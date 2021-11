Deklasacja

Sędziowie

Główny: Lawrence Visser (Belgia)

Asystent: Yves De Neve (Belgia)

Asystent: Ruben Wyns (Belgia)

Techniczny: Bram Van Driessche (Belgia)



Komentarze (91)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wlkp. - 1 minutę temu, *.icpnet.pl A pamiętam, jeszcze niedawno jak nabijaliście się z Kolejorza, a gdzie dzisiaj jest Legia? Śmiem twierdzić, że odpadacie już na jesień z pucharów i walczycie o utrzymanie w lidze!!!! Takiego koszmaru jeszcze dwa miesiące temu nikt w największym amoku alkoholowym nie przewidział. odpowiedz

Dimas - 6 minut temu, *.info.pl Josue... czemu od początku nie grają Muci, Skibicki , Lopes, Kostorz... bo im się ewidentnie chce grać i widać że zostawiają serducho na boisko nie co ci paradyści...



Dla mnie trener się już określił - nic sie nie zmienilo w stylu gry połowa tych pseudo kopaczy nie zasługuje zakładać tych zacnych barw, ale i to przetrwamy ;) odpowiedz

eLka - 8 minut temu, *.mm.pl Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. odpowiedz

Teddy - 10 minut temu, *.cdn77.com Taki dzisiaj niestety jest sport, że stacje telewizyjne rządzą i dyktują warunki, toteż bardziej honorowane są zespoły o większym znaczeniu medialnym, a to przekłada się także na optykę sędziego, który w wątpliwych i spornych sytuacjach przychylniejszym okiem spojrzy na takie drużyny, bowiem w interesie tych, co handlują prawami transmisyjnymi jest, żeby przepychać jak najwięcej drużyn z topu w rozgrywkach międzynarodowych, gdyż to one napędzają koniunkturę i dostarczają im ogromne zyski. Dobrze, że chociaż jest jakiś kapitał początkowy w postaci sześciu punktów i do samego końca można powalczyć przynajmniej o LK, chociaż nie będzie o to łatwo. odpowiedz

Miasto Rafałka - 12 minut temu, *.play-internet.pl Druga połowa to gra w dziadka.Przepaść piłkarska odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 13 minut temu, *.jmdi.pl Nie musieliśmy przegrać tego meczu. Zadecydował brak koncentracji jednego pomocnika oraz kontrowersyjne zdjęcie z boiska w 72 minucie Slisza co bardzo osłabiło defensywę Legii. Teraz spróbować pokonać Spartak i z trzeciego miejsca kontynuować przygodę pucharową. W oknie transferowym opchnąć kogo się da z "gwiazdorków" i do jedenastki wprowadzić legionistów... odpowiedz

Ponton - 5 minut temu, *.t-mobile.pl @Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski: wprowadzić Legionistów. Kogo konkretnie? Transfer Kucharczyka? Rzeźniczaka? Młodego Mosóra? Wznowienie kariery przez Vuko? Jakich Legionistów? No chyba nie mówisz o tych dzieciach co nie potrafią błyszczeć w rezerwach. odpowiedz

Yeti - 13 minut temu, *.play-internet.pl Mioduski doprowadził do tego, że Legia jest piłkarskim zaściankiem Europy. Gra na poziomie europejskiej okręgówki. Zamiast się rozwijać Legia się zwija. odpowiedz

Albert77 - 14 minut temu, *.aster.pl Josue...dno dna. Alkoholik i degenerat. Jak nisko Legia musiała upaść żeby zatrudnić takiego degenerata. Niech ktoś poda jego statystyku bo ja boję się spojrzeć. odpowiedz

Budzio1984 - 15 minut temu, *.t-mobile.pl Man of the match "... " odpowiedz

jo - 15 minut temu, *.tpnet.pl Akurat o Napoli nie mam żadnych pretensji. To inna liga, z kosmosu. Zespół który jest #1 do mistrzostwa Włoch. Kompletny i zgrany, budowany od lat a nie co roku jak nasza banda kopaczy, która chce się pokazać żeby stąd uciec i nie wracać. odpowiedz

