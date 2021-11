Komentarze (196)

Artur - 13 sekund temu, *.chello.pl Kuuuurrrrrrrrrrrwaaaaaaaaa mać odpowiedz

WSZYSCY!NA!MURAWE! - 17 sekund temu, *.. JESZCZE GRAJĄ!?CZY NIKT NIE MA JAJ na trybunach żeby przerwać to spotkanie i kilka liści na POŻEGNANIE! odpowiedz

cygan - 23 sekundy temu, *.axadirect.pl Może rozwiązaniem będzie zatrudnienie nie jednego a 4,5 trenerów. Co dwie głowy to nie jedna. odpowiedz

Davies - 23 sekundy temu, *.chello.pl panowie - tak na poważnie

jaka jest tego przyczyna że oni tak słabiuteńko grają; przecież tak nigdy nie grali; wywalili trenera który miał być całym złem;

wzięli nowego i nie widać żadnej poprawy odpowiedz

Majkel - 32 sekundy temu, *.plus.pl Mioduski co? To samo co Miklas Walter i reszta. U bukow mozna stawiac z kazdym 2 bramki w plecy. Z motorem rowniez. odpowiedz

Arczi - 42 sekundy temu, *.178.237 Twiełdza łazienkowska znowu "nie zdobyta" dobrze że z motorem gramy na wyjeździe to może coś ugramy odpowiedz

Matek - 53 sekundy temu, *.proneteus.pl Dno !!!!! odpowiedz

Olo - 1 minutę temu, *.sky.com Chopin wieśniaku wyypierrddalaj do Iraku!!! Won od Legii odpowiedz

KLanik - 2 minuty temu, *.chello.pl Bez lekcji wychowawczej nic z tego nie będzie. Szatnią rządzi albańsko-portugalska południowa mafia. Śmieją się z nas i biorą ciężką kasę za nic. Jędzy i Boruca nikt nie słucha, bo pudel zrobił kabaret z Legii. Zagraniczny szrot będzie przegrywać wszystko. Oddać tych dziadów za darmo gdziekolwiek. odpowiedz

atmosferic - 2 minuty temu, *.orange.pl 26 strzałów tylko 8 do celu z tego 1 gol - i tak co mecz - problemem jest skuteczność - sytuacje są każdy to widzi tylko banda gamoni nie umie ich wykorzystywać. odpowiedz

KRK 12345y7899 - 2 minuty temu, *.grefnet.pl Dość bojkot bojkot .. szkoda chodzić na Legie szkoda kasy ... Klub niech odda za karnety.... Muszą grać przy pustych trybunach... Bez dopingu .

Prezesie odpuść.... odpowiedz

inka - 2 minuty temu, *.vectranet.pl będziemy mieli najładniejszy stadion w 1 Lidze odpowiedz

Kocur - 2 minuty temu, *.telkab.pl Od jutra Nowy trener, bierze ich za mordę...w następnym meczu widzę 6 i więcej polaków w składzie...albancow, portugalcow itp do rezerw, sprzedac, wyjebac niepotrzebne skreslic.... odpowiedz

peru123 - 3 minuty temu, *.chello.pl No to Miodek zbiera żniwo swojej niekompetencji i ignorancji, ciekawe co teraz narcyz wymyśli. odpowiedz

tomiacab - 3 minuty temu, *.centertel.pl Tezecia bramka na konto miszty, bo gdyby bronił gk a nie ręcznik, to nie byłoby rogu. I tak cud że sam sobie jej nie wrzucil do bramki. Plus miesiąca ku... mać odpowiedz

Nie kastrati - 3 minuty temu, *.googleusercontent.com K..wa o co tu chodzi?Gdzie jest legia?Debile nieudacznicy wy..bac tych grajkow!!!!! odpowiedz

Fan - 3 minuty temu, *.autocom.pl Panie Mioduski, czy nie widzi Pan co się dzieje. Gramy zagranicznym szrotem, który skupia się tylko na LE , bo myślą że dzięki temu pokażą się i wyjadą na zachód. Nie wiem , może zmowę mają i u bukmacherów dużo więcej zarabiają niż w L. Nie ma nic do stracenia, wpuszczać tylko młodzieżowców, juniorów, im na 100 % zależałoby oby jak najlepiej grać. odpowiedz

Żal pl - 3 minuty temu, *.icpnet.pl Lech ma kryzys bo zremisował ze Stalą, a Legia jest w gazie bo dostaje już 3-1 odpowiedz

