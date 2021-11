Komentarze (212)

gfx - 2 godziny temu, *.play-internet.pl i tak Legia będzie mistrzem :) odpowiedz

Kolo77 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl to co się dzieje z L spowodował mioduski…to jest megaloman i narcyz…bawi się tym a Legię ma w doopie… odpowiedz

Mosina - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Kto wylosował Stal Mielec na ten mecz? Przecież powinien zagrać Leicester! odpowiedz

Po(L)aK - 3 godziny temu, *.chello.pl Legio kochana dziękuję za kuponik powyżej 7 na stalówkę ???????? ciekawe ile będzie można wyjąć na pucharze z Motorem i czy zagrać na -1 czy -2 ????.

Mioduski!!!

Cooo???

W Y P I E .... L A J!!!!!! odpowiedz

W(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Od lat70 tych jestem kibicem Legii i nie pamiętam tego co się teraz dziejeeee odpowiedz

Kibolek - 4 godziny temu, *.it-home.pl MIODUSKI = KULCZYK = PLAJTA I SPADEK . TAK WLASNIE MIODUSKI KORPO SZYD ZARZĄDZA KLUBEM odpowiedz

Janko - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jestem kibicem Legii na dobre i zt tego nie zmieni. Żal piłkarzy a przede wszystkim kibiców. Mam wrażenie że Papszun obejmie Legię ale I lidze. Komu na tym zależy. odpowiedz

Czarni 1910 Jasło - 4 godziny temu, *.ap-media.pl No to wsadziliście widelec. Sobie. Nie obrażam, współczuję drużyny.

Grajcie lepiej bo nie chcę w pucharach widzieć Piasta, albo innej ekipy bez kibiców.

Warszawa moją stolicą. odpowiedz

Marcinek 31 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Co wy chcecie od trenera ? Musi ogarnąć piłkarzy których nigdy nie sprowdził a teraz musi ich uczyć jak widać podstaw piłkarskich ,cofnijcje się do czasu od kiedy tak gra się zaje...aa już wam mówię od kiedy zaczął grać kastrati kto wie czy ten koleś nie rozj...ał całej szatni , nie ma innego wyjścia jak wziąć juniorów i nimi grać możemy mieć pociechę , żeby pokazali gwiazdom przyjęć i strzałów drewnianych jak się zostawia serducho na boisku ,kolejny który psuje atmosferę to emreli chciałem żeby przyszedł ale co ten koleś odwala tego się nie da opisać stracił wszystkie swoje atuty jak można zapomnieć jak się kopie piłkę do przodu już nie mowie strzelanie goli ,Panowie musimy coś zrobić aby nimi wstrząsnąc ku....a nasz Ukochany klub Hańbią!!! To są najemniki ,przestańcie pisać miiduski i kucharski woń przychodziło pilarze naprawdę dobrzy gdzye grali w swoich klubach , moja rada natychmiast trzeba pożegnać paru pilarzy nie ma innego wyjścia !!!!!! odpowiedz

Pol - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Miało być odrodzenie odbicie początek marszu w górę tabeli "potęga" nie dała rady Stali Mielec to z kim dadzą radę? proponuję mecz sparingowy z zespołem z b klasy no może z nimi zagraniczne piłkarzyki nie wiadomo skąd dadzą radę wygrać. odpowiedz

(L) uki - 2 godziny temu, *.. @Pol: nic nie jest teraz pewne, Legia wygra jak zagra z rezerwami odpowiedz

żaL - 4 godziny temu, *.chello.pl Josue co ten paralityk j....y robi w Legi?! Kto go wystawia? odpowiedz

Z Wielkopolski - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nie sądziłem, że kryzys w Legii jest tak głęboki. Pisałem tu kiedyś, iż wystarczy jedno zwycięstwo i się odblokują. Myliłem się. Prędzej spodziewałbym sie spodziewał 3 wojny światowej aniżeli sytuacji, w której jest Legia. Nie wiem ale potrzeba sztabu psychologów. W przeciwnym razie może być tylko gorzej. odpowiedz

Bysio - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Tylko Polacy, młodzi, szrot z Portugalii na zbity pysk odpowiedz

Tylko L - 3 godziny temu, *.plus.pl @Bysio : jak to tylko Polacy nazwa klubu zobowiązuje by ściągać szrot odpowiedz

Bysio - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @bysio

Tylko L: szrot zagraniczny do Iraku niech walczą młodzi wychowankowie, tacy zostawia serce na boisku

odpowiedz

Bysio - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Walić tych najemników z zagranicy odpowiedz

