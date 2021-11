Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Śląskiem

Piątek, 5 listopada 2021 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotni wieczór na Bemowie, nasi koszykarze podejmować będą drużynę Śląska Wrocław i postarają się podtrzymać dobrą serię, a także zrewanżować się wrocławianom za przegraną rywalizację o brązowy medal mistrzostw Polski z poprzedniego sezonu.



WKS po zdobyciu medalu w sezonie 2020/21, w obecnym sezonie przystąpił do rozgrywek EuroCup. Właśnie dlatego, ze względu na dużą intensywność grania, wrocławianie postanowili zbudować szeroką kadrę, aby ta zdołała rywalizować na obu frontach. Jako, że trener, który doprowadził Śląska do medalu - Oliver Vidin, przystał na propozycję klubu z Zielonej Góry, musiano poszukać nowego szkoleniowca. Funkcję trenera powierzono Czarnogórcowi, Petarowi Mijoviciowi, który wcześniej pracował z Budućnostią Podgorica. Wyniki osiągane we Wrocławiu były słabe i po zaledwie kilku tygodniach obecnych rozgrywek - w pierwszej połowie października, Śląsk ogłosił rozwiązanie kontraktu z Mijoviciem. Zastąpił go 64-letni Andrej Urlep, który w (dalekiej) przeszłości trzykrotnie prowadził zespół koszykarzy Śląska. Po raz ostatni w 2007 roku.







Kilka dni po zatrudnieniu Urlepa, Śląsk rozwiązał kontrakt ze Strahinją Jovanoviciem, co szybko wykorzystała Legia, pozyskując serbskiego rozgrywającego w miejsce Joshuy Sharkeya. Na razie sztab szkoleniowy Legii, jak również warszawscy kibice, mogą być zadowoleni z postawy Serba, który bardzo mądrze ustawia grę naszej drużyny i pozwala odpocząć Łukaszowi Koszarkowi.



Śląsk przed sezonem poczynił kilka transferów - pozyskali m.in. wartościowych Polaków - Łukasza Kolendę z Trefla oraz Jakuba Karolaka z Legii. Z ważniejszych graczy poprzednich rozgrywek zatrzymano zawodników występujących na pozycjach 4-5, a mianowicie - Michała Gabińskiego, Aleksandra Dziewę oraz Chorwata, Ivana Ramljaka. Śląsk zakontraktował kilku nowych obcokrajowców - Justina Bibbsa (skrzydłowy), Cyrila Langevine'a (pozycje 4-5), Kodiego Justice'a (rzucającego) i Kerema Kantera (podkoszowy). Ostatnim nabytkiem klubu jest amerykański rozgrywający - Travis Trice II, który debiutował w ostatni weekend w meczu z Treflem, w którym zdobył 15 punktów (4/11 z gry) i zaliczył 8 asyst. Wiadomo już, że w tym sezonie nie zobaczymy na parkiecie Justina Bibbsa, który zdołał zagrać jedynie w czterech meczach obecnych rozgrywek i przed meczem z Arką, na jednym z treningów zerwał ścięgno Achillesa.



Najwięcej punktów dla Śląska zdobywają obcokrajowcy - Kanter (12,0), Kodi Justice (11,5) i Langevine (11,4 pkt. i 6,9 zbiórki). Ważnymi postaciami w rotacji są z pewnością Dziewa (śr. 9,3 pkt.) i Kolenda (śr. 8,0 pkt.). Na razie Dziewa nie notuje jeszcze tylu zbiórek co przed rokiem, z kolei Łukasz Kolenda ma na swoim koncie zaledwie 3,3 asysty na mecz, grając średnio 23 minuty. Z podkoszowym na pewno sporo roboty będą mieli Adam Kemp i Darek Wyka, z kolei Kolendę zatrzymywać będą Koszarek i Jovanović. Możemy być pewni, że Strahinja przystąpi do tego meczu podwójnie zmotywowany i będzie chciał udowodnić władzom WKS-u, że podjęli zbyt pochopną decyzję.



W obecnym sezonie Śląsk nie prezentuje się na razie tak, jak spodziewano się tego przed sezonem. Wrocławianie mają bilans 4-6 w lidze i zaledwie jedną wygraną w pięciu meczach na obcym parkiecie. Na wyjazdach Śląsk przegrał w Zielonej Górze (-10), Ostrowie Wlkp. (-9), Słupsku (-10) i Szczecinie (-16), a wygrał tylko w Gdyni z Arką (+15). W ostatniej ligowej kolejce, w sobotę wrocławianie zwyciężyli na własnym parkiecie zespół Trefla Sopot 77:67. W Eurocupie, Śląsk nadal nie doczekał się pierwszego zwycięstwa. Rywale Legii przegrali na inaugurację z Lietkabelis Panevezys (-11), następnie po zaciętym meczu z Boulogne Metropolitans 92 (-3), a w ostatni wtorek w stolicy Turcji przegrali z Turk Telekom Ankara (-16).



