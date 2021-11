Zieliński: Karny był ewidentny

Piotr Zieliński (zawodnik Napoli): W pierwszej połowie zabrakło nam skuteczności, bo mieliśmy sytuacje. Jednak jak nie poprzeczka, to bramkarz stawał nam na przeszkodzie. Jednak na drugą połowę wyszliśmy z nastawieniem, że musimy wygrać i tak się stało. Dobrze ułożyła nam się ta odsłona i zdobyliśmy cztery bramki. Zrealizowaliśmy to, co musieliśmy. Jednak jak masz 12 akcji w jednej połowie, to musisz coś strzelić. Ta sztuka nie powiodła nam się w pierwszej części, ale oddała z nawiązką druga odsłona.



Karny? Nie widziałem przeciwnika. Przede wszystkim chciałem oddać strzał. Josue wbiegł we mnie, więc to był ewidentny rzut karny. Nie wiem jak to z boku wyglądało. Wiem, że nie wykonuję jedenastek, ale dziś zabrakło Lorenzo, wiec wziąłem piłkę i strzeliłem. Cieszę się ze zdobytej bramki, ale przede wszystkim z wygranej drużyny.



Legia miała kilka ciekawych akcji, odważnych wyjść w pierwszej połowie, ale po zmianie stron, to Napoli miało mecz pod kontrolą.