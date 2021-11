Powrót Boruca i Pekharta

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

IKEA - 28 minut temu, *.play-internet.pl Trzeba to opić odpowiedz

Darek - 42 minuty temu, *.chello.pl W szatni musiał być jakis gruby kwas.Boruc nie chciał w tym uczesniczyć i palił c.uja z tymi plecami.Odszedł Michniewicz i cudownie ozdrowiał.

Za kilka lat pewnie ktoś powie o co chodziło.Albo wyda biografie i wyjawi prawde by książka się dobrze sprzedawała. odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Nareszcie król Artur powraca mam nadzieję że znowu weźmie się za tych leni i za ucho nie raz wytarga maledenovica np odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.84.166 Ostatnia nadzieja, to Król Artur, który wprowadzi wiarę w drużynie!

odpowiedz

Legionistaaa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Artur weź za mordy tych parodystów i niech zaczna grać. Mam nadzieje ze w szatni spuścisz im łomot odpowiedz

dejne3 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Legionistaaa: 100% racji Artur,trzeba tych wyrobników kopnąć w d.......e odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl stary dziadek blokuje za potężne pieniądze miejsce dla młodych bramkarzy - obraził się i przestał grać, a teraz łaskawie wraca, bo nie ma już kumpla Fryzjera na ławce - panienka odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 2 godziny temu, *.chello.pl Jutro napoli dupsko zaboli.Na farcie oczywiście wygramy 1-0 odpowiedz

FOREVER LEGIA - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czyżby "King Artur" dostał wreszczie zaległe pieniądze za awans do L.E? odpowiedz

floyd - 50 minut temu, *.aster.pl @FOREVER LEGIA : Tez do mnie doleciały takie informacje, zreszta średnio inteligentna owca się domyśli ze te bóle pleców to bzdura. odpowiedz

Fgh356 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ostry blamaż jutro. Coraz dalej to 3 miejsce z taką formą. odpowiedz

Biała Siła - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nasz napastnik wygląda jak Batman ,niech się boją ,heeeee odpowiedz

