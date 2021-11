IV liga: Legia Ladies 2-2 GOSiRki Piaseczno

W meczu 10. kolejki IV ligi kobiet drużyna Legia Ladies zremisowała 2-2 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej z zespołem GOSiRki Piaseczno. Było to ostatnie spotkanie rundy jesiennej, w której legionistki zgromadziły w sumie 24 punkty (7 zwycięstw, 3 remisy), strzeliły 32 goli i straciły 5. IV liga: Legia Ladies 2-2 (1-1) GOSiRki Piaseczno 0-1 - 1' (karny) 1-1 - 24' Amelia Przybylska 1-2 - 49' 2-2 - 76' Amelia Przybylska

