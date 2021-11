Amp futbol

Legia Warszawa 1-2 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

Sobota, 6 listopada 2021 r. 13:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Krakowie rozpoczął się finałowy turniej PZU Amp futbol ekstraklasy, w którym legioniści walczą o obronę tytułu mistrzowskiego. Nasz zespół przed turniejem wiedział, że złoty medal wywalczy, bez oglądania się na rywali, w przypadku osiągnięcia kompletu zwycięstw.



Na stadionie Prądniczanki amp futboliści Legii przegrali z TSP Kuloodpornymi Bielsko-Biała 1-2 (0-2). Bielszczanie w pierwszej połowie byli niezwykle skuteczni, wykorzystując obie swoje okazje. Najpierw w 8. minucie, a następnie siedem minut później bramki dla TSP zdobył Rafał Bieńkowski. Niewiele brakowało, a przed przerwą legioniści stracili by jeszcze jedną bramkę. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry bielszczanie skierowali raz jeszcze piłkę do siatki Legii, ale arbiter gola nie uznał, dostrzegając faul na stojącym w bramce Legii, Jakubie Popławskim.



W drugiej części gry to również Kuloodporni jako pierwsi stworzyli sobie dogodną okazję do podwyższenia wyniku. W końcu, w 27. minucie legioniści strzelili gola kontaktowego za sprawą debiutującego w naszej drużynie Marokańczyka (w przeszłości grającego w Vicenzy Calcio) Mohameda Acharchiego. W 31. minucie Marokańczyk był bliski wyrównującej bramki, ale jego uderzenie zza pola karnego trafiło w słupek. W 36. minucie Bartosz Łastowski z rzutu wolnego trafił w spojenie słupka z poprzeczką. Legia atakowała do samego końca, ale nie zdołała doprowadzić do wyrównania. Porażka powoduje, że nasz zespół traci aktualnie do wiślaków 6 punktów.



O godzinie 16:15 drugi dzisiejszy mecz Legii - z Widzewem. O 15:00 mecz Kuloodpornych z Wisłą.



Legia Warszawa 1-2 (0-2) TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

0-1 8 min. Rafał Bieńkowski

0-2 15 min. Rafał Bieńkowski

1-2 27 min. Mohamed Acharchi