Gołębiewski: Zagraliśmy padakę

Marek Gołębiewski (trener Legii): Ten mecz mogę podsumować jak trener Czesław Michniewicz dwa tygodnie temu - przepraszam wszystkich kibiców za to, co musieli dzisiaj oglądać. Stal Mielec niczym mnie nie zaskoczyła. Wiedziałem, że będą nastawiać się na grę z kontry i w taki sposób dostaliśmy dwie bramki. Trzecia była po stałym fragmencie gry. Nie mam na szybko pomysłu co zrobić. Nie zrobiliśmy nawet pół kroku do przodu. To jest szereg działa, które musi zrobić zarząd, klub. Od tygodnia staraliśmy się pomóc zespołowi, ale jest jak jest. Jakich działań? Proszę pytać zarząd. Ja zrobiłem wszystko, co może zrobić trener. Zarówno pod kątem mentalnym, jak i zmieniliśmy ustawienie, postawiłem na zawodników, którzy mogą wejść i zmienić losy spotkania, ale efekt był żaden. To ciężkie chwile dla klubu. Nie będę podejmować wiążących decyzji. Zagraliśmy padakę i mogę tylko przeprosić kibiców, bo oni zaprezentowali się z ekstraklasowej strony, a my nie. Mam diagnozę, ale musicie mnie zrozumieć, że jestem zdenerwowany w tej chwili i nie chcę tego powiedzieć. Atmosfera jest grobowa. Zawodnicy siedzą w szatni i się nie odzywają. Jest tragicznie, po prostu cisza. Badania krwi? Są robione regularnie - to chcę uściślić. A ich wyniki są...

Tylko Legia - 19 minut temu, *.orange.pl Trenerze na co Pan czekał? Czemu Pan nie zrobił zmian po pierwszej połowie?; Dlaczego Emreli grał z boku? Po co nam trzech środkowych pomocników, którzy oprócz Szlisza i tak nie walczą w obronie? Czy tak trudno zdjać Josue, Emreliego przesunąć na środek obok Perharda, na bok Skibickiego lub Kastratiego. Jak by nie szło dalej zdjąć Perharda lub Emreliego i wstawić Kostorza lub nawet Lopesa.? Przecież do tego nie trzeba mieć licencji UEFA pro.

Niech Prezes na kolanach przeprosi Vukowica lub namówi Czerczesowa. Na drugą opcję nas pewnie nie stać bo już płacimy dwóm trenerom. odpowiedz

Greg - 31 minut temu, *.chello.pl Za 90% tego co jest odpowiadaja Kucharski z Mioduskim. W ostatnim czasie sciagneli nieznanych Jasura, Szabanowa, Celhake, Charatina, Ribeiro, Kastratiego, Rose, Abu Hanne, Johanssona, z ktorych nikt sie nie sprawdzil, z transferow wypalil tylko Emreli. Pytanie dlaczego nie siegaja tak jak kiedys (Brzyski, Jodlowiec, Pazdan, Hamalainen, Kante, Carlitos, Novikovas czy nawet Maczynski) po sprawdzonych ligowcow, loderow innych druzyn, po ktorych wiadomo, czego sie spodziewac i ze nie zawioda. Wystarczyloby chocby ze 3 wziac z grona takich jak van Amersfoort, Imaz, Ivi, Cebula, Yeboah, Zech, Stipica, Triantafylopoulos czy nawet Wolski i Kun i zespol od razu poszedlby do gory, a pewnie wystarczyloby 500 tys euro, max milion, na co nas stac. To oni wola sciagac wynalazki i sie dziwia, ze nie wychodzi. Slisz i Martins sa do natychmiastowego przesuniecia do rezerw, w kolejce nastepnie jak tylko ktos nie bedzie gryzl trawy. odpowiedz

kyle - 38 minut temu, *.orange.pl Jak spadną, to rezygnuje z C+. Chociaż plus bedzie taki, że Polsat tańszy. odpowiedz

Przemek - 40 minut temu, *.aster.pl Za te kompromitujące występy zasługują tylko na Staszka lub Dragomira Okukę. Błagaliby żeby dany dzień się jak najszybciej skończył . Nie byłoby podskakiwania i opierd... się. Ale potem byłaby siła do biegania i walki ,a bez tego mimo upływu lat nie da się wiele osiągnąć. Jak Staszek za drogi to niech tylko zrobi obóz przygotowawczy a jak nie to Kuka Kuka Kukułeczka Kuka ! Kuka Kuka Dragomir Okuka ! ( jak chłop mam nadzieję jeszcze żyje ) odpowiedz

robert60 - 54 minuty temu, *.chello.pl Trener zna diagnozę ale nie powie. Niestety to co się dzieje na boisku raczej pokazuje, że trener nie wie i nie potrafi. Właściwie to trzeba mu współczuć bo jego kariera trenerska właśnie się wali. I nie ma dobrego wyjścia - jak odejdzie to źle bo sobie nie poradził, jak zostanie to i tak go wyrzucą bo sobie nie poradził i nie poradzi.