Nie kastrari - 4 godziny temu, *.googleusercontent.com Glabie golabiewski w..dalaj stad a mioduski gdzie masz honor zostaw nasz klub ty k..wa biznesmenie. odpowiedz

Kiki - 4 godziny temu, *.plus.pl KONIEC!!! Można się zbierać. Moja noga szybko tu nie postanie. I nie pie...lcie o kibicach sukcesu. Na Łazienkowską teraz będą chodzić tylko masochiści. Dalej płaćcie loczkowi swoje pieniążki. DNO DNO DNO!!!! odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Kiki: mordo poniżej coś podobnego napisałem kocham ten klub pamiętam różne czasy za FSO za koreancow za pól motu ITI itd za FSO czy polmotu było naprawdę ciężko brakowało pieniędzy też były wyprzedaże najlepszych piłkarzy ale ci co zostawali i przychodzili serducho i zdrowie zostawiali a teraz jeden wielki burdel w tym klubie do puki Mioduski jest i będzie właścicielem napewno nic nie kupię czyli biletu czy coś w fan story poprostu dość mogę naeed komuś karnet odctaoic za free odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kilku wyjeżdża na kadry. Wzorem Michniewicza należy dać im wolne. Najlepiej na zawsze.

Bez prezesa, dyrektora sportowego, trenera i piłkarzy mozna sobie tą zabawę darować.



Może się utrzymamy. Chociaż przykład Schalke pokazuje, że niekoniecznie musi sie to udać. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mecz przypomina ostatni odcinek filmu ,,Alternatywy 4,,...Oby to był ostatni mecz producenta tego żałosnego ,,filmu,,... odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek:

Przyjechała delegacja burmistrzów (Stal Mielec) no cóż budowali my odpowiedz

Stanioooooski - 4 godziny temu, *.kompex.pl Twitter: Od jutro Stanisław wjeżdża ba białym niedźwiedziu. odpowiedz

dd - 4 godziny temu, *.supermedia.pl Trzeba być masohistą, żeby jeszcze za te mecze płacić jakieś pieniądze. Klub powinien płacić ludziom, że chcą to oglądać i psuć sobie nastrój. odpowiedz

ryba socho - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Mioduski ! Co ? Ty wiesz co !!!!!!!!!!! odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Buk płacił 7:1, wkłady trochę zarobiły. odpowiedz

lolo - 4 godziny temu, *.plus.pl Teraz przerwa na reprezentację! trzeba dać im wolne!!! Buahahaha odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Legia vs Stal.

28 strzałów 20 niecelnych 1 gol- stal 6 strzałów 4 celne 3 gole.



Może trzeba kupić piłkarzy którzy umieją kopać piłkę prosto?. odpowiedz

cygan - 4 godziny temu, *.axadirect.pl Może rozwiązaniem będzie zatrudnienie nie jednego a 4,5 trenerów. Co dwie głowy to nie jedna. odpowiedz

Davies - 4 godziny temu, *.chello.pl panowie - tak na poważnie

jaka jest tego przyczyna że oni tak słabiuteńko grają; przecież tak nigdy nie grali; wywalili trenera który miał być całym złem;

wzięli nowego i nie widać żadnej poprawy odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl @Davies: Nie grają słabo - strzelają katastrofalnie i nic nie bronią. Gra nie wygląda tak źle. odpowiedz

Kuba - 4 godziny temu, *.icpnet.pl @atmosferic: o jaki filozof - nie grają źle :) Grają strasznie i w zasadzie od początku sezonu grali źle tylko wchodzil strzały co statystycznie rzadko wchodzą, a teraz siła rzeczy statystycznie nie wchodzą. Dobra gra wygla tak że się strzela sporo bramek które nie są spektakularne. odpowiedz

Majkel - 4 godziny temu, *.plus.pl Mioduski co? To samo co Miklas Walter i reszta. U bukow mozna stawiac z kazdym 2 bramki w plecy. Z motorem rowniez. odpowiedz

Arczi - 4 godziny temu, *.178.237 Twiełdza łazienkowska znowu "nie zdobyta" dobrze że z motorem gramy na wyjeździe to może coś ugramy odpowiedz

