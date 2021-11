Legia Warszawa zaprezentowała trzeci komplet meczowy, w którym dziś na boisko wybiegną piłkarze. Nowa koszulka jest czarna z białymi rękawkami i zielonymi wykończeniami. Koszulka w limitowanej liczbie trafiła do sklepu w wersji podstawowej w cenie 299 złotych oraz w wersji europejskiej z dodatkowymi elementami (m.in. badge UEFA EUROPA LEGUE) w cenie 349 złotych. fot. Legia Warszawa fot. Legionisci.com

bum - 5 minut temu, *.236.5 Buahaha łoooo kurwa czy to jakiś żart????? Co to za szmaty???!!!! odpowiedz

Kieł - 6 minut temu, *.t-mobile.pl Wygląda jak tania koszulka z zapomnianego już bazaru. odpowiedz

Leśny Dziadek - 26 minut temu, *.centertel.pl Rewia mody, festiwal piwa, a po co komu wyniki...Grunt, że kasiora z reklam płynie strumieniem. Ciekawe czy podobnie będzie piętro niżej... odpowiedz

pol - 28 minut temu, *.chello.pl Wstrętna koszulka i jeszcze gorsze wkłady do tych koszulek odpowiedz

Słabo to wygląda - 31 minut temu, *.jmdi.pl Syf jakich mało, aż oczy bolą od patrzenia. Wydaje mi się, że nigdy nie było brzydszych koszulek... Wyglądają na takie 1-ligowe? Szczerze, już lepsze były kiedyś te zielone z wielkim białym kwadratem na klacie... Sądzę, że zostały one zrobione po porażce z Portowcami, ktoś nieźle pochlał i je zrobił, ale też ktoś nieźle porobiony musiał je zatwierdzić. odpowiedz

GCW - 32 minuty temu, *.com.pl dupa nie koszulki!!!

czarne NIE dla Legii! odpowiedz

Pudel tego nikt nie kupi…. - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Pudel Twoj czas w Legii To Gome Over



Chyba szukasz frajerów szukasz



Won raz na zawsze z Legii odpowiedz

Peltier - 47 minut temu, *.chello.pl jeszcze tylko brakuje skull and bones na koszulce odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Czarne koszule chyba jednak u nas się nie przyjmą... odpowiedz

CZAS LEGII DRAMATYCZNY NASTAŁ - 1 godzinę temu, *.50.97 CZY TO NIE SPONSOR NACISKAŁ ABY LOGO JEGO BYLO W OTOCZCE WIDOCZNE LEPIEJ!DRAMAT! odpowiedz

WTK - 1 godzinę temu, *.mm.pl Czarne koszulki? Poje*ało tam kogoś?

Kolejne będą różowe czy niebieskie? odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @WTK: to na znak żałoby odpowiedz

ElPresidente - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Gdzie k... tradycja? Czarną koszulę do h.. itd odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Koszulka idealna na stypę... odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl fajne, powinny być z długimi rękawami odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl 500plus super odpowiedz

(L)eon - 2 godziny temu, *.plus.pl Koszulka jako taka szkoda że nie ma do niej odpowiednich wkladów odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Powiem wam ze jak na ostatnie koszulki to ta jwst na prawde spoko. Szkoda ze fostaniemy bęcki wnniej odpowiedz

Ryba - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie dość że kryzys sportowy. Zarządzanie i pion sportowy jest jaki jest od kilku lat. To jeszcze teraz takie koszulki xD TO SĄ JAJA odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Hołd dla Polonii :D odpowiedz

Wronkie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @atmosferic: O tym samym pomyślałem. odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.plus.pl Całkiem spoko. Szkoda że rękawki nie są też czarne. Kupię sobie dzisiaj przed meczem ???? odpowiedz

Sztylet - 2 godziny temu, *.chello.pl Już dawno nie było tak brzydkiej koszulki.

Estetyka dopasowuje sie do poziomu kopaczy. odpowiedz

Wariat - 2 godziny temu, *.chello.pl dobrze widoczne na czarno bialym ekranie odpowiedz

cyrkosł - 2 godziny temu, *.plus.pl Mam wrażenie, że korporacyjno biznesowe standarty w Legii podczas rządów Mioduskiego. Niewiele jest poszanowania dla tradycji, na pewno za mało. Ktoś powie, że w tym kierunku idzie cały futbol.. zgoda jednak skoro Legia nie jest potęga w skali Europy dla czego musi się wpisywać w takie trendy? Czy takie ruchy marketingowe nas tam bliża, czy mają za zadanie napełnić sakwy.. podobnie z resztą jak zarabianie na transferach.. od lat nie było tutaj drużyny, a jeżeli była to nagle okazywała się ważniejsza potencjalną gotówką tu i teraz, a później znów poziom sportowy to patologia.

W każdym razie wracając do meritum tej wypowiedzi, uważam, że granie w trzecim komplecie strojów u siebie nie jest konieczne. odpowiedz

ctrkosł - 2 godziny temu, *.plus.pl I wybaczcie, ale takie zabiegi muszą być tworzone albo przez ludzi z ukrytymi pejsami albo przez wieśniaków. Z dtugiej strony komu to zaimponuje albo wspomnianej ludności o nie najwybitniejszym guście, albo małolatom którzy zapominają o korzeniach. odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.mrsn.at Szkoda że te paski nie są tak rozmazane jak w tle te płomienie i rękawy trochę lipa odpowiedz

Kamil2 - 1 godzinę temu, *.net.pl @Kamil: Dokładnie, z tymi zielonymi "płomieniami" i motywem przedłużonym na rękawy to byłoby coś! odpowiedz

Krxysiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak by te zielone paski na czarne zamienić to na konwiktorskiej by powiedzieli że super. Ile limitowanych koszulek wyszło przez ostatnie 5 lat? odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl 349 zł. Już lecę. Żeby tylko dla mnie starczyło. Będę o 12 na Ł3. odpowiedz

Sztylet - 2 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan: Ja już czekam przed sklepem. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.112.83 @Sztylet:

Kupuje wszystkie juz jade odpowiedz

Leśny Dziadek - 28 minut temu, *.centertel.pl @dino: Niestety, już wszystkie sprzedane. Dawali batona w gratisie, to szybko opylono. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Koszulka fajna ale koniec wspierania pudla odpowiedz

Lewy - 2 godziny temu, *.timplus.net wygląda jak siatkarz:) Jaka gra takie koszulki. Chyba im pogrozili że póki gra sięnie zmieni to w tych koszulkach będą grać:) odpowiedz

El - 2 godziny temu, *.orange.pl Czarną koszulę, do swego … przytulę! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Dlaczego on nie ma w dłoni BATONA? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Super, pasują jak ulał. Jak dla dzieci, we mgle, odblaski na ramionach może kogoś oświecą, ale nie sądzę, że to będą władze klubu... odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Najlepsze były z czarnym poprzecznym pasem!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @e(L)o: W kroku? odpowiedz

Majki - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Zastanawiam się ile jeszcze tych limitowanych koszulek wymyśli pudel odpowiedz

ICeMan - 2 godziny temu, *.chello.pl Wyglądają jak siatkarskie, ale nie są złe ;) odpowiedz

p - 2 godziny temu, *.ntelekom.pl wygląda jakby miał bezrękawnik :) jedna z brzydszych od lat... odpowiedz

dany - 2 godziny temu, *.206.110 fajne fajne!!!!!!! odpowiedz

