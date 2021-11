Komentarze (80)

L - 13 minut temu, *.play-internet.pl Josue do psychiatry się nadaje… odpowiedz

KibicL - 18 minut temu, *.plus.pl A przecież trener przed meczem mówił, że to nie będzie stypa tylko wesele. I co zostało z tych zapowiedzi? Moim zdaniem w Legii najbardziej zawodzi przygotowanie fizyczne i motoryka. odpowiedz

benowaki - 21 minut temu, *.vectranet.pl fortuna 1. liga wita hip hip hurraaaaaaa

i po legii odpowiedz

Poznaniak - 27 minut temu, *.centertel.pl Łączymy sie w bólu... odpowiedz

LewLegia - 13 minut temu, *.net.pl @Poznaniak: my również ..... tyle lat oglądać Amice w koszulkach lecha to depresja musi być wielka. odpowiedz

Gp - 31 minut temu, *.chello.pl Chociaż przez 45minut byliśmy szczęśliwi (L) odpowiedz

Leśny Dziadek - 31 minut temu, *.centertel.pl Mioduski ma teraz dwa wyjścia, albo sprzedać klub albo zrobić czystkę totalną. Ale jeżeli to drugie rozwiązanie będzie polegać na zwolnieniu Radka i zatrudnieniu Tadka (pozdrawiam serdecznie wszystkich Tadków), to będzie tak samo, czyli klopa w occie. odpowiedz

Star - 40 minut temu, *.plus.pl Nie poddawaj się ukochana ma...

Cała Polska beke z Was ma... odpowiedz

Ghccv - 35 minut temu, *.tpnet.pl @Star: z twojego ojca odpowiedz

Gocław - 26 minut temu, *.net.pl @Star: tra lalala la głupia piosnka ta

Tra lalala la wiecznie śpiewana. odpowiedz

Piter - 50 minut temu, *.plus.pl Nic nie stało .....hej Legio nic nie stało....

W niedziele wszyscy na mecz...Stal Mielec....

Obiecuję remiis:) odpowiedz

zxm. - 47 minut temu, *.vectranet.pl @Piter: wygórowane oczekiwania odpowiedz

Speed - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Jeden buduje dom z cegieł, drugi buduje dom z gówna.Mioduski wchodzi na salony po tabletkach na rozwolnienie. Zesrany, ale spokojny. odpowiedz

Wolfik - 51 minut temu, *.mm.pl Cóż....niby człowiek wiedział, ale gol Emreliego dał nadzieję, że jednak może....Niestety 5-ta kolumna znowu zadziałała. Naprawdę, darujmy sobie tych Rose, Kastratich, Jousue, Johanssonów. Oddać za pół darmo i sprowadzić z dwóch Polaków. Bedzie lepiej i oszczędniej. odpowiedz

Leśny Dziadek - 47 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: Teraz wyobraźmy sobie, że przychodzi np. Stanisław. Przecież oni po pierwszym biegu trafiliby na sor, z marną szansą na przeżycie. Jak to powiedział Borek - ,,połowa składu to truposze,,. odpowiedz

Po(L)ubiony - 42 minuty temu, *.aster.pl @Wolfik: Tak byłoby najrozsądniej. Ale po rundzie, a najdalej sezonie, Mioduski nęcony łatwym zarobkiem, opędziłby zdolnego Polaka za granicę, rozbijając drużynę i łamiąc niedojrzałemu graczowi, karierę. Mioduski niszczy Legię i nikt nie może mu w tym przeszkodzić. odpowiedz

grzesiek - 51 minut temu, *.centertel.pl Gdybysmy byli nieco sprytniejsi mecz do wygrania albo cobajmniej zremisowania. Po co te faule w naszym polu karnym??? odpowiedz

Wolfik - 48 minut temu, *.mm.pl @grzesiek: Nie wiem. Musisz zapytać tego niezrównoważonego emocjonalnie, co chciał osiągnąć.... odpowiedz

Korda - 53 minuty temu, *.centertel.pl Midouski zaraz się popłacze. Pakuj się Darek i wywalaj z Warszawy. Stworzyles największe bagno z Kucharskim jakie nikomu w Warszawie się nie śniło. Tu nie ma nic. Ani trenera, ani drużyny ani prezesa. To jest koniec tego klubu odpowiedz

AA - 54 minuty temu, *.virginm.net wieteska i jedrzejczyk to tak jakbym oglądał bajkę sąsiedzi wszystko potrafią spiep....yć.Przy czwartej bramce jak trampkarze.WSTYD odpowiedz

