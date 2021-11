Legia Warszawa przegrała 1-4 z SSC Napoli. Gospodarze wyszli na prowadzenie dzięki trafieniu Mahira Emreliego. Jednak po zmianie stron do siatki trafiali już tylko goście, którzy najpierw wykorzystali dwa rzuty karne a po trafieniach Lozano i Ounasa dobili rywali. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu. Skrót z meczu na TVP Sport

