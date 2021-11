Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z SSC Napoli

Sobota, 6 listopada 2021 r. 08:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Mimo wysokiej porażki oceny piłkarzy Legii były nieco wyższe niż za poprzednie spotkania. Najwyższą notę przyznaliście Cezaremu Miszcie. Występ bramkarza Legii oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Najniższa nota trafiła do Josue - 1,9.







W sumie oceniało 889 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,6.



Miszta 3,7

Mladenović 3,3

Wieteska 3,0

Emreli 3,0

Luquinhas 2,9

Jędrzejczyk 2,8

Yuri Ribeiro 2,7

Johansson 2,4

Slisz 2,3

Andre Martins 2,3

Muci 2,2

Kastrati 2,2

Rafael Lopes 2,1

Josue 1,9