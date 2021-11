Mateusz Kania wystartuje na MŚ w Kolumbii

Zawodnik sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa, Mateusz Kania od poniedziałku przebywa w w Kolumbii, gdzie w piątek rozpoczną się Mistrzostwa Świata w jeździe szybkiej na rolkach. Legionista reprezentować będzie nasz kraj, a my trzymamy kciuki za jak najlepsze starty naszego zawodnika. W piątek będzie miała miejsce ceremonia otwarcia, a pierwsze starty rozpoczną się w sobotę. Przed Mateuszem siedem ciężkich dni startowych wśród światowej czołówki!

