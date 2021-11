12-14.11: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 12 listopada 2021 r.

Najciekawszym wydarzeniem tego weekendu będzie spotkanie naszych koszykarzy, którzy w niedzielę o 19:30 podejmować będą w hali na Bemowie zespół Anwilu Włocławek. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Bilety do kupienia na Legiakosz.abilet.pl. Nasze III-ligowe rezerwy w sobotę o 11:00 w LTC zagrają z Lechią Tomaszów Maz. Z kolei futsalistów czeka wyjazdowy mecz w Białymstoku.



Marek Kania weźmie udział w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, które odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim.



Rozkład jazdy:

13.11 g. 11:00 Legia II Warszawa - Lechia Tomaszów Maz. [LTC 8]

13.11 g. 13:00 Śląsk II Wrocław - Olimpia Elbląg

13.11 g. 17:00 Mazovia Grodzisk Maz. - Legia Ladies [IV liga kobiet][Grodzisk Maz., Al. Mokronoskich 4]

14.11 g. 16:00 Słoneczny Stok Białystok - Legia Warszawa [futsal]

14.11 g. 16:45 FC Den Haag - VVV-Venlo

14.11 g. 17:30 Farmacja Tarchomin - UWKS Legia Warszawa [B-klasa][ul. Marymoncka 42]

14.11 g. 19:30 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzież:

12.11 g. 14:30 Legia U13 - kadra WZPN U13 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]

13.11 g. 12:05 Promyk Nowa Sucha 08 - Legia LSS U14 [Nowa Sucha 22C]

13.11 g. 12:30 Widzew Łódź 05 - Legia U17 [CLJ U17][Łódź, ul. Małachowskiego 5/7/9]

13.11 g. 14:00 Legia U15 - AKS SMS Łódź 07 [CLJ U15][LTC 6]

14.11 g. 12:00 Broń Radom 08 - Legia U14 [Radom, ul. Narutowicza 9]



Legia U11 i U12 wyjadą na turniej do Berlina, natomiast zespoły U10 Akademii oraz LSS wystąpią na turnieju "Górnik Pro-Cup" w Zabrzu (rocznik 2012 i mł.), z udziałem 36 drużyn z kraju i zagranicy. Wśród uczestników m.in.: AS Trencin, Ruch Lwów, Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków, Warta Poznań, Beniaminek Krosno, FC Wrocław Academy, Odra Opole, Talent Warszawa, GKS Katowice, Varsovia czy Gwardia Koszalin.