Matek - 4 godziny temu, *.proneteus.pl Dno !!!!! odpowiedz

KLanik - 4 godziny temu, *.chello.pl Bez lekcji wychowawczej nic z tego nie będzie. Szatnią rządzi albańsko-portugalska południowa mafia. Śmieją się z nas i biorą ciężką kasę za nic. Jędzy i Boruca nikt nie słucha, bo pudel zrobił kabaret z Legii. Zagraniczny szrot będzie przegrywać wszystko. Oddać tych dziadów za darmo gdziekolwiek. odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl 26 strzałów tylko 8 do celu z tego 1 gol - i tak co mecz - problemem jest skuteczność - sytuacje są każdy to widzi tylko banda gamoni nie umie ich wykorzystywać. odpowiedz

KRK 12345y7899 - 4 godziny temu, *.grefnet.pl Dość bojkot bojkot .. szkoda chodzić na Legie szkoda kasy ... Klub niech odda za karnety.... Muszą grać przy pustych trybunach... Bez dopingu .

Prezesie odpuść.... odpowiedz

inka - 4 godziny temu, *.vectranet.pl będziemy mieli najładniejszy stadion w 1 Lidze odpowiedz

Kocur - 4 godziny temu, *.telkab.pl Od jutra Nowy trener, bierze ich za mordę...w następnym meczu widzę 6 i więcej polaków w składzie...albancow, portugalcow itp do rezerw, sprzedac, wyje...c niepotrzebne skreslic.... odpowiedz

peru123 - 4 godziny temu, *.chello.pl No to Miodek zbiera żniwo swojej niekompetencji i ignorancji, ciekawe co teraz narcyz wymyśli. odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl Tezecia bramka na konto miszty, bo gdyby bronił gk a nie ręcznik, to nie byłoby rogu. I tak cud że sam sobie jej nie wrzucil do bramki. Plus miesiąca ku... mać odpowiedz

Nie kastrati - 4 godziny temu, *.googleusercontent.com K..wa o co tu chodzi?Gdzie jest legia?Debile nieudacznicy wy..bac tych grajkow!!!!! odpowiedz

Fan - 4 godziny temu, *.autocom.pl Panie Mioduski, czy nie widzi Pan co się dzieje. Gramy zagranicznym szrotem, który skupia się tylko na LE , bo myślą że dzięki temu pokażą się i wyjadą na zachód. Nie wiem , może zmowę mają i u bukmacherów dużo więcej zarabiają niż w L. Nie ma nic do stracenia, wpuszczać tylko młodzieżowców, juniorów, im na 100 % zależałoby oby jak najlepiej grać. odpowiedz

Żal pl - 4 godziny temu, *.icpnet.pl Lech ma kryzys bo zremisował ze Stalą, a Legia jest w gazie bo dostaje już 3-1 odpowiedz

Rysio - 4 godziny temu, *.knc.pl Bójcie się chamy,do pierwszej ligi spadamy:( odpowiedz

Artur - 4 godziny temu, *.chello.pl BÓL BÓL BÓL odpowiedz

Po(L)di - 4 godziny temu, *.plus.pl Dariusz M. znany warszawski sutener, prowadzi największy burdel w Polsce. BEZKARNIE odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Płakaliście za Vukovicia - no to mata trenerów :D Za Vuko to 5 walili regularnie w domu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @atmosferic: Udajesz idiotę, czy nic nie rozumiesz? odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Od jutra ruszą sprzedaż karnetów na następny sezon. Nie pozabijajcie się w tej kolejce... odpowiedz

Gocław - 4 godziny temu, *.net.pl @Leśny Dziadek: od której te karnety?, wezmę stołeczek i termosik z kanapkami i siadam przed kasą. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com Nic sie nie stalo, la la la, nic sie nie stalo....... odpowiedz

To jest ku...a dramat - 4 godziny temu, *.wroc.pl Już się powoli przyzwyczajam do przegranych odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl Pudel zatrudnij trenera, dyrektora sportowego i prezasa. odpowiedz

Tak_pytam - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy nie można wystawić Tobiasza zamiast wiecznie obsranego po samą grzywkę Miszty? odpowiedz

Kosaosa - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czy pseudoprezes miodulski to widzi? Co się musi wydarzyć w Legii by w końcu odpowiedzialni za drużynę (nie trener a pseudodyrektor sportowy) zapłacilistanowiskiem... Co się musi wydarzyć by pojawili się tam zawodowcy na stołkach prezesa i dyrektorów?? Potrzebują lisciopada na wyższych stanowiskach? odpowiedz

Artur - 4 godziny temu, *.chello.pl Warto stawiać na przeciwnika to się za bilet zwróci odpowiedz

antek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jutro idę odebrać 730zł postawił 100 na stalówkę

chociaż cichą nadzieje miałem że wygrają odpowiedz

cygan - 4 godziny temu, *.axadirect.pl Miodek chyba śpi zmęczony po pracy xD nigdzie go nie widać odpowiedz