żaL - 3 minuty temu, *.chello.pl Josue co ten paralityk j....y robi w Legi?! Kto go wystawia? odpowiedz

Rysio - 3 minuty temu, *.knc.pl Bójcie się chamy,do pierwszej ligi spadamy:( odpowiedz

Artur - 3 minuty temu, *.chello.pl BÓL BÓL BÓL odpowiedz

Po(L)di - 3 minuty temu, *.plus.pl Dariusz M. znany warszawski sutener, prowadzi największy burdel w Polsce. BEZKARNIE odpowiedz

atmosferic - 4 minuty temu, *.orange.pl Płakaliście za Vukovicia - no to mata kurwa trenerów :D Za Vuko to 5 walili regularnie w domu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 minuty temu, *.centertel.pl @atmosferic: Udajesz idiotę, czy nic nie rozumiesz? odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 minuty temu, *.centertel.pl Od jutra ruszą sprzedaż karnetów na następny sezon. Nie pozabijajcie się w tej kolejce... odpowiedz

Gocław - 31 sekund temu, *.net.pl @Leśny Dziadek: od której te karnety?, wezmę stołeczek i termosik z kanapkami i siadam przed kasą. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 4 minuty temu, *.btcentralplus.com Nic sie nie stalo, la la la, nic sie nie stalo....... odpowiedz

To jest kurwa dramat - 4 minuty temu, *.wroc.pl Już się powoli przyzwyczajam do przegranych odpowiedz

tomiacab - 5 minut temu, *.centertel.pl Pudel zatrudnij trenera, dyrektora sportowego i prezasa. odpowiedz

Tak_pytam - 5 minut temu, *.t-mobile.pl Czy nie można wystawić Tobiasza zamiast wiecznie obsranego po samą grzywkę Miszty? odpowiedz

Kosaosa - 5 minut temu, *.play-internet.pl Czy pseudoprezes miodulski to widzi? Co się musi wydarzyć w Legii by w końcu odpowiedzialni za drużynę (nie trener a pseudodyrektor sportowy) zapłacilistanowiskiem... Co się musi wydarzyć by pojawili się tam zawodowcy na stołkach prezesa i dyrektorów?? Potrzebują lisciopada na wyższych stanowiskach? odpowiedz

Artur - 6 minut temu, *.chello.pl Warto stawiać na przeciwnika to się za bilet zwróci odpowiedz

antek - 6 minut temu, *.play-internet.pl Jutro idę odebrać 730zł postawił 100 na stalówkę

chociaż cichą nadzieje miałem że wygrają odpowiedz

WSZYSCY!NA!MURAWE!PRZERWAĆ!ŻENADE! - 6 minut temu, *.. DOŚĆ!ROBIMY!WALKOWER!WSZYSCYYY!NA!MURAWE!TEEERAAZ! odpowiedz

cygan - 7 minut temu, *.axadirect.pl Miodek chyba śpi zmęczony po pracy xD nigdzie go nie widać odpowiedz

Żenada - 7 minut temu, *.plus.pl Kto dziś wygra? - Rywal niedługo tak będziemy odpowiadać na trybunach odpowiedz

przega - 7 minut temu, *.vectranet.pl Kompromitacja. Dno. Z 1:0 do 1:3. Jak ostatni frajerzy. Kolejny mecz bez gola z akcji. Strzeleccy impotenci psia ich mać. odpowiedz

Kolejorz - 7 minut temu, *.plus.pl 1 liga!!!!! odpowiedz

Mr T - 7 minut temu, *.mm.pl To jest k... dramat. Mioduski jesteś pipa a nie prezes. odpowiedz

Matek - 7 minut temu, *.proneteus.pl Dno !!!!! odpowiedz

Wstyd wstyd wstyd - 8 minut temu, *.plus.pl Przyszli piłkarzyki nie wiadomo skąd po kosmiczny szmal. Za rok dwa nikt nie będzie ich pamiętam tych pseudo gwiazdeczek. Nikt dobry do Legii nie przyjdzie bo po co by grać w Pucharze Polski z Chojniczanką? To ma być szczyt ambicji? I by nic nie osiagnąć w pucharach? Ale co w Legii liczy się szmal nie sukces SPORTOWY a finansowy. Trudno kibicować firmie finansowej i jeszcze za to płacić by wejść na mecz za darmo przy obecnej władzy nie przyjdę. Mam nadzieję że na taczkach zostaną wywiezieni i to szybko. Legia przegrałaby nawet z Odrą Opole bo tam gryzą murawę przy tak niskim budżecie. odpowiedz

atmosferic - 8 minut temu, *.orange.pl zajebisty bramkarz hahaha równie dobrze możnaby tam powiesić ręcznik. Dodatkowo strzela niechciany w Legii Żyro.



