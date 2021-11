LE: Weekendowe wyniki rywali Legii

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Publikacja tych wyników nie ma sensu... Po tym co dziś zobaczyliśmy to z zapartym tchem powinniśmy śledzić wyniki Motoru Lublin... odpowiedz

Gość niedzielny - 3 godziny temu, *.centertel.pl I co z tego? odpowiedz

Mosina - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Gość niedzielny : Ano to delikatna sugestia że Polska Ekstraklasa za mocna dla Legii. Przecież wygrali z Leicester i Spartakiem. Na bank to drużyny SŁABSZE niż Stal Mielec. Przecież z Anglikami i Ruskami Legia WYGRAŁA ! Premier League to idealne miejsce dla Legii Warszawa. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.