Gościu - 17 minut temu, *.centertel.pl Trudno to jest piłka.Wiadomo było przed meczem,że będzie mega ciężko.Wynik zbyt wysoki.Trochę się dziwię trenerowi,że Legia na drugą połowę wyszła tak bardzo ofensywna.Wiadomo,że brakuje obrońców i ogólnie graczy stricte defensywnych ale wg mnie Legia powinna postawić w 2 połówce autobusu przegubowy.Nie lubię tego ale na serio chcieliśmy wygrać z Neapolem grając otwarty mecz od bramki do bramki???? odpowiedz

Odlaraj - 17 minut temu, *.centertel.pl Tego kreatyna od butelki żeby tydzień czyściło... odpowiedz

KLanik - 18 minut temu, *.chello.pl Portugalce i Albańce wykańczają nam Legię. Plus pudel i zarząd. Ile jeszcze POrażek mamy znieść? odpowiedz

Coachbiedronka - 19 minut temu, *.play-internet.pl Kucharczyk i Grosicki proszę was wróćcie do Legii i pokażcie tym panienka jak się gra.obysmy się utrzymali,chociaż zaczynam mieć obawy,obym się mylił. Panie Mioduski zatrudnij pan speca od skautingu,i zacznijcie w końcu szukać obrońców,a z trenerów hening Berg albo czarczesow na szybko, Irek drużynie trzeba liderów w każdej formacji. odpowiedz

Urs 72 - 25 minut temu, *.chello.pl do Moda i przydupasow jego ? Kur......to już Koniec waszej potęgi w Legii zjebalisc....... wszystko od 2016 roku pierdol......i zero kur...zero .....zero.....zero szacunku dla Legii i kibiców Kmioty na murawie nie rozumieją jaki klub reprezentują .to tyle Brak słów odpowiedz

Curragh - 18 minut temu, *.plus.pl @Urs 72: kogo w Legii może obchodzić twoje ujadanie, wiejski siurku? odpowiedz

KLanik - 5 minut temu, *.chello.pl @Curragh: mnie i wielu innych i grzeczniej do kibica! odpowiedz

P.s - 26 minut temu, *.play-internet.pl Mioduski na koniec sezonu będzie łysy i będzie miał łupież do pilnują tego nasi piłkarze Przepraszam pseudo piłkarze odpowiedz

Maciek - 27 minut temu, *.centertel.pl Nie zgodzę sie.pierwsza polowa bardzo wyrownana. Potem poszly glupie faule. Kazdy by sie zalamal.gdyby na lige wychodzili z takim zangazowaniem to by bylo 10 pkt przewagi. Spartak jak najbardziej w zasiegu. Trzeba poki co zaufac trenerowi. Josue rezerwy na otrzeźwienie odpowiedz

666 - 20 minut temu, *.chello.pl @Maciek: Jakiemu trenerowi???? My nie mamy trenera!!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 27 minut temu, *.aster.pl Przegraliśmy nie z dobrą, ale z doskonałą ekipą. Niestety, ta porażka pokazała że nie mamy drużyny. Będzie ciężko. odpowiedz

Wolfik - 24 minuty temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Najbardzie boli fakt, że my tego meczu nie musieliśmy przegrac. Tak jak z Pogonią. Ale jak się ma niezrównoważnonych na boisku.... odpowiedz

Dedi - 18 minut temu, *.plus.pl @Po(L)ubiony:

W dodatku grają tak bez Insigne, Osimneha czy Mario Ruiza .. Oni zajdą bardzo daleko w Serie A i LE. Ale to nie nasze problemy.... Nasz problem to Stal Mielec.. lol. odpowiedz

MAHIR - 27 minut temu, *.play-internet.pl Piję by zapomnieć... odpowiedz

K(L)AKIER - 7 minut temu, *.inetia.pl @MAHIR: i klapy na oczach i jazda do przodu odpowiedz