Kiki - 54 minuty temu, *.plus.pl Loczek opuścił już stadion. Niestety wróci :( odpowiedz

Leśny Dziadek - 50 minut temu, *.centertel.pl @Kiki: Zapomniał coś spakować? odpowiedz

wtf - 55 minut temu, *.chello.pl I cały ten syf ma ogarnąć 3 ligowy trener!Brawo pudel,świetnie to wymyśliłeś! odpowiedz

Szpic - 55 minut temu, *.chello.pl Wybili im piłkę nożną z głowy. Tak się gra w nowoczesny futbol. odpowiedz

Plaskacz - 56 minut temu, *.net.pl Ale się tutaj pyr i widziewiokuf najechało. odpowiedz

Słoik - 57 minut temu, *.play-internet.pl jędrzejczyk to sie niech zawija do swojej dębicy drewno i ślimak odpowiedz

Pit - 57 minut temu, *.net.pl Dziady jedne! Mioduski won!!!! odpowiedz

Lewlegia - 58 minut temu, *.net.pl Widzieliście jak po czwartej wyszedł z trybun , oby na zawsze. odpowiedz

Leśny Dziadek - 58 minut temu, *.centertel.pl Mioduski już wyszedł, idz i nie wracaj... odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 52 minuty temu, *.191.200 @Leśny Dziadek: Mina Rozczochranca kiedy wychodzil, bezcenna. Jakich my czasow dozylismy. Co ten rozczochrany filantrop jelop z tym klubem zrobil. Kurcze, Arnold Boczek by lepiej tym pokierowal. O Ferdku Kiepskim nie wspomne...

Moje marzenie? Rozczochraniec z Kucharskim w posredniaku. odpowiedz

Leśny Dziadek - 52 minuty temu, *.centertel.pl @Wolfik: Nie wierzę już temu fantaście, miał być fantastyczny klub, jest fantazyjna totalna kiszka stolcową. A wystarczyło zatrudnić prezesa z branży, na poziomie. odpowiedz

LewLegia - 51 minut temu, *.net.pl @Leśny Dziadek: wrócił, to ten typ co jak go dzwiami wywlą to oknem wróci. odpowiedz

Wolfik - 49 minut temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Też nie wierzę....nie wiem w sumie po ciula to piszę...



Grupa IKEA rozjebała cały zespół. Przy asyście Kucharskiego i Mioduskiego. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zgodnie z informacją, zrezygnowałem z canal +. Nie będę oglądał tego szamba ligowego. odpowiedz

Leśna pałka - 50 minut temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: nie można od ręki. Na bank nie wypowiedziałeś umowy. Kłamiesz non stop tutaj odpowiedz

Leśny Dziadekl - 43 minuty temu, *.centertel.pl @Leśna pałka : Oczywiście, że można. Z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedziałem, od stycznia nie będę oglądał. odpowiedz

Krislegia - 1 godzinę temu, *.matrixinternet.pl Ten nędzny zespół jest natychmiast do rozwiązania odpowiedz

Maniek - 1 godzinę temu, *.aster.pl Szkoda słów i klikania w ekran. Żenada odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.plus.pl Bluzgi na Zielinskiego, który mówi że macie świetną drużynę, są słabe. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jak nie Rose, to Josue. Jak nie Kastrati, to Johansson. Nie wiem, czym kieruje się Kucharski sprowadzając takich piłkarzy. Wolałbym już jakiegoś solidnego polskiego 1-ligowca. Wyrzucanie kasy w błoto. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oni rzeczywiście grają w inną dyscyplinę. Włoch biegnie spokojnie, i wyprzedza Martinsa o kilka metrów. A ten gra od 60 minuty... odpowiedz

Wolfik - 59 minut temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Martins? Czego się spodziewasz po tym delikatesie....Slisz robił robotę za dwóch. odpowiedz

Leśny Dziadek - 56 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: Widocznie opylił ze 3 batony:))) Daj spokój kolego, oni się wszyscy nadają do, że tak powiem konsumpcji:)))) odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wuefista robi postępy z ta bandą przegrywów, a najlepsze są te trybuny pełne naiwniaków, a pudel zaciera łapy bo kasa się zgadza odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.co.nz I po meczu. Tyle w Europie i tyle w lidze. To jest właśnie Legia na lata którą budują. odpowiedz

WR - 1 godzinę temu, *.it4polska.com josue wypier....laj odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl Raz, dwa, trzy pudel patrzy.