Beka dekady co się odpierdala w Legii.



SPADEK jest całkiem realny. odpowiedz

Matek - 8 minut temu, *.proneteus.pl Dno !!!!! odpowiedz

ufo - 9 minut temu, *.master.pl To nie jest żaden kryzys!!! Oni po prostu są słabi!!! Każdy i leje!!! odpowiedz

Yo - 9 minut temu, *.129.6 Dobry Jezu a nasz Paaaanie

daj jej wieczne spoczy wa nie





Żałobę czas zacząć!!!! odpowiedz

Jurek - 9 minut temu, *.inetia.pl Oddawać grube pensję !!! Wy k...a leszcze nie piłkarze . Wooooooooooooooooooooooooooooooooon !!! odpowiedz

Woot - 9 minut temu, *.orange.pl Mehehehe odpowiedz

Pioter - 10 minut temu, *.centertel.pl Coraz większą strata do lidera, a przecież dla nas liczy się tylko mistrzostwo :( odpowiedz

Krzychu - 10 minut temu, *.chello.pl Tragedia !!! odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 11 minut temu, *.plus.pl 1:3 dno czy jeszcze nie? odpowiedz

Pusia - 9 minut temu, *.vectranet.pl @Wielki fan nowego trenera: pały na trybunach, zdecydowanie odpowiedz

Ra(L)f - 1 minutę temu, *.chello.pl @Wielki fan nowego trenera: Chłopie, dno dawno minięte. Tu już trzeba podawać muł w kilometrach;D

odpowiedz

Typ - 12 minut temu, *.chello.pl Słucham i oglądam. Nie wiem co głupsze przyśpiewki na zylecie czy pały na boisku odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 13 minut temu, *.jmdi.pl Nie do końca jeszcze rozumiem o co chodzi? Prawdopodobnie Legia zostanie przejęta przez kogoś powiązanego z funduszem inwestycyjnym z Luksemburga. Jak pisał Onet, fundusz ten ratuje budżet Legii wpłatami kasy. Tylko na cholerę komu klub z drugiej klasy rozgrywek? Zemsta Helmuta z Gdańska? odpowiedz

BRY(L)US - 14 minut temu, *.pro-internet.pl Ja prdl..w Gdyni mieszkam..ale sie pofatyguje zeby rozjebac to towazystwo kukielek odpowiedz

A melanż trwa - 14 minut temu, *.plus.pl Proponuję wywalić wszystkich obcokrajowców nieważne co grali kiedyś i jakie mają zasługi dla klubu liczy się teraźniejszość sezon stracony i tak więc grajmy Polakami i młodzieżą z rezerw albo nawet z akademii. odpowiedz

Sebo(L) - 17 minut temu, *.centertel.pl Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w 2022 roku czeka nas spadek z Ekstraklasy. Nie ma żadnego progresu w grze, nie ma żadnej poprawy. Nie ma ku.wa niczego. Jest tylko jedna wielka tragedia. odpowiedz

Legionista - 18 minut temu, *.centertel.pl Czuję, że dziś czara goryczy się wyleję! odpowiedz

TERAZ ALBO NIGDY WIĘCEJ.... - 20 minut temu, *.. CAŁY! STADION!PO!OSTATNIM!GWIZDKU!WBIEGA!NA!MURAWE!NA!WYCHOWAWCZĄ!ROZMOWE! odpowiedz

cygan - 18 minut temu, *.axadirect.pl @TERAZ ALBO NIGDY WIĘCEJ....: taa jasne, oni szybciej zejdą niż tamci wbiegną xD odpowiedz

Biała Siła - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Będziecie mieli wpierdol odpowiedz

cygan - 24 minuty temu, *.axadirect.pl co to kurw... za trener? drużynie potrzeba nowego impulsu xD odpowiedz

MarioL - 20 minut temu, *.wanadoo.fr @cygan: to nie trener,tylko kolejny uczeń. odpowiedz

Kibic z tik-toka - 9 minut temu, *.plus.pl @cygan: a widzisz tam trenera? Ja widzę tylko kukiełkę :) odpowiedz

P.s - 24 minuty temu, *.play-internet.pl Muchniewicz kon trojanski podlozony przez lecha