Coachbiedronka - 27 minut temu, *.play-internet.pl Legia to my Legia to my,dosyć dosyć,czas zaczac zwalniać piłkarzy,niemożna grać tak bezmyślnie jak Josue ,pora zrobić listę piłkarzy do wysłania do rezerw,oglądając mecz garbarni Kraków z wieczysta niektórzy piłkarze w 2lidze potrafią lepiej myśleć,dać im taśma kasę i pokażą jaja.kto powinien odejść lista długa

Zostać powinni jedynie Boruc,Tobiasz,Jędrzejczyk,pekhart, i szukać zawodników i Maik Nawrocki reszta to poziom hula gula. odpowiedz

Darek - 30 minut temu, *.chello.pl Dwa karne Josue i dwa razy ograny Jedrzejczyk.Mógł przeciąc podanie po którym Napoli strzeliło trzeciego gola. Przy czwartym golu ograny jak dziecko.

Dobrze,że zmieniliśmy trenera. odpowiedz

Ben - 9 minut temu, *.inetia.pl @Darek : Jędza już dawno gówno gra i do tego nie jest kapitanem bo taki wypowiada się po meczach. odpowiedz

JimmyL - 31 minut temu, *.t-ipconnect.de Ciekaw jestem kto ich przygotowuje kondycyjnie, bo to najwiekszy mankament. odpowiedz

wtf - 32 minuty temu, *.chello.pl Kucharski sprowadź więcej chujowych Portugalczyków! odpowiedz

Legia-LovingLublinianka - 32 minuty temu, *.centertel.pl Pomimo i wbrew...!!! Dziś zgodnym rytmem biją nam nasze serca, które my za Legię damy w KAŻDY CZAS, czy czas dobry, czy czas zły! Będzie lepiej. Przetrwajmy. odpowiedz

grzesiek - 33 minuty temu, *.centertel.pl Pierwszy karny nieslusznie podyktowany . Juz zauwazyl to jakis ekspert. odpowiedz

Wolfik - 26 minut temu, *.mm.pl @grzesiek: Taaak. Ten kraj ekspertami stoi. W każdej dziedzinie. Ekspert prezesem, ekspert trenerem, ekspert na boisku. A potem gramy mecz.... odpowiedz

Poi(L)ubiony - 22 minuty temu, *.aster.pl @grzesiek: Należał się jak psu micha. I jak nam w meczu ze Śląskiem, po faulu Golli na Pekharcie. Tylko tam gwizdał Frankowski. odpowiedz

Kamuflaż - 33 minuty temu, *.tpnet.pl Będzie wyprzedaż w zimie, Mioduski sprzeda każdego, byle tylko część odzyskać. Widać, że już doszedł do ściany i nie wie co robić. A piłkarzyki już mają tak psychikę zjechaną, że 3 pkt dla Mielca prawie że pewne. Myślę, że czeka nas trzęsienie w klubie i historyczny spadek z ligi. odpowiedz

Singspiel - 14 minut temu, *.plus.pl @Kamuflaż: nie będzie. W pucharach Legia zarobila ponad połowę swojego budżetu. Finansowo jest o niebo lepiej niz rok temu. Sportowo natomiast gorzej odpowiedz

Dedi - 34 minuty temu, *.plus.pl Wiadomośc dobra że Josue nie zagra w Leicester. To jest wzmocnienie duże. L odpowiedz

K(L)AKIER - 31 minut temu, *.inetia.pl @Dedi: slisz lider środka zrobi robotę odpowiedz

Dedi - 17 minut temu, *.plus.pl @K(L)AKIER:

A to już jestem spokojny o wynik ha odpowiedz

Mr. - 15 minut temu, *.virginm.net @K(L)AKIER: Tylko musi dużo batonów zabrac ze sobą odpowiedz

Szpic - 35 minut temu, *.chello.pl Mam takie pytanie. Czy ktoś wyłapał w dzisiejszym meczu chociaż jedno celne podanie Slisza? Kucharski jest "wybitnym fachowcem" od skautingu. W dzisiejszym meczu widać to było jak na dłoni. odpowiedz

