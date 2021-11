Motor Lublin rywalem Legii w 1/8 finału Pucharu Polski

W piątek odbyło się losowanie par 1/8 finału Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek rywalem Legii Warszawa będzie Motor Lublin. Spotkanie odbędzie się w Lublinie. Mecze tej rundy zaplanowano na 30 listopada-2 grudnia, a termin rezerwowy to 23-25 listopada. Pary: Garbarnia Kraków - Lech Poznań Korona Kielce - Górnik Łęczna Piast Gliwice - Górnik Zabrze Widzew Łódź - Wisła Kraków Motor Lublin - Legia Warszawa Arka Gdynia - Zagłębie Lubin Olimpia Grudziądz - Świt Nowy Dwór Mazowiecki Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa

Olomanolo - 10 minut temu, *.207.231 No to odpadamy z PP. Motor się zepnie i nas pojedzie zobaczycie odpowiedz

Szpaku - 12 minut temu, *.net.pl Trzeba przyznać, że non stop w PP trafiają Nam się jakieś łachudry... :-) odpowiedz

Pawełek - 17 minut temu, *.netfala.pl No to gramy u siebie :-) odpowiedz

Juri - 26 minut temu, *.centertel.pl Motor z Lublina to kawał jest ..... odpowiedz

Po(L)ubiony - 29 minut temu, *.aster.pl Mamy mecz: Leśnodorski-Mioduski! Na murawie będzie nudno, patrzajta na trybuny! Miodek, tylko nie daj się złapać za pióra, a sam tego nie próbuj! odpowiedz

Lolek - 37 minut temu, *.com.pl Leśny i spółka pokażą Miodkowi... odpowiedz

Zawieja - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Motor z Lublina to kawał jest ****** odpowiedz

rob bandit - 31 minut temu, *.play-internet.pl @Zawieja: Dokładnie tak jak piszesz, nieśmiertelna zajawka... FORZA LEGIA!!! Kiełby w górę i jechana z Frajernią... odpowiedz

Michał W-wa - 55 minut temu, *.vectranet.pl Ile będzie, 5-0, 6-0 dla Legii? odpowiedz

Mr.Kanister - 58 minut temu, *.play-internet.pl Cieszmy się że Wieczysta odpadła bo dopiero byłoby ciężko. odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No i po pucharze... odpowiedz

No kto by się spodziewał - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Że w sezonie, w którym jedyną szansą na puchary dla Legii jest Puchar Polski drabinka wygląda następująco: 2 liga, 3 liga, 2 liga :D Ten wasz PZPN, to sie nawet z tym nie kryje. Śmiech na sali. odpowiedz

Żoden - 59 minut temu, *.tpnet.pl @No kto by się spodziewał : A jeszcze jedno - jest juz tez przygotowana dla was para na ćwierćfinał, stąd Olimpia gra ze Świtem. No parodia po prostu. odpowiedz

roben66 - 59 minut temu, *.206.170 @No kto by się spodziewał : wypier...frajerze odpowiedz

Robert - 57 minut temu, *.. @No kto by się spodziewał : Jakoś trzeba sobie radzić. Dzięki, że poświęcając swój czas, sponsorujesz ten portal, wpadaj częściej ! odpowiedz

dino - 54 minuty temu, *.vtelecom.pl @No kto by się spodziewał :

No tak wykryłeś spisek, gratuluję

PS Lecz się na głowę odpowiedz

monar - 44 minuty temu, *.80.28 @No kto by się spodziewał :

Garbarnia Kraków - Lech Poznań odpowiedz

legia to my - 8 minut temu, *.194.12 @No kto by się spodziewał : ..hmmm a Wy za to ciepła kulka w postaci Garbarni Kraków, aby była pewność, że nie będzie kompromitacji i nie będziecie musieli skupiać się wyłącznie na lidze. odpowiedz

LEGIA - 1 godzinę temu, *.gov.pl Inwazja na Lublin!!! odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl Może damy radę ;-) odpowiedz