Żenada - 4 godziny temu, *.plus.pl Kto dziś wygra? - Rywal niedługo tak będziemy odpowiadać na trybunach odpowiedz

przega - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Kompromitacja. Dno. Z 1:0 do 1:3. Jak ostatni frajerzy. Kolejny mecz bez gola z akcji. Strzeleccy impotenci psia ich mać. odpowiedz

Mr T - 4 godziny temu, *.mm.pl To jest k... dramat. Mioduski jesteś pipa a nie prezes. odpowiedz

Wstyd wstyd wstyd - 4 godziny temu, *.plus.pl Przyszli piłkarzyki nie wiadomo skąd po kosmiczny szmal. Za rok dwa nikt nie będzie ich pamiętam tych pseudo gwiazdeczek. Nikt dobry do Legii nie przyjdzie bo po co by grać w Pucharze Polski z Chojniczanką? To ma być szczyt ambicji? I by nic nie osiagnąć w pucharach? Ale co w Legii liczy się szmal nie sukces SPORTOWY a finansowy. Trudno kibicować firmie finansowej i jeszcze za to płacić by wejść na mecz za darmo przy obecnej władzy nie przyjdę. Mam nadzieję że na taczkach zostaną wywiezieni i to szybko. Legia przegrałaby nawet z Odrą Opole bo tam gryzą murawę przy tak niskim budżecie. odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl zajebisty bramkarz hahaha równie dobrze możnaby tam powiesić ręcznik. Dodatkowo strzela niechciany w Legii Żyro.



Beka dekady co się odpie...ala w Legii.



SPADEK jest całkiem realny. odpowiedz

ufo - 4 godziny temu, *.master.pl To nie jest żaden kryzys!!! Oni po prostu są słabi!!! Każdy i leje!!! odpowiedz

Yo - 4 godziny temu, *.129.6 Dobry Jezu a nasz Paaaanie

daj jej wieczne spoczy wa nie





Żałobę czas zacząć!!!! odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Oddawać grube pensję !!! Wy k...a leszcze nie piłkarze . Wooooooooooooooooooooooooooooooooon !!! odpowiedz

Woot - 4 godziny temu, *.orange.pl Mehehehe odpowiedz

Pioter - 4 godziny temu, *.centertel.pl Coraz większą strata do lidera, a przecież dla nas liczy się tylko mistrzostwo :( odpowiedz

Krzychu - 4 godziny temu, *.chello.pl Tragedia !!! odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 4 godziny temu, *.plus.pl 1:3 dno czy jeszcze nie? odpowiedz

Ra(L)f - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wielki fan nowego trenera: Chłopie, dno dawno minięte. Tu już trzeba podawać muł w kilometrach;D

odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Nie do końca jeszcze rozumiem o co chodzi? Prawdopodobnie Legia zostanie przejęta przez kogoś powiązanego z funduszem inwestycyjnym z Luksemburga. Jak pisał Onet, fundusz ten ratuje budżet Legii wpłatami kasy. Tylko na cholerę komu klub z drugiej klasy rozgrywek? Zemsta Helmuta z Gdańska? odpowiedz

BRY(L)US - 4 godziny temu, *.pro-internet.pl Ja prdl..w Gdyni mieszkam..ale sie pofatyguje zeby rozj...ac to towazystwo kukielek odpowiedz

A melanż trwa - 4 godziny temu, *.plus.pl Proponuję wywalić wszystkich obcokrajowców nieważne co grali kiedyś i jakie mają zasługi dla klubu liczy się teraźniejszość sezon stracony i tak więc grajmy Polakami i młodzieżą z rezerw albo nawet z akademii. odpowiedz

BRY(L)US - 4 godziny temu, *.pro-internet.pl @A melanż trwa: jestem za odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w 2022 roku czeka nas spadek z Ekstraklasy. Nie ma żadnego progresu w grze, nie ma żadnej poprawy. Nie ma ku.wa niczego. Jest tylko jedna wielka tragedia. odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czuję, że dziś czara goryczy się wyleję! odpowiedz

P.s - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Muchniewicz kon trojanski podlozony przez lecha

Co duren kudlaty go zatrodnil odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Josue oldboj roku. odpowiedz

Tomek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jak spadniemy połamiemy! odpowiedz

dd - 5 godzin temu, *.supermedia.pl Oglądam Legię grubo ponad 30 lat. Czegoś takiego nie było nigdy. To jest k.... jakiś żart. Z taką grą istnieje realne ryzyko spadku do I ligi. Gra jest na poziomie II ligi. odpowiedz

