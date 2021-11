Konferencja pomeczowa

Spalletti: Pokazaliśmy dziś jakość

Czwartek, 4 listopada 2021 r. 21:17 Mishka, źródło: Legionisci.com

Luciano Spalletti (trener SSC Napoli): Moja drużyna pokazała dzisiaj, że umie grać w piłkę, że umie w trudnej sytuacji odwrócić bieg zdarzeń, pokazała jakość. W pierwszej połowie kontrolowaliśmy grę, ale padł gol, który paść nie powinien. W drugiej połowie widzieliśmy już różnice w jakości. Pokazaliśmy charakter, jakość i że umiemy odwrócić przebieg meczu.



Ta wygrana to dla nas coś ważnego, pokazuje siłę psychiczną naszych graczy i nasz rozwój - cały czas się rozwijamy. Całe miasto żyje naszymi meczami, jest zaangażowane w naszą grę. Pokazaliśmy na co nas stać, siłę, determinację i charakter.



To był trudny dwumecz, Legia grała u siebie. Widziałem, jak podniosło się morale po zmianie trenera. Legia była dobrze przygotowana taktycznie do meczów z nami, na pewno uda im się poukładać sytuację w lidze.