+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.com.pl

@L: Josue rzeczywiście był najlepiej grającym piłkarzem w ofensywie ale jednocześnie w defensywie popełnił dwa błędy, które kosztowały. Pierwszy karny był co prawda "miękki" bo bark w bark, biodro w biodro więc równie dobrz może to Zieliński faulował ale sędzia uznał ze ważniejszy był faul w defensywie niż w ofensywie i karny. Josue mógł oczywiście w tej sytuacji mądrzej zagrać i po prostu zamiast remplować Zielińskiego mógł wcisnąć przed niego rękę czy bark i go zablokować, było na to miejsce i wtedy sędzia nie mógłby nic gwizdnąć bo Josue wygrałby pozycję.

Druga sytuacja jest nie do obrony, głupota i tyle. Nie gra się przewrotkami we własnym polu karnym i wiedzą nawet o tym w przedszkolu piłkarskim. Nie gra się tak dlatego, że każdy napastnik wie , że wystarczy pochylić głowę albo zbliżyć się do tej latającej nogi przy takim zagraniu aby sędzia odgwizdał faul.

odpowiedz