Tomek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @dd: Mam podobnie doświadczenia. Nie jestem w stanie myśleć racjonalnie gdy to widzę. W tym całym zamieszaniu już nawet nie wiem kto jest temu winien. odpowiedz

jo - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Nie da się tego gówna oglądać nawet po znieczuleniu alkoholem... odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.inetia.pl mają te brunety z Legii szczęscie że to nie są lata 90 te, by wypier...li za płot odpowiedz

AA - 2 godziny temu, *.virginm.net @L: d

Dokladnie sam pamietam jak po jednym z przegranych meczu spiep...li przez murawę na starym stadionie.Tłum prawdziwych kibiców stał przed budynkiem klubowym,i jechal z nimi jak szmatami. odpowiedz

Komornik Stefan - 5 godzin temu, *.centertel.pl Prezesie, kiedy zaczynamy procedury? odpowiedz

word!up - 5 godzin temu, *.inetia.pl Podobno mioduski już fajans zbiera na ulicach żeby mieć sos dla gwiazd światowego futbolu . Skauci biją się o nasze gwiazdy . odpowiedz

MarioL - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr Może by tak redakcja zrobiła wywiad z prezesem Miudulskkm,bo jesteśmy ciekawi co on ma do powiedzenia o tej dramatycznej sytuacji. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @MarioL : A co powie: analizujemy, zbieramy wnioski, walczymy i sie nie poddamy... odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.plus.pl @MarioL :

Powie że pracują nad optymalizacją kosztów i digitalizacja i ma na kryzys długofalowa wizję odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Im nie zależy na zwycięstwie… odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.aster.pl To co dzisiaj wyprawia Emreli, kwalifikuje się do dyscyplinarnego wyrzucenia z klubu. Miszta, to sie boi nawet na boisku krzyknąć "moja!".

Dramat! odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Po(L)ubiony: Emreli rzeczywiście sabotaż. Miszcie sie nie dziwię, bo jego obrońcy sie juz 2x popisali... odpowiedz

Staszek - 5 godzin temu, *.105.99 Legia GRAĆ Chu.ja mać! odpowiedz

atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl Takiego kryzysu Legia chyba nigdy nie miała w 21 wieku. Mioduski zrujnował ten klub zatrudniają tą grubą świnię. odpowiedz

MARTINS OUT!!! - 5 godzin temu, *.jmdi.pl K... większy drewniak o Szlisza, co przyjęcie piłki to stanie i czekanie. odpowiedz

MarioL - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr W przyszłym sezonie będzie jeszcze gorzej,bez grania w pucharach z większym długiem.Brawo Miodek. odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Żadnych zmian wynagrodzeń nie będzie, dumny z siebie Docent Miodek tak się cieszył z tych ,,wspaniałych,, transferów, że podpisał wszystko ,,na sztywno,,. I teraz zrobili go na twardego... odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.inetia.pl nawet jak wygrają to kur....a wstyd! odpowiedz

MarioL - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr @L: wygrają ? Ja nie jestem takim optymista. odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.inetia.pl pisałem wiele razy, polska liga to polska liga, powinni grać polacy a nie szrot z ciepłych krajów, tu maci skład z 2001 r. https://www.transfermarkt.pl/legia-warschau/startseite/verein/255/saison_id/2001 odpowiedz

Cyniek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Więcej opraw wypełniać stadion do ostatniego miejsca robić zakupy w sklepie najlepiej tak średnio za 500. Złotych napełniać portfel kudlatego to napewno coś zrobi by było lepiej ludzie tu tylko wchodzi w grę zdanie karnetów zero kupowania biletów i fan story jak ludzie zaczną bojkotować zaczną spadać dochody może wtedy się kudłaty puknie w łeb i zrobi coś odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Pomysłu na ten mecz nie było. co i tak nie ma jakiegoś znaczenia bo zwyczajnie wykonawców brak. Tylko "trzęsienie zmiemi" zimą może coś zmienić. Czyli wymiana połowy składu i zatrudnienie trenera. odpowiedz

Jimi70 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl ZMIENIĆ SYSTEM WYNAGRODZEŃ I TO JUŻ OD JUTRA !!!!! odpowiedz

MarioL - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr Żeby przynajmniej punkcik zdobyli.Bo ten 1mpunkt może zabraknąć na koniec do utrzymania. odpowiedz

ryba socho - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Ja moge zagrac za Slisza. Niewiele gorszy bede napewno. I za darmo a nie gruby chajs... odpowiedz

ryba socho - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @ryba socho:

