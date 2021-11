Wieteska: Nawiązaliśmy dziś walkę

Czwartek, 4 listopada 2021 r. 21:43 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Po tych dwóch meczach nikt nie może nam zarzucić, że nie chcieliśmy, bo graliśmy z poświęceniem i zaangażowaniem. Dzisiaj więcej chcieliśmy grać w piłkę, nawiązaliśmy walkę. Szkoda, że skończyło się takim wynikiem. Dostaliśmy dwie bramki z rzutów karnych, to boli. Jestem zadowolony z tego, jak wyglądała dziś drużyna, że potrafiła się przeciwstawić tak klasowemu przeciwnikowi. Josue bardzo mocno przeżył dzisiejszy mecz. To nasz najlepszy zawodników, który potrafi utrzymać się przy piłce, rozgrywać. Chcemy go wesprzeć, a on jest bardzo silny psychicznie i na pewno będzie chciał w najbliższych meczach pokazać, że to był wypadek przy pracy - powiedział po meczu z Napoli Mateusz Wieteska.



- Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie zregenerować się i dobrze przygotować do niedzielnego meczu. Jesteśmy profesjonalistami. Nie liczy się nic innego niż 3 punkty.