K(L)AKIER - 26 minut temu, *.inetia.pl @Szpic: gość ma talent przecież, lider środka ,A w trójkącie piłki na 6m nie potrafi zagrać dokładnie odpowiedz

jurand - 18 minut temu, *.plus.pl @Szpic: już dawno pisałem, że Slisz to drewno, nie wiem dlaczego nie odsunęli go do drugiej drużyny. I jeszcze jedno jaki mają powód komentatorzy aby wychwalać tego Slisza. Inni też nie lepsi odpowiedz

Singspiel - 12 minut temu, *.plus.pl @jurand: tez bylem zdziwiony, ze zaplacili prawie 2 mln euro za goscia, o ktorym nikt nie slyszal odpowiedz

Ator - 36 minut temu, *.vectranet.pl Miękkie karne ale wiadomo, że sędzia też jest odpowiedni wyznaczony. Josue jakby czasem w ogóle nie widział co robi. To, że Zieliński miał piłkę na nodze to wcale nie oznaczało, że będzie z tego gol. Sędzia wykorzystał szansę i dał karnego. Nastawienie piłkarzy było naprawdę super od początku meczu i tylko szkoda takiego wysokiego wyniku. Obecna Legia zupełnie się nie szanuje. Dla kibica ma znaczenie każda stracona bramka. No i żal szansy Riberio. Gdyby to wpadło..... Kto wie. Trudno jedziemy dalej. Tak realnie Legia ma szansę na ligę konferencji. Teraz trzeba brać się za ligę i czekać na mecz ze Spartakiem odpowiedz

Dedi - 33 minuty temu, *.plus.pl @Ator: Ten sędzia dostaję prezenty od uefy że mecze sędziuje.. śpiewy z trybun f uefa to jeszcze mu pomagało aby te karne podyktować. odpowiedz

j24 - 37 minut temu, *.chello.pl W sumie scenariusz podobny jak we Włoszech, do pierwszej straconej brami jakoś to było, a potem całkowita rozsypka. Zachowanie Josue przy drugim karnym po prostu kretyńskie, inaczej się tego nie da nazwać. Ewidentnie widać, że w LE najemnikom bardziej się chce, niż w lidze, ale jak już przegrywają i nie ma szansy na lepszy wynik, to tak samo pełna olewka. Mioduski koniec drugiej połowy zamiast z loży oglądał sprzed tunelu i widać było, że jest wkurzony. Chyba szykuje się wizyta prezesa w szatni. odpowiedz

Kibic - 38 minut temu, *.play-internet.pl Przestańmy chodzić na mecze

Pchamy tylko kasę pudlowi!!!! odpowiedz

Zyga - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Wyp***lać! odpowiedz

Żozułe - 41 minut temu, *.. Legia to fajny klub, tylko piłkarzy brak, ten mecz był kalką meczu poprzedniego i mamy pecha, że w pucharach nie gra się tylko 75 minut, bo po tym czasie różnica w obrazie gry wygląda mniej więcej tak, jakby chłopcy z ósmej A grali przeciwko chłopcom z pierwszej B, a na grę zawodnika z numerem 27 spuśćmy zasłonę milczenia, jedyne czym można się pocieszyć, jeżeli w ogóle jest się czym pocieszyć, to fakt, że potencjalnie najgroźniejszy przeciwnik już za nami i nadal możemy się łudzić, że w przyszłych dwóch meczach chociaż punkcik wpadnie, co dałoby jakiś awansik do LK. odpowiedz

Wolfik - 42 minuty temu, *.mm.pl Zimą kilku wirtuozów należy koniecznie pożegnać. inaczej będa powazne problemy by utrzymac się w lidze.