Moze jeszcze z 9 chetnych i zobaczymy co z tego bedzie. Bedzie walka checi zaangazowanie a po meczu tez sie da rade odpowiedz

ryba socho - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @cygan: Jeszcze 9 chetnych i paka jest odpowiedz

cygan - 5 godzin temu, *.axadirect.pl @ryba socho: kondycje pewnie mamy na tym samym marnym poziomie co oni więc charakter panowie i do przodu xD odpowiedz

atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl Będzie spadek jak nic. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Kwintesencja to kontra i strzał Emreliego.... odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 5 godzin temu, *.tele2.se @Wolfik: kolego zauwaz jeden detal kazde pudlo, KAZDE, to w chööj nad bramka. Nie obok, nie w bramkarza ale qerva sto mil nad bramka. Przyjzalem sie temu dokladnie w kilku meczach tej kolejki. Co za nedza i rozpacz. Niby profesjonalisci, niby pilkarze z wyzszej polki ale qerwa mac pilki kopnac nie potrafia! W dol! Nie, wszystko w kosmos. A pudlo Emrela jest tylko kwinyesencja tezy. Co za nedza. Co za koszmarnie drewniane umiejetnosci. To tak jakby w siatkowce co drugi serw lecial pod siatka. Normalnie pala totalna. Ten syf odbiera na wszystko checi, a czlowiek i tak to göwno oglada. Echh.... odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: Cóz odpowiedziec.... ludzie bez umiejętności, bez charakteru. Ani jeden nie chce wziąć ciężaru na siebie... odpowiedz

Eeetam - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Żyleto czekamy

Dawać teraz

Nie poddawaj się ukochana ma odpowiedz

cygan - 5 godzin temu, *.axadirect.pl Może jak Legia spadnie to wreszcie coś się zmieni. Może dojdzie do roszad w zarządzie, w zarządzaniu tym klubem, zarządzaniu finansami. Może zaczną wreszcie jeździć po osiedlach finansować talenty i wypier...ą te niedorajdy "plecaki". Może wreszcie nauczą się podpisywać kontrakt, że piłkarz ma grać na akord a nie na pewnik "czy się stoi czy się leży". Pewnie jest wiele do zmian ale na początek niech przeproszą kibiców i rozdadzą karnety za free na następny sezon. odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl A Boruc czemu nie gra? Potrzebuje teraz miesięcy wolnego i wakacji czy ki h.j odpowiedz

Olomanolo - 5 godzin temu, *.207.231 @Michał: Boruc ma wywalone na to widzi co się dzieje w szatni nikt Go nie słucha bo sami obcokrajowcy więc leczy swoje plecy --zawsze może powiedzieć że on nie przegrał tylu meczów z rzędu odpowiedz

Sebo(L) - 5 godzin temu, *.master.pl Brakuje już słów aby cokolwiek napisać. odpowiedz

K(L)AKIER - 5 godzin temu, *.inetia.pl KABARET odpowiedz

Daszka - 5 godzin temu, *.chello.pl Na dwa gole Stali kibice Legii powinni odpowiedzieć dwoma taczkami "zaparkowanymi" przy głównej trybunie. Pora najwyższa, choćby symbolicznie, wywieść ze stadionu prezesika i jego śmiesznego dyrcia ds. sport.

Po ośmiu (jak na razie) porażkach zaczyna brakować słów, które mogłyby obiektywnie opisać tą legijną sromotę...

odpowiedz

Kaczynski - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Daszka: oj tak, prezes sie poplacze i zalamie po takiej dzieciecej zabawie xD odpowiedz

MarioL - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr Tak to jest jak klubem rządzi ktoś,kto nie ma o tym pojęcia.Dodatkowo przeciętni piłkarze zostali bez trenera.Totalna amatorka. odpowiedz

Pjoter - 5 godzin temu, *.knc.pl Chciałem napisać że stalówce Mielec wsadzimy w dupę widelec,ale póki co to nasza dupa trzeszczy:( :( :( odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Pjoter: Na razie to oni nam wsadzali nóż i widelec. A jest jeszcze łyżka, chochla, tłuczek i tasak... odpowiedz

