą nam zająć lepsze miejsce w tabeli na koniec sezonu. Zależy nam również na grze w Lidze Europy, więc mam nadzieję, że zostaniemy tu jak najdłużej. - Często śledzę mecze Ekstraklasy. Czy Legia utrzymałaby się w Serie A? Ciężko powiedzieć. Jest to dobra drużyna, myślę, że poradziłaby sobie we włoskiej ekstraklasie, tylko nie wiem z jakim skutkiem. Sądzę, że by się utrzymała.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

IKEA - 29 minut temu, *.play-internet.pl Piotrunia dawaj z nami po meczu nad Zegrze! odpowiedz

L - 50 minut temu, *.tpnet.pl Ludzie czy wy w ogóle używacie mózgu? Wasze komentarze są tak durne, że zastanawiam się czy to nie piszą same dziesięcioletnie dzieci. Co miał powiedzieć, że Legia jest słaba nie cieszy się, że z nami zagra i że nie miałaby szans w Serie A? Dla niego to jest jeden z tysiąca wywiadów jakich udziela i dla jutrzejszego meczu nie ma kompletnie znaczenia co on w nim powiedział a wy się podniecacie i rozkładacie to na czynniki pierwsze jakby to miało jakieś znaczenie. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 33 minuty temu, *.play-internet.pl @L: To po kiego choooya są organizowane konferencje prasowe,skoro i tak żaden uczestnik tychże konferencji prawdy nie powie,tylko,że"to był/jest silny rywal i podchodzimy do niego z respektem" choć by to był mecz np Hiszpania-Lujsemburg?. odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jako rodak mógłby sobie już nie robić żartów z tych drewniaków. odpowiedz

L - 58 minut temu, *.tpnet.pl @KibicL: Właśnie jako rodak wypowiedział się z szacunkiem o nas. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nooooo.Kurtuazja kurtuazją,ale są przecież jakieś granice pieprzenia głupot-panie Zieliński.Pewnie chciał zerwać kontrakt z Napoli i przyjść do Legii,ale jest za słaby na tak świetną drużynę i biedak musi się męczyć w jakiejś beznadziejnej Serie A. odpowiedz

Do Zielinettiego : - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję , że wrócisz do formy , ale dopiero po rywalizacji z Legią . Graj na alibi , bądź patriotą , udawaj że jeszcze nie doszedłeś do siebie i nie oddawaj strzałów i krzywo podawaj , no weź ... I zagraj czasem pod nogi któregoś z naszych napastników , zrób to dla nas Piotrek .. no weeź . odpowiedz

gonzo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Póki co to Legia ma trudności z utrzymaniem się w polskiej lidze odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl tak tak, świetna drużyna - podobno mają premię za awans do 1 ligi... kolejny słodkopierdzący kopacz odpowiedz

powiś(L)e - 2 godziny temu, *.waw.pl Jesteśmy świetni i mamy też "świetnego" prezesa. odpowiedz

KAMI(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Chcielibyśmy :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.