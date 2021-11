LE: Remis Leicester City ze Spartakiem Moskwa

W meczu 4. kolejki grupy C Ligi Europy angielski Leicester City FC zremisował 1-1 (0-0) z rosyjskim Spartakiem Moskwa. Oznacza to, że Legia spadła na 2. miejsce w tabeli grupy. W 75. minucie Jamie Vardy z Leicester nie wykorzystał rzutu karnego. Leicester City FC 1-1 (0-0) Spartak Moskwa Daniel Amartey 58 - Victor Moses 51 Leicester: 1. Kasper Schmeichel - 18. Daniel Amartey, 6. Jonny Evans, 4. Çağlar Söyüncü - 27. Timothy Castagne, 8. Youri Tielemans, 42. Boubakary Soumaré (83, 22. Kiernan Dewsbury-Hall), 17. Ayoze Pérez (58, 25. Wilfred Ndidi), 5. Ryan Bertrand (58, 37. Ademola Lookman) - 14. Kelechi Iheanacho, 29. Patson Daka (71, 9. Jamie Vardy) Spartak: 57. Aleksandr Sielichow - 3. Maximiliano Caufriez, 2. Samuel Gigot, 14. Gieorgij Dżykija - 8. Victor Moses, 68. Rusłan Litwinow (90, 29. Ilja Kutiepow), 47. Roman Zobnin, 22. Michaił Ignatow (87, 17. Aleksandr Łomowickij), 6. Ayrton - 7. Aleksandr Sobolew (77, 10. Zielimchan Bakajew), 24. Quincy Promes (77, 18. Nail Umiarow) żółte kartki: Tielemans - Sobolew, Moses

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

A GŁĄB POWIEDZIAŁ,,,BRONILIŚMY SIE SUPER... - 25 minut temu, *.50.97 SUPER NA 3! LIG! OBUDŻ!SIE!KOLEŚ!TO1LEEGIIAA!STOOLICAA!!! odpowiedz

Sarcastico. - 49 minut temu, *.inetia.pl Wyjście z drugiego miejsca wciąż jeszcze możliwe ale z obecną formą to dajmy sobie spokój ze złudzeniami... Dobrej nocy Kamraci. odpowiedz

Pique-nique - 1 godzinę temu, *.chello.pl No i git.



Do Anglii bierzemy w napadzie Podbrożnego i Kowala bo mają doświadczenie w strzelaniu w pucharach i grupa wygrana!

odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ani to zły wynik ani dobry.. Gdyby Leicester dziś wygrało to byłaby prawie pewna LK !

A tak jak dwie porażki będą w następnych meczach to nigdzie nie zagramy na wiosnę.. odpowiedz

Abcd - 10 minut temu, *.chello.pl @Dedi: otóż to:/ odpowiedz

Bravo miodulski - 1 godzinę temu, *.chello.pl MAMY(vice) LIDERA!!!

w Warszawie mamy (vice) LIDERA!!!



Walka, zaangażowanie, profesjonalizm.

Stal Mielec zadrżała odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.