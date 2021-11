Z obozu rywala

Stal przed meczem z Legią

Sobota, 6 listopada 2021 r. 20:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia wraca do zmagań ligowych. Przy Łazienkowskiej 3 warszawiacy zmierzą się ze Stalą Mielec. Poniżej garść informacji o najbliższym rywalu stołecznego zespołu.



W sezonie 2019/20 Stal Mielec po 24 latach wróciła na najwyższy ligowy szczebel w Polsce. W sezonie 2020/21 mielczanie zrealizowali swój cel, którym było utrzymanie w Ekstraklasie, jednak niewiele brakowało, by to się nie udało. "Biało-niebiescy" zajęli dopiero przedostatnie miejsce w ligowej tabeli, uratował ich tylko wyjątkowy sezon, w którym spadała tylko jedna ekipa, a było nią Podbeskidzie Bielsko-Biała. Stal nad zamykającymi stawkę "Góralami" miała cztery oczka przewagi.



Stal przed sezonem odbyła kilkudniowe zgrupowanie w Arłamowie oraz rozegrała pięć gier kontrolnych. W pierwszym sparingu mielczanie przegrali 2-3 z Wisłą Kraków, a następnie ograli 4-1 pierwszoligową Puszczę Niepołomice. Kilka dni później okazali się gorsi od pierwszoligowego ŁKS-u, z którym przegrali 0-2, jednak odkuli się tydzień później, wysoko wygrywając z drugoligową Stalą Rzeszów (5-1). W ostatnim meczu towarzyskim 4-1 pokonali trzecioligową Wólczankę Wólka Pełkińską.



Transfery, jakie przyprowadziła Stal podczas minionego okienka, nie budzą wielkiego respektu. Do zespołu dołączył piłkarz, który na swoim koncie ma 221 występów w Ekstraklasie - 31-letni Marcin Budziński. Ofensywie usposobiony gracz był ostatnio zatrudniony w Cracovii, jednak najczęściej występował w rezerwach krakowskiej ekipy. W jego CV widnieją jeszcze dwie polskie drużyny: Arka Gdynia oraz Radomiak Radom, a swego czasu reprezentował australijski Melbourne City FC. W Australii Budziński spędził rok, podczas którego rozegrał 17 meczów, strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Piłkarz urodzony w Giżycku rozegrał w barwach Stali pięć meczów. Mielczanie wypożyczyli także 26-letniego Fabiana Piaseckiego. Snajper w sezonie 2019/20 z dorobkiem 17 goli został królem strzelców pierwszej ligi. Dobry sezon Piaseckiego poskutkował transferem do Śląska Wrocław, jednak tam wchodził raczej z ławki rezerwowych. Ostatecznie w sezonie 2020/21 rozegrał 27 meczów, w których strzelił cztery gole. Aktualny sezon rozpoczął jeszcze w trykocie wrocławian, jednak już w 6. kolejce oglądaliśmy go w koszulce Stali. Napastnik stał się pierwszoplanową postacią w Mielcu - dotychczas rozegrał osiem spotkań, w których strzelił dwa gole oraz zanotował tyle samo asyst. Swoim doświadczeniem Stali ma pomóc 28-letni Konrad Wrzesiński. Ostatnie pół roku pomocnik spędził w Jagiellonii Białystok, gdzie grał niewiele. Warto dodać, że wcześniej Wrzesiński dwa lata grał w kazachskim Kairacie Ałmaty. Tam rozegrał 43 spotkania, w których strzelił sześć goli i zanotował jedenaście asyst. Warto dodać, że w sezonie 2019/20 sięgnął po mistrzostwo Kazachstanu. Póki co 28-latek w barwach Stali rozegrał siedem spotkań. Wrzesiński to nie jedyny piłkarz z zagranicznym doświadczeniem, który wzmocnił mielczan w tym okienku transferowym. Dawid Kort, który przez pół roku reprezentował barwy greckiego Atromitosu Ateny również trafił do Mielca. Pomocnik Grecji zdecydowanie nie podbił. Ostatnimi czasu grał w niższych ligach polskich, występował w pierwszoligowej Miedzi Legnica i Odrze Opole. Jak dotąd w Stali się nie przebił, gdyż rozegrał zaledwie 155 minut.



