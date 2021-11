Komentarze (22)

Marcin - 6 minut temu, *.mm.pl No i dobrze że Josue nie zagra w next meczu sprokurował nam dla Napoli 2 karne, dla tego gracza służy tylko ławka. odpowiedz

KUCHARSKI NAPRAWDE BAYBAY!W SINĄ!DAL! - 18 minut temu, *.50.97 NASTĘPNY PRZECIĘTNIAK, DOBRY TYLKO NA NACIĄGNIĘTEGO NA CYRKI KUCHARSKIEGO PAN LUBUDUBU....MIODUSKI POBUDKAAAAA! odpowiedz

PanTrener - 1 godzinę temu, *.chello.pl SLabiutki graczyk, wiec to raczej wzmocnienie, jeszcze tylko jędza i wietes niech wypadna to jest szansa na wynik,

Dżosue jeszcze z pilka cos tam umie ale gra bez pilki to dramat, taki z niego Paskłato, niby technika jest ale nic wiecej odpowiedz

Opoor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Cała Legia śpiewa z nami, wyp...dalać z portugalami, cała Legia śpiewa z nami, wyp...dalać z bałkanami odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl W pierwszej połowie najlepszy na boisku. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Jego nie chcieli w Hapoelu bo kibice gadali że często mu odwala pod kopułą i że jest leniwy.. Choć talent ma.. nic się nie zmienia odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl U mnie na Orliku lepsi grają w piłkę . Ten koleś to kolejne nieporozumienie w Legii . On nic nie potrafi .Ciekawe ile zarabia ? odpowiedz

Heheszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @word!up: To gdzie ten Orlik? Byłbym zainteresowany pośrednictwem w przetransferowaniu kilku zawodników tam grających jak mówisz, że lepsi.

Mówiąc, że nic nie potrafi albo nie oglądasz meczów, albo się kompletnie nie znasz. To jedyny zawodnik, który technicznie nie odbiega od zawodników Napoli. Co innego, że głowa nie nadąża, ale to inny temat.

odpowiedz

Abcd - 7 minut temu, *.chello.pl @word!up: Idź spac poloczku. Zarabia tyle ile Ci się nie śniło. Ty mu nie płacisz i nie Twój w tym interes. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl To wcale nie jest zly pilkarz. Powiedzialbym wrecz ze bardzo dobry.

Ale błędy z napoli fsktycznie karygodne i paskudne. Jak przedszkolak zachowal sie w polu karnym odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @grzesiek: O tym czy ktoś jest dobry nie decyduje jego potencjał tylko to jak faktycznie prezentuje się na boisku. Gość nie ma psychiki do grania na wysokim poziomie w piłkę i przez to nigdy nie zasługuje na miano "bardzo dobrego piłkarza". Co najwyżej można powiedzieć, że ma momenty kiedy jest "niezły" ale czy my Legia Warszawa naprawdę musimy się zadowalać kimś takim? odpowiedz

MAHIR - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda bo chciałem postawić że będzie karny dla leiester odpowiedz

W - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten pajacyk w ogóle nie powinien więcej zagrac w Legii odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dzięki Bogu. Dość już ośmieszył nasz Klub.Mam nadzieję,że w zimie się pożegnamy. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.net.pl Oooo to dobrze ???? odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niech nie wraca. On i Martins nie dla Legii. Dwa krasnale ogrodowe odpowiedz

Albert77 - 2 godziny temu, *.aster.pl Proponuję dłuższy urlop... jak najdalej od Legii odpowiedz

Kuchy King - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I dobrze. Za to co odwalił przy karnych przydałby mu się mecz w rezerwach na ostudzenie głowy. odpowiedz

piotrek9mln - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i gitara! Szkoda tylko że to było w polu karnym odpowiedz

Kanion - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ufff..... odpowiedz

ł3lover - 2 godziny temu, *.chello.pl Wzmocnienie zespołu. odpowiedz

smok - 2 godziny temu, *.vectranet.pl znaczy jest nadzieja odpowiedz

