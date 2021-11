Emreli: Napoli pokazało jakość

Czwartek, 4 listopada 2021 r. 21:30 Fumen, źródło: TVP Sport

Mahir Emreli (zawodnik Legii): Dawno nie strzeliłem gola, więc poczułem radość i pobiegłem wyściskać trenera. Szkoleniowiec mówił, że we mnie wierzy, żebym walczył. To był wyraz podziękowania dla niego i nic więcej. Po pierwszych meczach w Lidze Europy myślałem, że pójdzie nam dobrze. Jednak to Napoli jest najlepsze we Włoszech i pokazało, że dobrze gra piłką. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz.



Ostatecznie były rzuty karne, indywidualne pomyłki i skończyło się tak, jak się skończyło. Pozytywy? Strzeliłem gola, ale mówiąc szczerze, jak zdobywam bramke i przegrywamy, to nic nie znaczy. Teraz czas na analizę i pracę nad wyeliminowaniem pomyłek. Czas iść dalej. Próbowaliśmy grać kombinacyjnie, kreować akcje ofensywne, realizować to, co mówi trener i to, co robimy na treningach. Staraliśmy się tę pracę przełożyć na mecz. I to jest dobry prognostyk. Będzie dobrze.



Czy zabrakło nam siły? Jak się biega bez piłki to jest to normalne. Dodatkowo przeciwnik ma więcej wolnych przestrzeni. A jak do tego dołożymy dużo lepszą jakość piłkarską od nas... Nie mówię o drużynie, ale o indywidualnościach. Widzieliśmy to dzisiaj, że goście pokazali jakość. Ostatecznie przegraliśmy jako drużyna, tak samo jak wygrywam jako zespół, a nie poprzez indywidualne zagrania. Inna sprawa, że wynik nie odzwierciedla wydarzeń na boisku i każdy to przyzna, kto rozumie futbol.



My jesteśmy Legia i musimy dalej walczyć. Nie poddamy się. Dziś były pozytywy, próbowaliśmy to udowodnić i tak będzie dzień po dniu. Mamy poczucie, że być lepiej.