Stal wypożyczyła aż czterech młodzieżowców: 20-letniego Japończyka Kokiego Hinokio z Zagłębia Lubin, 21-letniego Mateusza Wyjadłowskiego z Jagiellonii Białystok, 21-letniego Adriana Szczutowskiego z Wisły Płock oraz byłego legionistę, 20-letniego Maksymiliana Sitka z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Najwięcej meczów w tym sezonie w barwach Stali rozegrał Sitek, który nie opuścił ani jednego spotkania. Warto dodać, że 20-latek w każdym z trzynastu meczów ligowych wychodził w pierwszym składzie. Dotychczas popisał się jednym trafieniem oraz asystą. Sitek z Legią związany był od sezonu 2013/14, a w drużynach młodzieżowych naszego klubu występował przez pięć sezonów, po czym trafił na wypożyczenie do II-ligowej Siarki Tarnobrzeg oraz Puszczy Niepołomice. Definitywnie z Legią pożegnał się w sierpniu 2020 roku.



Zaledwie dwóch graczy, którzy opuścili Stal, utrzymało się na poziomie Ekstraklasy. Do Górnika Zabrze odszedł 24-letni Robert Dadok, który w zeszłym sezonie w barwach Stali rozegrał 26 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Do Lechii Gdańsk przeszedł natomiast były gracz Legii Warszawa, Łukasz Zjawiński. Napastnik w zespole z Mielca grał raczej "ogony". Do swoich ojczyzn wrócili Fin Petteri Forsell (na zdjęciu niżej), który reprezentuje teraz FC Inter Turku, oraz Czech Martin Sus, który gra w 1. FK Pribram. Większą stratą z pewnością może być ten pierwszy, gdyż Sus nie przebił się do pierwszej jedenastki Stali. Reszta piłkarzy, która zdecydowała się opuścić klub, gra w niższych ligach.







15 dni przed startem sezonu z posady trenera zrezygnował Włodzimierz Gąsior, a jego stanowisko zajął Adam Majewski. W Ekstraklasie Stal zaczęła przeciętnie, gdyż na pierwsze zwycięstwo czekała do 4. kolejki, kiedy to zwyciężyła z Wisłą Kraków 2-1. Później radziła sobie lepiej. Aktualnie mielczanie mają passę pięciu meczów bez porażki. Podopieczni Adama Majewskiego zwyciężyli z Radomiakiem Radom 1-0 i Zagłębiem Lubin 4-2 oraz trzykrotnie remisowali, z: Cracovią 3-3, Wartą Poznań 0-0, a w ostatniej kolejce z Lechem Poznań 0-0. Aktualnie klub zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Stal strzeliła 15 goli (ok. 1,2 bramki na mecz) i straciła 18 goli (ok. 1,4 bramki na mecz). Najlepszym ligowym strzelcem jest Mateusz Mak, który ma na swoim koncie pięć trafień oraz dwie asysty. Niezłe liczby wykręcił również Grzegorz Tomasiewicz (na zdjęciu niżej w koszulce Legii), który zdobył cztery bramki oraz zanotował asystę. Aż cztery asysty ma w swoim dorobku Krystian Getinger.







Legioniści ze Stalą Mielec mierzyli się 54 razy. "Wojskowi" zwycięsko z tych pojedynków wychodzili 21 razy (ok. 39%), za to mielczanie 17-krotnie (ok. 31%). Remis padł 16-krotnie (ok. 30%). Bilans bramkowy to 71-62 na korzyść Legii. Najlepszym strzelcem w meczach ze Stalą jest legenda stołecznego klubu, Kazimierz Deyna, który do siatki trafiał siedmiokrotnie.



W XXI wieku obie ekipy spotkały się zaledwie dwa razy, a legioniści ani razy nie wyszli z tych potyczek zwycięsko. Najpierw na własnym boisku "Wojskowi" przegrali 2-3, a kilka miesięcy później na wyjeździe bezbramkowo zremisowali.