Łyżwiarstwo

Marek Kania: Start na igrzyskach w Pekinie to moje marzenie

Środa, 3 listopada 2021 r. 15:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Marek Kania z sekcji łyżwiarskiej Legii w ostatnim czasie poczynił spory postęp w panczenach, a jego umiejętności docenił szkoleniowiec reprezentacji Polski. Legionista startuje równolegle również na rolkach i nawet stosunkowo niedawno myślał o odstawieniu łyżew i skupieniu się na wyścigach na rolkach. Obecnie, wobec sporych postępów, Marek Kania robi wszystko, aby pojechać na Zimowe Igrzyska Olimpijskie do Pekinu.



- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to osiągnąć. To jest moje marzenie. Na pewno wyniki, jakie zacząłem osiągać, dają nadzieję - mówi zawodnik w rozmowie z Onet.pl.



Urodzony w Warszawie, a mieszkający w Konstancinie zawodnik, pierwsze kroki w sporcie stawiał w UKS-ie Zryw Słomczyn pod okiem Bożeny Goss. Pod koniec nauki w liceum trafił do Legii Warszawa, a szkolić go zaczął Bartosz Pisarek, obecnie pełniący funkcję prezesa Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. W ostatnich miesiącach, spędził z rodzeństwem rok we Włoszech, regularnie trenując z wielokrotnym mistrzem świata na rolkach Włochem Gregorym Duggento. - Po powrocie stamtąd nagle zaczęły pojawiać się bardzo dobre wyniki zarówno na rolkach, jak i w łyżwiarstwie szybkim - mówi zawodnik.



Przed tym sezonem dołączył do reprezentacji Polski sprinterów prowadzonej przez Tuomasa Nieminena, a miało to miejsce niedługo po tym, jak planował porzucić dalsze starty w łyżwiarstwie szybkim. - W ubiegłym roku chciałem kończyć z łyżwami i był plan, by skupić się tylko na rolkach. Przyjechałem na mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. To miały być moje ostatnie zawody w tej dyscyplinie. Chciałem zdobyć trochę punktów dla klubu. Zrobiłem jednak niezłe wyniki i dostrzegł to Konrad Niedźwiedzki. Zaproponował mi wspólne zgrupowanie z kadrą sprinterów. Skorzystałem z tego i trenowałem z nimi. Pokazałem się z dobrej strony i zostałem wciągnięty do reprezentacji - opowiada Kania.



Przed rokiem ustanowił rekord życiowy podczas mistrzostw Polski - 36,96 sekundy. Obecnie jego życiówka to 35,34 sekundy. I to po zaledwie kilku miesiącach treningów z kadrą narodową. Legionista zamierza powalczyć o kwalifikację olimpijską. W tym celu, po drugim roku studiów na Politechnice Warszawskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, wziął urlop dziekański.



Oprócz rywalizacji w łyżwiarstwie szybkim, Marek Kania nie zamierza odstawiać rolek. W tym roku na Mistrzostwach Europy dwukrotnie zajął 9. miejsce, choć w kwalifikacjach był tuż za podium. - Nie wiem na co postawię. Nie chcę decydować. Na pewno latem to będą rolki, a zimą łyżwy. Póki jestem w stanie to godzić i póki wychodzi mi to na dobre - a na to wygląda - to nie chciałbym wybierać, tylko chciałbym ścigać się w obu tych dyscyplinach - mówi w rozmowie z Onetem.