Co duren kudlaty go zatrodnil odpowiedz

Hiszpan - 24 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Josue oldboj roku. odpowiedz

Tomek - 25 minut temu, *.centertel.pl Jak spadniemy połamiemy! odpowiedz

dd - 25 minut temu, *.supermedia.pl Oglądam Legię grubo ponad 30 lat. Czegoś takiego nie było nigdy. To jest k.... jakiś żart. Z taką grą istnieje realne ryzyko spadku do I ligi. Gra jest na poziomie II ligi. odpowiedz

Tomek - 20 minut temu, *.centertel.pl @dd: Mam podobnie doświadczenia. Nie jestem w stanie myśleć racjonalnie gdy to widzę. W tym całym zamieszaniu już nawet nie wiem kto jest temu winien. odpowiedz

jo - 25 minut temu, *.tpnet.pl Nie da się tego gówna oglądać nawet po znieczuleniu alkoholem... odpowiedz

L - 26 minut temu, *.inetia.pl mają te brunety z Legii szczęscie że to nie są lata 90 te, by wypierd...li za płot odpowiedz

Komornik Stefan - 27 minut temu, *.centertel.pl Prezesie, kiedy zaczynamy procedury? odpowiedz

word!up - 28 minut temu, *.inetia.pl Podobno mioduski już fajans zbiera na ulicach żeby mieć sos dla gwiazd światowego futbolu . Skauci biją się o nasze gwiazdy . odpowiedz

MarioL - 29 minut temu, *.wanadoo.fr Może by tak redakcja zrobiła wywiad z prezesem Miudulskkm,bo jesteśmy ciekawi co on ma do powiedzenia o tej dramatycznej sytuacji. odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.play-internet.pl @MarioL : A co powie: analizujemy, zbieramy wnioski, walczymy i sie nie poddamy... odpowiedz

Pusia - 26 minut temu, *.vectranet.pl @MarioL : a co ten ćwok może mieć do powiedzenia? Kolejne kłamstwa? odpowiedz

L - 30 minut temu, *.tpnet.pl Im nie zależy na zwycięstwie… odpowiedz

Po(L)ubiony - 30 minut temu, *.aster.pl To co dzisiaj wyprawia Emreli, kwalifikuje się do dyscyplinarnego wyrzucenia z klubu. Miszta, to sie boi nawet na boisku krzyknąć "moja!".

Dramat! odpowiedz

Wolfik - 28 minut temu, *.play-internet.pl @Po(L)ubiony: Emreli rzeczywiście sabotaż. Miszcie sie nie dziwię, bo jego obrońcy sie juz 2x popisali... odpowiedz

L - 31 minut temu, *.inetia.pl oni graja jak w zeszłym sezonie walencja czyli poparzeni kawą, krw...a jak pajace , hej kur...a śmiecie, w legii grać nie zasługujecie!!! odpowiedz

Staszek - 31 minut temu, *.105.99 Legia GRAĆ Chu.ja mać! odpowiedz

atmosferic - 33 minuty temu, *.orange.pl Takiego kryzysu Legia chyba nigdy nie miała w 21 wieku. Mioduski zrujnował ten klub zatrudniają tą grubą świnię. odpowiedz

MARTINS OUT!!! - 34 minuty temu, *.jmdi.pl K... większy drewniak o Szlisza, co przyjęcie piłki to stanie i czekanie. odpowiedz

MarioL - 35 minut temu, *.wanadoo.fr W przyszłym sezonie będzie jeszcze gorzej,bez grania w pucharach z większym długiem.Brawo Miodek. odpowiedz

BRACIA WSZYSCY POD STADION!!! - 35 minut temu, *.216.20 Wszyscy pod stadion z taczkami, wywieziemy te PIZ.dy tam gdzie ich miejsce! odpowiedz

cygan - 27 minut temu, *.axadirect.pl @BRACIA WSZYSCY POD STADION!!! : skąd kurwa mam wziąć taczke? moge jedynie przyczepkę od Boguckiego załatwić odpowiedz

Leśny Dziadek - 36 minut temu, *.centertel.pl Żadnych zmian wynagrodzeń nie będzie, dumny z siebie Docent Miodek tak się cieszył z tych ,,wspaniałych,, transferów, że podpisał wszystko ,,na sztywno,,. I teraz zrobili go na twardego... odpowiedz

