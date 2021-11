Mladenović: To nie był mecz do przegrania

Czwartek, 4 listopada 2021 r. 21:03 Fumen, źródło: TVP Sport

Filip Mladenović (zawodnik Legii): Mecz zaczęliśmy dobrze, tak jak chcieliśmy. Niemniej było widać, że bardziej się broniliśmy i zresztą spodziewaliśmy się takiego meczu. Mówiliśmy też o skuteczności, że musimy ją poprawić, ale tego niekiedy brakowało. Przeciwko Napoli nie można sobie pozwalać na proste błędy tak jak dziś. Jestem smutny, bo to nie był mecz do przegrania.



Byłem przekonany, że nie będzie pierwszego rzutu karnego, ale sędzia zadecydował inaczej. Później była kolejna jedenastka... Pojawiły się następne błędy i tak to poszło. Nie można sobie pozwalać na takie zachowanie na takim poziomie. Niemniej, zostawiliśmy na boisku wszystko co mogliśmy... Na pewno była wiara co najmniej w remis. I gdyby na początku drugiej połowy podwyższylibyśmy na 2-0, to byłoby inaczej. Ostatecznie sami zrobiliśmy różnicę prostymi błędami, a Napoli ma taką jakość w każdym segmencie boiska oraz wykańczania akcji, że nie ma nawet co o tym mówić.



Na pewno inaczej gramy w lidze, inaczej w Lidze Europy. Dziś było więcej gry defensywnej w naszym wykonaniu. Szukając pozytywów... Naprawdę musimy znaleźć drogę do wyjścia z dołka, bo to nas boli.