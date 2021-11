Majewski: Jedziemy powalczyć o trzy punkty

Sobota, 6 listopada 2021 r. 14:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Rzadko się zdarza, żeby Stal była w tabeli wyżej niż Legia. Przypuszczam, że pierwsza myśl kibiców i wszystkich osób związanych z piłką w Mielcu jest taka, że jak nie teraz, to kiedy. My podchodzimy do tego spotkania inaczej. Miałem okazję być zawodnikiem Legii Warszawa przez cztery lata i wiem, że to nie jest takie proste. Legia ma swoje problemy, a my cieszymy z naszego miejsca w tabeli. Uczestniczyłem jednak w takich spotkaniach, gdzie był kryzys i drużyny przeciwne się odgryzały, że "jak nie teraz, to kiedy", "najsłabsza Legia w historii", a mecze kończyły się bardzo wysokimi wynikami w drugą stronę. Dlatego też my jedziemy z pokorą. Oczywiście, jesteśmy podbudowani wynikami w ostatnim czasie, mamy passę spotkań bez porażki. Ale też wiemy, na co stać zespół z Warszawy. Sezon jest długi, za chwilę sytuacja Legii w tabeli się zmieni. My patrzymy tylko i wyłącznie na siebie. Jedziemy powalczyć o trzy punkty, tak jak z każdym zespołem. Takie jest nastawienie – mówi przed meczem z Legią trener Stali Mielec, Adam Majewski.



- Nasz mikrocykl treningowy jest taki sam. Przygotowujemy się do tego spotkania, jak do każdego innego. Nie ma tu podziału na Legię, Lecha i inne zespoły. Staramy się wdrażać swój model gry. Oczywiście, to zajmuje trochę czasu – nie jest tak, że wszystko zostanie wdrożone w ciągu miesiąca. Myślę, że widać postęp w naszej grze. Na pewno nie chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało, jak z Lechem Poznań, że skupiliśmy się tylko na defensywie, bo to się może źle skończyć. Z Lechem się udało – kosztowało nas to dużo zdrowia, było duże poświęcenie, zaangażowanie. Musimy też poprawić grę w ofensywie.