L - 36 minut temu, *.inetia.pl nawet jak wygrają to kur....a wstyd! odpowiedz

MarioL - 33 minuty temu, *.wanadoo.fr @L: wygrają ? Ja nie jestem takim optymista. odpowiedz

L - 37 minut temu, *.inetia.pl pisałem wiele razy, polska liga to polska liga, powinni grać polacy a nie szrot z ciepłych krajów, tu maci skład z 2001 r. https://www.transfermarkt.pl/legia-warschau/startseite/verein/255/saison_id/2001 odpowiedz

Biała Siła - 38 minut temu, *.vectranet.pl Kurwy nie piłkarze odpowiedz

anonim - 39 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Wtedy najlepszą drużyną będziemy!Mistrz mistrz kolejorz!To jest karma za kradniecie z wcześniejszych lat wszystkich najlepszych zawodników Polski np Podbrozny,Hamalainen,Bereszynski i jeszcze ten warchoł Michniewicz:!! odpowiedz

cygan - 29 minut temu, *.axadirect.pl @anonim: kradniecie ? hahaha po prostu lepiej Legia płaci ziemniaczany głąbie xD Ale dam ci rade lewy parchu napisz do Zandberga on lubi takie akcje jak redystrybucja i podział czynników produkcji xD odpowiedz

Cyniek - 39 minut temu, *.play-internet.pl Więcej opraw wypełniać stadion do ostatniego miejsca robić zakupy w sklepie najlepiej tak średnio za 500. Złotych napełniać portfel kudlatego to napewno coś zrobi by było lepiej ludzie tu tylko wchodzi w grę zdanie karnetów zero kupowania biletów i fan story jak ludzie zaczną bojkotować zaczną spadać dochody może wtedy się kudłaty puknie w łeb i zrobi coś odpowiedz

Wolfik - 39 minut temu, *.play-internet.pl Pomysłu na ten mecz nie było. co i tak nie ma jakiegoś znaczenia bo zwyczajnie wykonawców brak. Tylko "trzęsienie zmiemi" zimą może coś zmienić. Czyli wymiana połowy składu i zatrudnienie trenera. odpowiedz

Jimi70 - 40 minut temu, *.play-internet.pl ZMIENIĆ SYSTEM WYNAGRODZEŃ I TO JUŻ OD JUTRA !!!!! odpowiedz

MarioL - 41 minut temu, *.wanadoo.fr Żeby przynajmniej punkcik zdobyli.Bo ten 1mpunkt może zabraknąć na koniec do utrzymania. odpowiedz

Ktos - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Cała Polska z was się śmieje

Stal w Warszawie nas leje

Kto następny znów nas zleje

Kurwa miodek co się dzieje!!!

Slisz i reszta to zlodzieje

Nie obchodzi co się dzieje odpowiedz

L - 30 minut temu, *.wroc.pl @Ktos: Cała Polska z nas się śmieje,

Każdy nas w Warszawie leje.

Czy gotowe są już taczki?

Miodek pakuje manatki?

odpowiedz

ryba socho - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Ja moge zagrac za Slisza. Niewiele gorszy bede napewno. I za darmo a nie gruby chajs... odpowiedz

cygan - 41 minut temu, *.axadirect.pl @ryba socho: xD ja też moge w sumie jeden chuj jak i tak przejebiemy odpowiedz

ryba socho - 37 minut temu, *.t-mobile.pl @ryba socho:

Moze jeszcze z 9 chetnych i zobaczymy co z tego bedzie. Bedzie walka checi zaangazowanie a po meczu tez sie da rade odpowiedz

ryba socho - 35 minut temu, *.t-mobile.pl @cygan: Jeszcze 9 chetnych i paka jest odpowiedz

cygan - 34 minuty temu, *.axadirect.pl @ryba socho: kondycje pewnie mamy na tym samym marnym poziomie co oni więc charakter panowie i do przodu xD odpowiedz

atmosferic - 45 minut temu, *.orange.pl Będzie spadek jak nic. odpowiedz

Wolfik - 45 minut temu, *.play-internet.pl Kwintesencja to kontra i strzał Emreliego.... odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 38 minut temu, *.tele2.se @Wolfik: kolego zauwaz jeden detal kazde pudlo, KAZDE, to w chööj nad bramka. Nie obok, nie w bramkarza ale qerva sto mil nad bramka. Przyjzalem sie temu dokladnie w kilku meczach tej kolejki. Co za nedza i rozpacz. Niby profesjonalisci, niby pilkarze z wyzszej polki ale qerwa mac pilki kopnac nie potrafia! W dol! Nie, wszystko w kosmos. A pudlo Emrela jest tylko kwinyesencja tezy. Co za nedza. Co za koszmarnie drewniane umiejetnosci. To tak jakby w siatkowce co drugi serw lecial pod siatka. Normalnie pala totalna. Ten syf odbiera na wszystko checi, a czlowiek i tak to göwno oglada. Echh.... odpowiedz

