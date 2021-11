9-11.11: Rozkład jazdy

Koszykarze Legii rozegrają jutro na Węgrzech spotkanie 5. kolejki fazy grupowej FIBA Europe Cup z Szolnoki Olajbányász. Mecz będzie transmitowany na kanale FIBA na Youtube od 18:00. Nasi futsaliści w czwartek o godzinie 20:00 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18 podejmować będą zespół Piasta Gliwice - zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl w cenie 10 zł (ulgowe, 3-12 lat) i 15 zł (normalne). Siatkarze Legii zagrają wyjazdowe spotkanie w Strzelcach Opolskich. Rugbistki Legii wezmą udział w zawodach Pucharu Polski, który będzie miał miejsce na warszawskim AWF-ie, przy ul. Marymonckiej 34. Rozkład jazdy: 10.11 g. 18:00 Szolnoki Olajbányász - Legia Warszawa [kosz] 10.11 g. 20:00 KS Bednarska Warszawa - UWKS Legia Warszawa [B klasa][ul. Marymoncka 42] 11.11 g. 17:30 Zaksa Strzelce Opolskie - Legia Warszawa [siatka] 11.11 g. 20:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice [futsal, ul. Gładka 18] Rozkład jazdy: 09.11 g. 11:00 Repr. Berlina U14 - Legia U14 [Berlin] 09.11 g. 11:00 Repr. Berlina U15 - Legia U15 [Berlin] 10.11 g. 11:00 Repr. Berlina U14 - Legia U14 [Berlin] 10.11 g. 11:00 Repr. Berlina U15 - Legia U15 [Berlin] 10.11 g. 12:00 Legia U19 - Szachtar Donieck U19 [Al Abtal International Cup][LTC 5] 10.11 g. 17:30 Legia U13 - kadra MZPN U13 [ul. Łazienkowska 3] 11.11 g. 17:00 Legia LSS U9 - Huragan II Wołomin 2013 [ul. Łazienkowska 3]