Głupota Josue porażająca. Kastrati z Johanssonem obok meczu. Grupa IKEA działa jak 5-ta kolumna. odpowiedz

??? - 42 minuty temu, *.play-internet.pl To może być początek końca Będzie tylko gorzej teraz Stal Mielec nas pojedzie i katastrofa gotowa bez pucharów bez siana na drugi rok bankructwo murowane Skąd się znajdzie pieniądze na nowe transfery odpowiedz

Wolfik - 38 minut temu, *.mm.pl @???: Jakich pucharów? Człowieku my mamy 9 punktów.... odpowiedz

Kolo - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Poziom Legii to mniej niż zero. 1:4!!! Wstyd na całą Polskę po raz kolejny zresztą. Cały ten skład, prezes pudel i jego przydupas Kucharski powinni podać się do dymisji. Koniec projektu "Wielka" Legia. Zmarnowane lata, czas, pieniądze. Akedemia piłkarska Legii nie istnieje. Dwumecz z Napoli: 1:7!!!! W czterech meczach przeciwko Napoli 3:14!!!! To pokazuje poziom warszawskiej Legii. Tu jesteśmy, czyli w czarnej d... Zmarnowane lata i kolejny skalp na ścieżce kompromitacji. 1:4 u siebie i zabawa Napoli jakby grali na treningu. 1 strzał na bramkę Legii. To jest koniec. Nie ma już nic. odpowiedz

powiś(L)e - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Mioduski mamy cię dość i wypierdalaj. odpowiedz

Kocur - 43 minuty temu, *.telkab.pl Widać problem w głowach...potrzebny dobry trener i motywator, lider... odpowiedz

KowaL - 43 minuty temu, *.vectranet.pl To co? Trzeba obstawić Mielec u buka, i zarobić ładny grosz w niedzielę. Na pewno nas nie zawiodą i dostaną wpierdol. odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 14 minut temu, *.jmdi.pl @KowaL: na Stal będzie 1.43 kurs to co Ty chcesz grać odpowiedz

Krzysztof - 44 minuty temu, *.centertel.pl Trzymaj się Legio! odpowiedz

Gregor - 45 minut temu, *.kabel-deutschland.de Josue, pan piłkarz w qrwę... odpowiedz

Zielu - 45 minut temu, *.centertel.pl Pomijając klasę Napoli to sędzia dwa piekne karne z kapelusza wyciągnął... Pierwszy karny bark w bark... Zieliński tylko nóżki podkulił, a drugi- w jaki sposób zawodnik może się przewrócić od kopniecia w dłoń... No ludzie kochani odpowiedz

Dedi - 41 minut temu, *.plus.pl @Zielu: Pierwszy był prawidłowy drugi można by podyskutować, inna sprawa że w Izraelu Josue też często ponosiły nerwy w Polu karnym..

odpowiedz

jurand - 27 minut temu, *.plus.pl @Zielu: zgadzam się całkowicie. odpowiedz

Zielu - 18 minut temu, *.centertel.pl @Dedi: jeżeli pilka nożna jest sportem bezkontaktowym to zgadzam się, wydaje mi sie że atakować przeciwnika barkiem można, nawet wtedy kiedy się tego niespodziewa... Generalnie chodzi mi o to że już w pierwszej połowie sedzia z varem szukali choćby minimalnego pretekstu do karnego... Patrząc z duchem sportu i gry to sędzia przekręcił mecz jak chciał odpowiedz

Alan - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Uwielbiam Nasz młyn....w ekstraklasie j....PZPN w Europie fuck UEFA przy ewidetynch karnych, jeszcze kilka znaków zapytania by się znalazło ale trzeba wyjść ponad to by o zrozumieć czego Wam proponuję drodzy Panowie.... odpowiedz

Mic - 43 minuty temu, *.autocom.pl @Anal: uspokoj sie odpowiedz

Greg - 26 minut temu, *.tpnet.pl @Alan:

Jeszcze jest piłkarz października wg tej strony.....który puszcza wszystko co wpada w światło bramki lub jak kto woli nie broni nic. odpowiedz

Kieł - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Nie ma się co spinać. Graliśmy z jedną z aktualnie najlepszych ekip w Europie. Trzy klasy różnicy a do tego frajerskie prezenty rozdaliśmy. Najgorsze jest to, że teraz będą zmęczeni i podłamani i nie dadzą rady Stali. Tu jest sedno sprawy. odpowiedz

Faken - 32 minuty temu, *.tpnet.pl @Kieł: moze i jedną z lepszych, ale grającą z nami drugim garniturem.... odpowiedz