Legia do meczu z wrocławianami przystąpi koprzepiona czwartą wygraną w fazie grupowej FIBA Europe Cup. W środę legioniści pokonując rumuński CSM Oradea, zapewnili sobie, na dwie kolejki przed końcem, awans do czołowej 16. tych rozgrywek. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego w meczu z Oradeą zaczęli bardzo niemrawo, ale początek trzeciej kwarty zupełnie odmienił losy spotkania. Nasi gracze zagrali mocno w obronie, ograniczając poczynania czołowych strzelców rumuńskiego zespołu, a w ataku tego dnia wybitne spotkanie rozegrał Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, zdobywca 32 punktów (w tym 5 trójek). Ten mecz potwierdził, że w naszym zespole, w każdym spotkaniu może "odpalić" inny z graczy, ale kluczem do wygranych jest twarda defensywa, którą wdraża Wojciech Kamiński.







Legioniści w obecnym sezonie w hali na Bemowie wygrali sześć meczów (w tym trzy w FIBA Europe Cup) i ponieśli jedną porażkę. Ta miała miejsce ze Spójnią Stargard, kiedy przyjezdni zdobyli decydujące punkty w ostatniej akcji meczu. Wierzymy, że wysoka dyspozycja Legii na własnym parkiecie zostanie potwierdzona również w sobotni wieczór, a nasz zespół do wygranej poprowadzi liczna grupa kibiców. Bilety na to spotkanie cały czas nabywać można na stronie Legiakosz.abilet.pl.



Przy okazji sobotniego meczu, nasz zespół będzie chciał przełamać złą serię ze Śląskiem na własnym parkiecie. Pamiętne mecze o brąz z poprzedniego sezonu (1 wygrana i dwie porażki) rozegrane zostały na parkiecie w Ostrowie Wielkopolskim. Z kolei w sezonie zasadniczym legioniści przegrali oba spotkania z wrocławianami - najpierw we Wrocławiu po dogrywce (-5), a następnie po niezwykle zaciętym meczu na Bemowie 67:69, kiedy rzutu na dogrywkę nie trafił Lester Medford. Z kolei rok wcześniej, w premierowym sezonie Śląska w EBL, Legia prowadzona przez Tanego Spaseva przegrała w hali Koło aż 71:98. Ostatnia wygrana naszego zespołu w Warszawie ze Śląskiem miała miejsce 11 października 2015 roku, jeszcze na poziomie I ligi, kiedy zwyciężyliśmy 69:59.



Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 20:30 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport News. W hali na Bemowie, kibice będą mieli możliwość zakupu naszych koszulek meczowych (169 zł), zarówno w wersji "europucharowej", jak i ligowej. Gorąco zapraszamy do hali OSiR Bemowo, gdzie z pewnością nie zabraknie emocji i świetnego koszykarskiego widowiska.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 9-3

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,4 / 74,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,3%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Strahinja Jovanović, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 131 (śr. 16,4), Raymond Cowels III 121 (15,1), Łukasz Koszarek 65 (8,1).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68).



Ostatnie mecze obu drużyn:

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 4-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,8 / 77,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,5%



Skład: Łukasz Kolenda, Kacper Gordon, Travis Trice II (rozgrywający), Kodi Justice, Jakub Karolak, Kacper Marchewka, Aleksander Leńczuk (rzucający), Justin Bibbs, Michał Gabiński, Cyril Langevine, Ivan Ramljak, Michał Sitnik, Jan Wójcik, Maksymilian Zagórski (skrzydłowi), Aleksander Dziewa, Kerem Kanter, Szymon Tomczak, Szymon Walski (środkowi)

trener: Andrej Urlep, as. Andrzej Adamek



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Kolenda, Jakub Karolak, Michał Gabiński, Cyril Langevine, Ivan Ramljak



Najwięcej punktów: Kerem Kanter 120 (śr. 12,0), Kodi Justice 115 (11,5), Cyril Langevine 114 (11,4).



Ostatnie wyniki: Zastal (w, 81:71), Stal (w, 83:74), Twarde Pierniki (d, 68:70), Astoria (d, 90:81), Arka (w, 65:80), Anwil (d, 74:80), Czarni (w, 89:79), King (w, 99:83), Lietkabelis Panevezys (d, 59:70), MKS Dąbrowa (d, 102:60), Boulogne Metropolitans 92 (w, 86:83), Trefl (d, 77:67), Turk Telekom Ankara (w, 89:73).



Termin meczu: sobota, 6 listopada 2021 roku, g.20:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Transmisja: Polsat Sport News

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)



KUP BILET NA MECZ