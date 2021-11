Przemarsz kibiców przed meczem ze Stalą

Piątek, 5 listopada 2021 r. 18:02 Redakcja

Przed niedzielnym meczem ze Stalą Mielec, na który prowadzona jest mobilizacja fanklubów Legii Warszawa w całej Polsce, odbędzie się przemarsz kibiców na stadion. Zbiórka zaplanowana została w Źródełku o godzinie 16:00. Zapraszamy wszystkich!



Początek meczu Legia Warszawa - Stal Mielec zaplanowano na godzinę 17:30. Cały czas można kupować bilety na to spotkanie.



Nieznani Sprawcy zapraszają



Drodzy Kibice!



Znowu się udało. Znowu zrobiliśmy swoje i znowu Legia w pucharach zaprezentowała się jak należy. Pełny stadion, oprawa z piro, elegancki doping. Zabawa lepsza niż u cioci na imieninach. O to chodzi! Oczywiście szkoda, że przegraliśmy. Jednak jeśli myśleliście, że Legia będzie wygrywała mecze z liderem Serie A, to pewnie gdy się obudziliście to poduszka była obśliniona.



Teraz czas szybko Neapol zamienić na Mielec. Nawet zwykło się mówić, że Mielec jest Neapolem północy. Przed nami niedzielny mecz. Wielka mobilizacja naszych fan klubów, które jadą do Warszawy w zajebistej liczbie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ten mecz to ma być święto!



Mamy się zajebiście bawić. Dzieciaki, które przyjdą na ten mecz z przeróżnych miast i miasteczek mają zapamiętać ten wieczór i chcieć tu wracać.



Na dobry początek widzimy się w Źródełku o godzinie 16:00.



Przemarszem ruszymy na stadion. Zapraszamy nie tylko fan kluby, ale też wszystkie grupy, dzielnice i każdego kibica Legii. Będzie miło.