Wolfik - 33 minuty temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: Cóz odpowiedziec.... ludzie bez umiejętności, bez charakteru. Ani jeden nie chce wziąć ciężaru na siebie... odpowiedz

Eeetam - 47 minut temu, *.jmdi.pl Żyleto czekamy

Dawać teraz

Nie poddawaj się ukochana ma odpowiedz

Ktos - 48 minut temu, *.play-internet.pl Slisz jego mać w dupę pierdolony w pizdu wylądował odpowiedz

KowaL - 43 minuty temu, *.vectranet.pl @Ktos: Slisz komuś dolę odpala odpowiedz

cygan - 48 minut temu, *.axadirect.pl Może jak Legia spadnie to wreszcie coś się zmieni. Może dojdzie do roszad w zarządzie, w zarządzaniu tym klubem, zarządzaniu finansami. Może zaczną wreszcie jeździć po osiedlach finansować talenty i wypierdolą te jebane niedorajdy "plecaki". Może wreszcie nauczą się podpisywać kontrakt, że piłkarz ma grać na akord a nie na pewnik "czy się stoi czy się leży". Pewnie jest wiele do zmian ale na początek niech przeproszą kibiców i rozdadzą karnety za free na następny sezon. odpowiedz

Michał - 49 minut temu, *.plus.pl A Boruc czemu nie gra? Potrzebuje teraz miesięcy wolnego i wakacji czy ki h.j odpowiedz

Olomanolo - 29 minut temu, *.207.231 @Michał: Boruc ma wywalone na to widzi co się dzieje w szatni nikt Go nie słucha bo sami obcokrajowcy więc leczy swoje plecy --zawsze może powiedzieć że on nie przegrał tylu meczów z rzędu odpowiedz

Sebo(L) - 50 minut temu, *.master.pl Brakuje już słów aby cokolwiek napisać. odpowiedz

K(L)AKIER - 51 minut temu, *.inetia.pl KABARET odpowiedz

CAŁY!STADION!NA!MURAWE! - 52 minuty temu, *.. JEŚLI PRZEGRAJĄ ....CAŁY STADION PO KOŃCOWYM GWIZDKU WCHODZI NA MURAWE NA ROZMOWE WYCHOWACZĄ! odpowiedz

X - 49 minut temu, *.jmdi.pl @CAŁY!STADION!NA!MURAWE!: Przy okazji zdjąć z nich koszulki! odpowiedz

murawa - 46 minut temu, *.chello.pl @CAŁY!STADION!NA!MURAWE!: To już powinno być dawno. W sumie po meczu z Lechem odpowiedz

Leśny Dziadek - 44 minuty temu, *.centertel.pl @X: I gacie ściągnąć. odpowiedz

cygan - 25 minut temu, *.axadirect.pl @Leśny Dziadek: po co ci ich gacie fetyszysto xD odpowiedz

Daszka - 52 minuty temu, *.chello.pl Na dwa gole Stali kibice Legii powinni odpowiedzieć dwoma taczkami "zaparkowanymi" przy głównej trybunie. Pora najwyższa, choćby symbolicznie, wywieść ze stadionu prezesika i jego śmiesznego dyrcia ds. sport.

Po ośmiu (jak na razie) porażkach zaczyna brakować słów, które mogłyby obiektywnie opisać tą legijną sromotę...

odpowiedz

Kaczynski - 48 minut temu, *.vectranet.pl @Daszka: oj tak, prezes sie poplacze i zalamie po takiej dzieciecej zabawie xD odpowiedz

MarioL - 53 minuty temu, *.wanadoo.fr Tak to jest jak klubem rządzi ktoś,kto nie ma o tym pojęcia.Dodatkowo przeciętni piłkarze zostali bez trenera.Totalna amatorka. odpowiedz

Pjoter - 54 minuty temu, *.knc.pl Chciałem napisać że stalówce Mielec wsadzimy w dupę widelec,ale póki co to nasza dupa trzeszczy:( :( :( odpowiedz

