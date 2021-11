Z Cracovią 5 grudnia

Piątek, 5 listopada 2021 r. 15:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa ustaliła dokładne terminy 17. kolejki. Mecz Cracovia - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 5 grudnia o godzinie 20:00.



Najbliższe mecze Legii:

07.11.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Stal Mielec

21.11.2021 (ND) 17:30 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

25.11.2021 (CZ) 21:00 Leicester City FC - Legia Warszawa

28.11.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

1-2.012.2021 Motor Lublin - Legia Warszawa

05.12.2021 (ND) 20:00 Cracovia - Legia Warszawa

09.12.2021 (CZ) 18:45 Legia Warszawa - Spartak Moskwa



