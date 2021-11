Kursy na mecz

Z Napoli bez większych szans?

Czwartek, 4 listopada 2021 r. 10:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed pierwszym meczem Legii z Napoli kurs na wygraną Wojskowych wynosił aż 14. Legioniści przegrali w Neapolu trzema bramkami i od tamtej pory w grze naszej drużyny wiele się nie zmieniło. Dziś na zwycięstwo Legii z liderem Serie A bukmacherzy Fortuny ustalili kurs na 7,80, czyli ponownie nie mają wątpliwości, że gospodarzom ciężko będzie przeciwstawić się rywalom. Kurs na wygraną SSC Napoli wynosi zaledwie 1,40.



KURSY NA MECZ LEGIA - NAPOLI

FORTUNA: 1 7.80 X 5.03 2 1.40



Pełna oferta zakładów na mecz Legia - Napoli



Prosty bonus na start

Fortuna ma dla nowych graczy bonus - pierwszy zakład Bez ryzyka do 600 zł. Co to oznacza w praktyce? Wygrana albo zwrot stawki! Jeżeli pierwszy kupon po założeniu konta będzie zwycięski gracz otrzymuje wygraną, a jeżeli kupon ten będzie przegrany Fortuna zwraca pełny wkład, maksymalnie do 600 zł. Nie ma znaczenia, na jakie rozgrywki sportowe i za jaką kwotę zostanie postawiony pierwszy kupon.



Jak to działa? Gracz stawia kupon składający na wygraną Legii z Napoli za 600 zł.

Wygrywa – na koncie gracza ląduje wygrana, której wysokość znajdzie na kuponie.

Przegrywa – postawione 600 zł wraca na jego konto. Dodatkowo, za samą pełną rejestrację automatycznie Fortuna przyznaje w prezencie 20 zł do wykorzystania na grę.



Skorzystaj z bonusu na start