Leśny Dziadek - 51 minut temu, *.centertel.pl @Pjoter: Na razie to oni nam wsadzali nóż i widelec. A jest jeszcze łyżka, chochla, tłuczek i tasak... odpowiedz

Julon - 54 minuty temu, *.timplus.net Slisz to jest piłkarski kretyn, NIEDACZNIK TOTALNY MIERNOTA!! odpowiedz

Michał - 54 minuty temu, *.plus.pl Dziadostwa ciąg dalszy.... więcej kasy więcej kasy więcej kasy. Fajnie jak byśmy nie spadli. Mioduski ma swojego Kucharskiego i trenera znanego na całym świecie i ogranego na boiskach piłkarskich także jest szansa że zostaniemy w e-klapie odpowiedz

Arczi - 55 minut temu, *.178.237 Kużwa jest dobrze trzymają poziom i są przy tym regularni. Jak przegrywać to ze wszystkimi równo bez wyjątków. To jest śmieszna śmieszność odpowiedz

Leśny Dziadek - 55 minut temu, *.centertel.pl Wywiad że Sliszem w przerwie. Facet niby załamany, a uśmiecha się szyderczo pod nosem. Baton pier... odpowiedz

niestety - 48 minut temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: Bo cyfry na koncie się zgadzają. To jest dla nich najważniejsze odpowiedz

L - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Slisz 5 liga odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 55 minut temu, *.tele2.se To juz na prawde nie jest smieszne. Tak jak jeszcze do tej pory mozna bylo sie smiac z szydery bo przeciez taki klub, taka druzyna, tylko kwestia czasu kiedy to sie odwroci, tak teraz zalamka totalna. Jestem na serio w szoku i na serio zaczynam sie bac tego co sie dzieje... odpowiedz

Wolfik - 49 minut temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: Po 15 minutach tego meczu miałem przekonanie, że Mielec nas skarci. To co się stało, jest nie do opisania. Bierność drużyny przerażająca. Nie ma kim grać.... odpowiedz

żaL - 55 minut temu, *.chello.pl Ostatni sezon w ekstraklasie. A co na to władze? odpowiedz

KLanik - 55 minut temu, *.chello.pl Oddajcie ten portugalsko-albański szrot gdziekolwiek, to jest tragedia, oni zniszczą nasz klub. Brawo Wieteska. Niestety Stal prowadzi... odpowiedz

NATYCHMIAST PODSTAWIĆ TACZKE! - 56 minut temu, *.. TACZKA CZEKA!? odpowiedz

teges - 56 minut temu, *.tpnet.pl ku...a,dosyć tego odpowiedz

AdamJ - 56 minut temu, *.chello.pl Pan 1,8 mln pokazuje, że pieniądze wydane na jego sprowadzenie lepiej spuścić w kiblu. odpowiedz

Lolek - 57 minut temu, *.telkab.pl Grają na zwolnienie Miodka... odpowiedz

bolo - 58 minut temu, *.inetia.pl Walka o ostatnie miejsce będzie bardzo zacięta. odpowiedz

Cudny Zenon - 58 minut temu, *.jmdi.pl Najwidoczniej Legioniści tak się zmęczyli przemarszem przed meczem, że sił starczyło na 41 minut grania... odpowiedz

Zgrywus - 59 minut temu, *.tpnet.pl Miodek i kucharski, kucharski i miodek.... odpowiedz

Hiszp - 59 minut temu, *.telnaptelecom.pl Nie ma bramek i wyników ,

Ja pier. ... najemników odpowiedz

Matti - 59 minut temu, *.plus.pl Pajace od prezesa po zawodników odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Zapłaćcie im pół dniówki i nie idą w diabły! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ludzie, po co wy tam chodzicie i dorabiacie to dziadostwo? odpowiedz

LewLegia - 49 minut temu, *.net.pl @Leśny Dziadek: żyleta zaraz zacznie melodyjkę z nie poddawaj się i będzie git.

Pikniki w przerwie zapchają żołądki i gitara.