Julon - 5 godzin temu, *.timplus.net Slisz to jest piłkarski kretyn, NIEDACZNIK TOTALNY MIERNOTA!! odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Dziadostwa ciąg dalszy.... więcej kasy więcej kasy więcej kasy. Fajnie jak byśmy nie spadli. Mioduski ma swojego Kucharskiego i trenera znanego na całym świecie i ogranego na boiskach piłkarskich także jest szansa że zostaniemy w e-klapie odpowiedz

Arczi - 5 godzin temu, *.178.237 Kużwa jest dobrze trzymają poziom i są przy tym regularni. Jak przegrywać to ze wszystkimi równo bez wyjątków. To jest śmieszna śmieszność odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Wywiad że Sliszem w przerwie. Facet niby załamany, a uśmiecha się szyderczo pod nosem. Baton pier... odpowiedz

niestety - 5 godzin temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: Bo cyfry na koncie się zgadzają. To jest dla nich najważniejsze odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Slisz 5 liga odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 5 godzin temu, *.tele2.se To juz na prawde nie jest smieszne. Tak jak jeszcze do tej pory mozna bylo sie smiac z szydery bo przeciez taki klub, taka druzyna, tylko kwestia czasu kiedy to sie odwroci, tak teraz zalamka totalna. Jestem na serio w szoku i na serio zaczynam sie bac tego co sie dzieje... odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: Po 15 minutach tego meczu miałem przekonanie, że Mielec nas skarci. To co się stało, jest nie do opisania. Bierność drużyny przerażająca. Nie ma kim grać.... odpowiedz

żaL - 5 godzin temu, *.chello.pl Ostatni sezon w ekstraklasie. A co na to władze? odpowiedz

KLanik - 5 godzin temu, *.chello.pl Oddajcie ten portugalsko-albański szrot gdziekolwiek, to jest tragedia, oni zniszczą nasz klub. Brawo Wieteska. Niestety Stal prowadzi... odpowiedz

NATYCHMIAST PODSTAWIĆ TACZKE! - 5 godzin temu, *.. TACZKA CZEKA!? odpowiedz

teges - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ku...a,dosyć tego odpowiedz

AdamJ - 5 godzin temu, *.chello.pl Pan 1,8 mln pokazuje, że pieniądze wydane na jego sprowadzenie lepiej spuścić w kiblu. odpowiedz

Lolek - 5 godzin temu, *.telkab.pl Grają na zwolnienie Miodka... odpowiedz

bolo - 5 godzin temu, *.inetia.pl Walka o ostatnie miejsce będzie bardzo zacięta. odpowiedz

Cudny Zenon - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Najwidoczniej Legioniści tak się zmęczyli przemarszem przed meczem, że sił starczyło na 41 minut grania... odpowiedz

Zgrywus - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Miodek i kucharski, kucharski i miodek.... odpowiedz

Hiszp - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Nie ma bramek i wyników ,

Ja pier. ... najemników odpowiedz

Matti - 5 godzin temu, *.plus.pl Pajace od prezesa po zawodników odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.aster.pl Zapłaćcie im pół dniówki i nie idą w diabły! odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Ludzie, po co wy tam chodzicie i dorabiacie to dziadostwo? odpowiedz

LewLegia - 5 godzin temu, *.net.pl @Leśny Dziadek: żyleta zaraz zacznie melodyjkę z nie poddawaj się i będzie git.

Pikniki w przerwie zapchają żołądki i gitara.

Takie czasy, kiedyś to powietrze było inne i ludzie honorowi. odpowiedz

Speed - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @LewLegia: I karabin pod ręką. odpowiedz

Speed - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Było śmieszno, zaczyna być straszno. odpowiedz

krislegia - 5 godzin temu, *.matrixinternet.pl zaorać ten klub wyje...ć wszystkich kopacz trenerów zacząc dziećmi od 7 ligi juniorów

t odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.plus.pl Wieteska uznał że zrobił swoje już gola strzelił więc odpuścił obowiązki obronne profesjonalista... odpowiedz

Lolek - 5 godzin temu, *.chello.pl Trochę taki dramat :/ :/ co oni wyprawiają.. 9 przegranych, tego to nie pamiętam.. odpowiedz

lolo - 5 godzin temu, *.plus.pl Brawo obrońcy! Slisz wart tych pieniędzy! Buahahaha odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.. @lolo: on zajmuje tylko miejsce , nie robi nic , nawet przy tej 2 bramce co on .... zrobil.... a jeszcze wywiadu udziela w przerwie . On powinien biegać dookoła bliska cały mecz na pocznej płycie.... odpowiedz

Olomanolo - 5 godzin temu, *.207.231 Co to qurwa jest Legia strzela bramkę a za chwilę traci 2 ---co to qurwa jest ?!?! odpowiedz

