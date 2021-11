Gołębiewski: Broniliśmy się dzielnie

Marek Gołębiewski (trener Legii): Spotkanie było bardzo trudne, z dobrym przeciwnikiem. Do pierwszego rzutu karnego dzielnie się broniliśmy. Taki był plan - bronić się nisko w systemie 1-5-4-1. Realizowaliśmy go konsekwentnie, ale po pierwszym rzucie karnym coś pękło. Nie widziałem jeszcze tych sytuacji. Nie mogę się do nich odnieść, ale jeśli sędzia po konsultacji z VAR uznał, że karne powinny być, to pewnie powinny być. Za włożone serce i chęci moich zawodników to trochę za wysoki wynik, ale Napoli było lepsze.

Taki był plan ? - 3 minuty temu, *.tpnet.pl ''...dzielnie się broniliśmy''? Przecież my mieliśmy atakować ! Gramy u siebie i znowu defensywna taktyka . Jeden napastnik , Emreli ... A reszta łata dziury w obronie , to jak ma być dobrze ? Czyli kontynuacja ''czekania na kłopoty'', zamiast odważnie zagrać DWOMA napastnikami z przodu . Szkoda , szkoda . Dlaczego brak odwagi naszym trenerom ? Mahir znowu musiał biegać sam z przodu . Co z tego , że pierwsza połowa była niezła , a wręcz dobra - skoro druga połowa była tragiczna , zaprosiliśmy ich na naszą połowę i ''broniliśmy wyniku'', szok i niedowierzanie , dlaczego ?Przegrywamy trzy zero , nie ma już co kalkulować i (chociaż wchodzi Muci) dalej się bronimy ! Bo ataki były słabe i bardzo schematyczne (wszystko ''musi'' przejść przez Jozuego , zgadza się ...) . Taktyka była zła , napastników powinno być dwóch i NIE POWINNI pomagać obrońcom , niech obrońcy radzą sobie sami , jak za dawnych czasów . Pomocnicy mogą im ewentualnie pomagać , a nie napastnicy . Swoją drogą , do pewnego momentu Jędza i Wietes dobrze dawali radę , szkoda że nie przytrzymali Włochów do samego końca meczu . Johanson słaby . odpowiedz

Ben - 11 minut temu, *.inetia.pl Jest iskierka nadzei. Brak kondycji to wina Cześka grubasa i jego ludzi. odpowiedz

robert60 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Drużyna miała siły na połowę meczu i kawałek przy takiej intensywności gry. Ciekawe jak wypadły badania wydolnościowe zawodników, które chyba miały być na początku tygodnia? Zawsze się zastanawiam, jak to jest że Polacy w drużyna zagranicznych nie odstają od swoich kolegów pod względem fizyczności, a polskie drużyny odstają. Polscy trenerzy przygotowania fizycznego nie potrafią tyle co ich zagraniczni koledzy?

Trener nie pomógł drużynie. Zrobił złe zmiany i na dodatek w złym czasie. Powinien wejść Martins za Josue, Charatin za Johanssona, Skibicki za Kastratiego po pierwszym karnym, by bronić wyniku i dalej grać z kontry. Zdaje się, że po drugim karnym próbował zmienić także ustawienie (a przynajmniej tak wyglądał ten bałagan w obronie jaki się zrobił), co zaowocowało trzecią i czwartą bramką. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Szkoda że ten Belg z gwizdkiem był takim aptekarzem przy karnych a oślepł jak KuliBaba przewrócił Kastratiego jak wychodził sam na sam. odpowiedz

Lw - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pierwszego karnego nie było a wcześniej faul na czerwoną kartkę po faulu na Kastratim ciotka z Belgii nie widziala odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.waw.pl Jedno trzeba przyznać - walczyliśmy , ale te 2 karne całkowicie na rozwaliły ... Wiadomo nasza gra to dalej nie ma delikatnie mówiąc szału, ale jak patrzyłem dziś z trybun to myślę, że zaangażowanie jednak było, tego nie można chłopakom odmówić. Napoli to jest ekipa na ćwierćfinał LM lub wyżej. Wiem ,że jesteśmy w fatalnej sytuacji w lidze, w której tego zaangażowania często brakuje, ale jechanie z piłkarzami , że nie ograli dziś lidera ligi włoskiej to już uważam za przesadę. Została nam LE i PP - brednie typu , że mamy 2 zaległe mecze w lidze i gramy o mistrza nie są dla mnie. Trzeba spiąć się maksymalnie plus liczyć na szczęście i wyjść z tej grupy w LE , chociaż do LK. To da nam pieniądze i mimo wszystko prestiż , a w LK można nawet kogoś pyknąć w jednej z rund. Z ligi nie spadniemy to są z kolei kolejne mrzonki, jesień będzie bardzo słaba, ale wiosną wygramy dużo meczów. Zresztą Ch... z wynikami hej Legio jesteśmy z Wami. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak na wuefistę to nieźle ustawiłeś drużynę. Do przerwy szacun. Później dramat. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl A ja myślałem że my mamy grać i walczyć a nie tylko się bronić. No ale fajnie że dobrze się broniliśmy. Obyśmy w niedzielę też dobrze się bronili. No może czasami będziemy atakować... albo kontratakować. No i dobra i tyle w temacie odpowiedz

Krisu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Walczyliśmy jak Lwy, ale jak zwykle zgineliśmy jak muchy. odpowiedz

Zzp - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pierwszy karny z dupy, później już poszło....fuck odpowiedz

Belek - 2 godziny temu, *.orange.pl Świętujemy... odpowiedz

MAKEN - 2 godziny temu, *.151.165 Tak trenować potrafi każdy. Zero pomysłów na stałe fragmenty gry. Taktyka żałosna. Smutek i żal. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Miej chlopie trochę chonoru i nie rób z siebie debila wystarczy że kucharski już to zrobił odpowiedz

Pan Jan - 2 godziny temu, *.bartnet.pl @Cyniek : miej HONOR i naucz się pisać zanim coś napiszesz..... odpowiedz

Woot - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Cyniek : miej trochę honoru i nie pisz chonoru odpowiedz

Obiektywny - 44 minuty temu, *.inetia.pl @Cyniek : miej trochę książek w domu i nie rób z siebie analfabety. Ja stawiałem 0:5 po grze dno a dzięki ustawieniu drużyny przez trenera i dzięki konsekwencji taktycznej ( póki były siły ) mieliśmy trochę emocji. Przygotowanie motoryczne to nie wina trenera Gołebiewskiego, trzeba dać mu szanse na spokojną pracę… odpowiedz