Cztery, pięć człowieku odejdź.



ps. Dobrze, że to polonia przegrywa;)) odpowiedz

Miś - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Thank you Josue. You are our hero. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Wyłączyłem tv . Dziadostwo . odpowiedz

Maniek - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Jurek: Tak jest, żenady ciąg dalszy. Było to do przewidzenia. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Zaangażowanie jest, umiejętności też, brak ogrania schematów ofensywmych i słabe przygotowanie fizyczne. robota Cześka jeszcze sięb nam odbija. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony: Mnie się odbija wczorajsza zagrycha. Z dziadkami, w parku opijaliśmy rezygnację Dariusza. odpowiedz

Jerry - 51 minut temu, *.207.176 @Leśny Dziadek: Trzeba bylo z dziadkami zrzutkę zrobic na wykupienie Legii od pana Dariusza. odpowiedz

Leśny Dziadek - 36 minut temu, *.centertel.pl @Jerry: Poruszyliśmy ten temat. Jeden z dziadków ma syna, który pracuje u szejka. Niestety Dariusz nie jest zainteresowany sprzedażą. Także pogadamy za jakiś czas, z komornikiem. Wtedy będzie szansa na odkupienie długów. odpowiedz

slisz - 1 godzinę temu, *.chello.pl widac az zeby bola jak slisz jest daleko od pierwszego skladu Legii,tyle strat,zero dobrych zagran,tylko te checi,a to tylko slaba przecietnosc odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dwie bramki Kucharski, dwie bramki Mioduski i Legią ma....? odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.net.pl Mecz bez słupka się nie liczy... Aj jaka szkoda. odpowiedz

Bet 365 - 1 godzinę temu, *.co.uk Wytypowany mecz na tzw. Łamak 1/2 plus kolejnym jest West Ham.. tylko te dwa dają kurs 500/1 . Word football poker ma się dobrze. Pozdrowienia z emigracji. odpowiedz

GD - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Bet 365 : mówisz i masz odpowiedz

UTRZYMAĆ WYNIK!LEEEGIIOO! - 1 godzinę temu, *.50.97 WYRZUCIĆ TEGO ŚLISZA OD KIEDY ON JEST W LEGII TYLKO SIE ŚLISZYYY,,,, odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jeżeli spadniemy z ligi i wygramy puchar, to: awansujemy z powrotem, z tzw. dziką kartą do ekstraklasy. A jeżeli nie, czy grając piętro niżej będziemy grać w LM? odpowiedz

c u L t Warsaw Sport - 1 godzinę temu, *.50.97 @Leśny Dziadek: Ty naprawde jesteś Leśny... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @c u L t Warsaw Sport : Opatentuj kolego tę myśl:)( odpowiedz

ryba socho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Całkiem niezle tylko te straty Slisza niepotrzebne. Widać chęci odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.231 Czyli potwierdza się to co wszyscy mówią że gwiazdeczki spinają się LE a szarą ligę mają w nosie odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie jest źle odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl Ten Slisza to kołek! Tragedia! odpowiedz

Zealley - 2 godziny temu, *.chello.pl jak wygrają to będą chlać ze dwa tygodnie odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 2 godziny temu, *.plus.pl Jak do tej pory nie ma tragedii. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Że Stalą Mielec będzie lipa a dziś się wkłady troszkę spiely odpowiedz

Kibic z tik-toka - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : bo jest szansa pokazania w Europie. odpowiedz

Sarcastico. - 2 godziny temu, *.inetia.pl BRAK KOMUNIKACJI! !! Oni się nie rozumieją kur...!! odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Nie oglądam tego meczu.Za duży stres,zdrowie mi na to niepozwala.Ale chciałbym bardzo tego potem żałować jakby Legia wygrała lub zremisowała. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.com.pl 1 gol , 5 celnych strzałów, 7 sytuacji bramkowych i będzie super. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 3 godziny temu, *.chello.pl Tylko zwycięstwo Legio! odpowiedz

??? - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Przegramy wszystkie mecze do konca w grupie będziemy ostatni dzisiaj 0-4 odpowiedz

Jatamen - 3 godziny temu, *.kompex.pl Nagramy tobie razem bo tak będzie odpowiedz

??? - 52 minuty temu, *.play-internet.pl @???: i kto się osrał pomyliłem się o jedną bramkę odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Mocno będzie ale raczej po stronie Napoli.... odpowiedz

