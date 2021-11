Lirim Kastrati z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Kosowa na mecz eliminacji mistrzostw świata z Grecją oraz towarzyskie spotkanie z Jordanią. Mecz z Jordanią zostanie rozegrany 10 listopada o godz. 18:00 w Prisztinie, a spotkanie z Grecją 14 listopada o godz. 20:45 w Atenach.

L69 - 43 minuty temu, *.chello.pl I niech już tam zostanie - surowiec potworny. Tyleż szybki, co tępy. odpowiedz

Urban - 51 minut temu, *.virginm.net Qrwa jaki on jest slaby odpowiedz

Lopez - 58 minut temu, *.tpnet.pl Trener tego Kosowa też widać że nie ogląda Ekstraklapy jak Sousa że go powołał odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl Taki miał być dobry nawet mu się biegać nie chcę masakra szrot i tyle w temacie może się kiedyś obudzi odpowiedz