Na wesoło - 45 minut temu, *.centertel.pl Komentarz chyba Borka na znalezioną buteleczkę „piłkarzowi wypadła” :D

„Czysta” już nie w szatni a na boisku ... w drugiej połowie.

odpowiedz

Siwy - 46 minut temu, *.sky.com Ciężko dziś być kibicem Legii…

Mieć akcje na początku 2 połowy na 2-0 i przegrać 1-4…Mental w tej drużynie nie istnieje,karne z dupy, indywidualne bledy(co robi Josue?)i jest tak jak jest…Spartak u siebie za 6 pkt???? odpowiedz

jurand - 34 minuty temu, *.plus.pl @Siwy: jeżeli chodzi o pierwszego karnego to sędzia np z Anglii by go nie podyktował. Była walka bark w bark, co do drugiego też mam pewne wątpliwości. odpowiedz

Szpaku - 46 minut temu, *.net.pl Przestancie z tym "nie poddawaj się", bo już cała Polska ma bekę... odpowiedz

Stary pijak - 28 minut temu, *.vectranet.pl @Szpaku: masz tam jakieś drzewo podłub sobie trochę odpowiedz

mietowy - 47 minut temu, *.aster.pl dramatu cajg dalszy i tak bedzie sie niestety dzialo

po prostu Legie to wszystko przeroslo wszystko zniszczyli smutek juz nie zlosc tylko smutek odpowiedz

Hehe - 47 minut temu, *.centertel.pl Czyżby Josue do Napoli odchodził? odpowiedz

Hehe - 45 minut temu, *.centertel.pl @Hehe: od razu po 2 karnym powinien zmiane zaliczyć odpowiedz

Zidane 82 - 48 minut temu, *.centertel.pl Zielinski -Polak który strzela do Polaków odpowiedz

Dedi - 48 minut temu, *.plus.pl To samo co Sheriff dwa pierwsze mecze wygrane oni nawet z Realem. Przychodzą starcia z Włochami i dwie porażki Sheriffa i Legii... Oni też w pierwszej połowie z Interem 0:0. Nie potrzebne te śpiewy na uefaa.. bo jeszcze decydujący mecz ze Spartakiem zagramy przy pustych... Josue ugryź się w nogę. Pozdrawiam Legię L nadal wierzę . Bo Legia to My. odpowiedz

Smok - 38 minut temu, *.vectranet.pl @Dedi: i Cię, k..., popieram!!!! odpowiedz

Stary pijak - 25 minut temu, *.vectranet.pl @Dedi: .. przy jakich pustych śpiewy zawsze były i będą lepiej zostań z pilotem ręku.. odpowiedz

Kibic - 48 minut temu, *.net.pl To chyba koniec Legii, walka o utrzymanie w lidze i kolejne dziesięciolecia czekania na mistrzostwo. Brawo miodek , brawo kucharski. odpowiedz

Kokos - 48 minut temu, *.chello.pl Mam nadzieję, że kariera Josue w Legii właśnie dobiegła końca. odpowiedz

zxm. - 49 minut temu, *.vectranet.pl Brawa dla josue, to był pokaz prawidzwego poziomu piłkarskiego, kibice liczą na więcej takich akcji odpowiedz

Autor - 49 minut temu, *.plus.pl Gratulacje dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego odpowiedz

Pjoter - 49 minut temu, *.knc.pl Pasmo sukcesów trwa w najlepsze... odpowiedz

word!up - 49 minut temu, *.inetia.pl Wszystkim obniżyć pensję o 99 % . To nie są piłkarze tylko lamusy udający piłkarzy. Kucharski ty debilu to ty sprowadziłeś tych gamoni. Sp...j razem z mioduskim !!! odpowiedz

KRK 12345y7899 - 50 minut temu, *.grefnet.pl Panie prezesie idź Pan do 4 ligi rządzić .... odpowiedz

Już można - 51 minut temu, *.plus.pl Nie poddawaj się ! Be, be, be, bebe !!! odpowiedz

Sarcastico. - 51 minut temu, *.inetia.pl WZMOCNIENIE które zaprzepaściło nam mecz. Śmiało mogły być punkty. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.