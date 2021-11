U-17: Powołania dla legionistów (akt.)

Prawoskrzydłowy Jakub Jędrasik oraz bramkarz Jakub Murawski z Legii otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 17. Biało-czerwoni wezmą udział w turnieju towarzyskim w Hiszpanii, gdzie zagrają z Meksykiem (11 listopada), Czechami (13 listopada) oraz Norwegią (15 listopada). Trener reprezentacji Polski U-17 Dariusz Gęsior dodatkowo powołał również trzeciego legionistę - ofensywnego pomocnika Oskara Lachowicza, który zastąpił w kadrze kontuzjowanego Dawida Tkacza (Górnik Łęczna).