MA - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Te wkłady powinny ściągnąć koszulki po meczu jak ten mecz tak się zakończy. Nie zasługują na noszenie tych barw! odpowiedz

??? - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Będzie wynik jak z Napoli odpowiedz

Panie i Panowie - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Do zobaczenia w 1 lidze. odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.129.6 Hahahahaha hahahahaha

A wieteska spacerkiem hahahahaha odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Chciałem napisać coś z szydery, ale to jest rozpacz...Z kim szukać punktów.... odpowiedz

:// - 5 godzin temu, *.plus.pl I cały misterny plan w piz... odpowiedz

Konrad - 5 godzin temu, *.icpnet.pl O rany pierwsza połowa za nami i Legia nie przegrywa odpowiedz

Żozue - 5 godzin temu, *.kompex.pl @Konrad: no chyba nie. Hehe odpowiedz

WW - 5 godzin temu, *.centertel.pl Ten sezon jest przeklęty. odpowiedz

Powiedzialem to 3 lata temu….. - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Powiedzialem ., ze Mioduski doprowadzi ten klub do upadku. odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Powiedzialem to 3 lata temu…..: to samo mówiłem jak rozstawali się z Lesnym, że jak pudel zostanie to jesteśmy zgubili inni. Iły wtedy się tu mądrzyłoooohohohohooo odpowiedz

bodzio - 5 godzin temu, *.chello.pl jest git odpowiedz

wtf - 5 godzin temu, *.chello.pl Walka o utrzymanie zapowiada się niezwykle pasjonująco. odpowiedz

Ci piłkarze nawet na trzecia ligę sie nie nadają… - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Z tej gry nic nie wynika odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.aster.pl Tempo naszego meczu, wporówaniu do meczu Pogoni z Rakowem, to tempo oldboyów. odpowiedz

adek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl http://www.drhtv.com.pl/drhtv-1.html



steam online odpowiedz

1916 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Wrzućcie jakiś link do meczu.

Z góry dziękuję. odpowiedz

WBA - 6 godzin temu, *.as13285.net @1916: strumyk.tv odpowiedz

:) - 6 godzin temu, *.plus.pl Pekhart może się odblokuje w końcu. odpowiedz

Fan - 6 godzin temu, *.plus.pl Połowa rundy już prawie a tylko my i Łęczna mamy jednocyfrowy dorobek punktowy. odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl Z Pogonią rozpoczęliśmy mecz bez nominalnego LO, zatem teraz - rozumiem, że dla równowagi - zaczynamy bez PO. Pozostaje czekać na wycofanie bramkarza w trakcie meczu :). odpowiedz

Pusia - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Wolfik: wuefista to wielki mag i strateg! odpowiedz

Orti - 5 godzin temu, *.206.244 @Pusia: Czepiasz się. Przecież mówił że nie urwał się z choinki odpowiedz

Kibic z tik-toka - 7 godzin temu, *.plus.pl Jakie to ustawienie panie trenerze? 4 3 3?bez skrzydłowych? odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 7 godzin temu, *.plus.pl @Kibic z tik-toka: NIewazne ustawienie 3 pkt mają być !!! odpowiedz

:// - 6 godzin temu, *.plus.pl @Kibic z tik-toka: chyba 3 5 2 że Sliszem w obronie odpowiedz

Realista - 7 godzin temu, *.227.151 Obstawiam przegraną 1:2. Piasecki z Makiem pewnie dość szybko rozmontują naszą obronę i zapewne jeszcze do przerwy będzie 0:2. Ważne żeby walczyli ze swoją nieudacznością do końca i przegrali honorowo , pomimo różnic w wyszkoleniu , nastawieniu i profesjonalnym podejściu do swego zawodu. odpowiedz

Antyczesio - 5 godzin temu, *.plus.pl @Realista: niewiele się pomyliłeś :/ odpowiedz

Ryba - 7 godzin temu, *.chello.pl Sześciu Polaków w kadrze meczowej...

Dokąd zmierzasz Legio?

Dokąd? odpowiedz

Lemas - 7 godzin temu, *.7.248 Jak nie dziś - to kiedy? Tylko zwycięstwo ???? odpowiedz

RMFC - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Co w tym składzie do ku....y robi Slisz? To największe osłabienie odpowiedz

Hiszpan - 7 godzin temu, *.telnaptelecom.pl @RMFC: A gdzie Kostorz i Włodarczyk??? Gołębiewski nie bój się Kucharskiego. odpowiedz

