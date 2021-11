Spotkanie Legia Warszawa - SSC Napoli obejrzy na stadionie przy Łazienkowskiej 3 komplet publiczności i ponad 500-osobowa grupa kibiców z Włoch. Bezpośrednią transmisję z meczu przeprowadzi stacja TVP 2. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Fan.Grotyńskiego - 23 minuty temu, *.chello.pl Tylko zwycięstwo Legio! odpowiedz

??? - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Przegramy wszystkie mecze do konca w grupie będziemy ostatni dzisiaj 0-4 odpowiedz

wukashi - 37 minut temu, *.197.174 @???: A jak bedzie inaczej to nasrasz se do ryja. Ok? odpowiedz

Jatamen - 19 minut temu, *.kompex.pl Nagramy tobie razem bo tak będzie odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mocno będzie ale raczej po stronie Napoli.... odpowiedz