Takie czasy, kiedyś to powietrze było inne i ludzie honorowi. odpowiedz

Kaczynski - 47 minut temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: bo to debile :D odpowiedz

Speed - 44 minuty temu, *.play-internet.pl @LewLegia: I karabin pod ręką. odpowiedz

Speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Było śmieszno, zaczyna być straszno. odpowiedz

krislegia - 1 godzinę temu, *.matrixinternet.pl zaorać ten klub wyje...ć wszystkich kopacz trenerów zacząc dziećmi od 7 ligi juniorów

t odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wieteska uznał że zrobił swoje już gola strzelił więc odpuścił obowiązki obronne profesjonalista... odpowiedz

Lolek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trochę taki dramat :/ :/ co oni wyprawiają.. 9 przegranych, tego to nie pamiętam.. odpowiedz

lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo obrońcy! Slisz wart tych pieniędzy! Buahahaha odpowiedz

Piotrek - 54 minuty temu, *.. @lolo: on zajmuje tylko miejsce , nie robi nic , nawet przy tej 2 bramce co on .... zrobil.... a jeszcze wywiadu udziela w przerwie . On powinien biegać dookoła bliska cały mecz na pocznej płycie.... odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.231 Co to qurwa jest Legia strzela bramkę a za chwilę traci 2 ---co to qurwa jest ?!?! odpowiedz

MA - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Te wkłady powinny ściągnąć koszulki po meczu jak ten mecz tak się zakończy. Nie zasługują na noszenie tych barw! odpowiedz

??? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Będzie wynik jak z Napoli odpowiedz

Panie i Panowie - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Do zobaczenia w 1 lidze. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.129.6 Hahahahaha hahahahaha

A wieteska spacerkiem hahahahaha odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chciałem napisać coś z szydery, ale to jest rozpacz...Z kim szukać punktów.... odpowiedz

:// - 1 godzinę temu, *.plus.pl I cały misterny plan w piz... odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl O rany pierwsza połowa za nami i Legia nie przegrywa odpowiedz

Żozue - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @Konrad: no chyba nie. Hehe odpowiedz

WW - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ten sezon jest przeklęty. odpowiedz

Powiedzialem to 3 lata temu….. - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Powiedzialem ., ze Mioduski doprowadzi ten klub do upadku. odpowiedz

bodzio - 1 godzinę temu, *.chello.pl jest git odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Walka o utrzymanie zapowiada się niezwykle pasjonująco. odpowiedz

Ci piłkarze nawet na trzecia ligę sie nie nadają… - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z tej gry nic nie wynika odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Tempo naszego meczu, wporówaniu do meczu Pogoni z Rakowem, to tempo oldboyów. odpowiedz

adek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl http://www.drhtv.com.pl/drhtv-1.html



steam online odpowiedz

1916 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wrzućcie jakiś link do meczu.

Z góry dziękuję. odpowiedz

WBA - 1 godzinę temu, *.as13285.net @1916: strumyk.tv odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl Pekhart może się odblokuje w końcu. odpowiedz

Fan - 2 godziny temu, *.plus.pl Połowa rundy już prawie a tylko my i Łęczna mamy jednocyfrowy dorobek punktowy. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Z Pogonią rozpoczęliśmy mecz bez nominalnego LO, zatem teraz - rozumiem, że dla równowagi - zaczynamy bez PO. Pozostaje czekać na wycofanie bramkarza w trakcie meczu :). odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wolfik: wuefista to wielki mag i strateg! odpowiedz

Orti - 1 godzinę temu, *.206.244 @Pusia: Czepiasz się. Przecież mówił że nie urwał się z choinki odpowiedz

Kibic z tik-toka - 2 godziny temu, *.plus.pl Jakie to ustawienie panie trenerze? 4 3 3?bez skrzydłowych? odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kibic z tik-toka: NIewazne ustawienie 3 pkt mają być !!! odpowiedz

:// - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kibic z tik-toka: chyba 3 5 2 że Sliszem w obronie odpowiedz

Realista - 2 godziny temu, *.227.151 Obstawiam przegraną 1:2. Piasecki z Makiem pewnie dość szybko rozmontują naszą obronę i zapewne jeszcze do przerwy będzie 0:2. Ważne żeby walczyli ze swoją nieudacznością do końca i przegrali honorowo , pomimo różnic w wyszkoleniu , nastawieniu i profesjonalnym podejściu do swego zawodu. odpowiedz

Antyczesio - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Realista: niewiele się pomyliłeś :/ odpowiedz

Ryba - 2 godziny temu, *.chello.pl Sześciu Polaków w kadrze meczowej...

Dokąd zmierzasz Legio?

Dokąd? odpowiedz

Lemas - 2 godziny temu, *.7.248 Jak nie dziś - to kiedy? Tylko zwycięstwo ???? odpowiedz

RMFC - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co w tym składzie do ku....y robi Slisz? To największe osłabienie odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @RMFC: A gdzie Kostorz i Włodarczyk??? Gołębiewski nie bój się Kucharskiego. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.