A Legia potrzebuje dobrego, rozsądnego trenera, który będzie potrafił samodzielnie podejmować decyzje o składzie i ustawieniu. Taki trener do przerwy zimowej nie przegra już meczu w lidze (nie liczę na wygrane ale remisy są realne). Ciężko przepracuje z drużyną przerwę zimową (by wygrywać w lidze trzeba mieć siły na pressing na połowie przeciwnika) a na wiosnę wygra wszystko. odpowiedz

Do robert - 43 minuty temu, *.orange.pl @robert60: to nie jest kwestia trenera, tam coś się dzieje, ale nikt nie raczy powiedzieć/napisać co dokładnie. Bo gdyby oni byli tak słabi jak grają, to brać Ojrzyńskiego. To byłby ten moment. odpowiedz

Hiszpan - 59 minut temu, *.telnaptelecom.pl Są plusy po spadku. Bilety max 10 zł. Kiełba na stadionie max 5 zł nie 20 jak teraz. Wrócą Furman , Wolski , Kuchy , Jasiu Gol i z młodymi powalczą o powrót. Nie będzie już Kucharskiego i Mioduskiego. Dla mnie może być. odpowiedz

Przemek - 48 minut temu, *.aster.pl @Hiszpan: Żarty żartami bo cały czas nie dopuszczam myśli o spadku. Myślę, że na wiosnę mocno pójdziemy w górę. ( z tym, że puchary prze ligę to raczej mrzonka) Jedno jest pewne, po spadku ekipa kibicowska by się bardzo mocno skonsolidowała , nie byłoby pikników i wynikowców. Policzylibyśmy się i uważa, że ta liczba byłaby mimo spadku imponująca. odpowiedz

daro - 1 godzinę temu, *.net.pl Co robi teraz Wdowczyk? Ostatnio wykładał w Wirtualnej Akademii Piłkarskiej. Moim zdaniem on by zrobił porządek w szatni i piłkarzyki zaczęliby wreszcie grać! Przecież nie zapomnieli od wiosny jak się gra w piłkę! Odpowiednia motywacja, mocny bodziec i powinno to ruszyć! odpowiedz

Luu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Prawda jest taka, że Emreli ma setkę na 2-2, na początku drugiej połowy. Gość, który 2 miesiące temu strzelał jak na zawołanie, strzela wyżej niż tzw. łapacze za bramką. odpowiedz

kdarek - 1 godzinę temu, *.. Jak oceniać tych gości skoro kolejny mecz w plecy. Na 3 moim zdaniem Miszta, nie powinien grać w Legii przy takich umiejętnościach i braku autorytetu w obronie, ale to nie jego wina. Wieteś bo bramkę strzelił. Reszta może się i starała. Na 1 Pekhard nie lubie tchórzy, Jędza nie mamy kapitana, Slisz stacza sie w muł. Nazwisk obcokrajówców nawet nie chce pamiętać, odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panie trenerze juniorów/Wuefisto daj sobie spokój, Twój poprzednik nie miał autorytetu, ale miał chociaz, jakieś pojęcie... ty się uczysz.. a i tak grajki robią to co chcą, trzymanie dzis 90 minut na boisku sabotazysty Slisza i ślepego Pekharta to twoja zasługa... w 9 to i Milan by tu nie wygrał...Jesteś Marionetką i nie podejmujesz decyzji, kieruje za kurtyny marionetkami Kucharski... żyjąc jak król z procentów od transferów, ktoś tu wcześniej napisał, czemu gra Ślisz... choć prezentuje boiskowo, intelektualnie i fizycznie poziom b klasy.. muszą się zwrócić wtopione 1,5 miliona Ojro, albo chcociaz część... Klub dryfuje na dno... Masakra... Tylko Trener zamordysta tu pomoże i zelazna dyscyplina, tylko kto będzie chciał... odpowiedz

Arc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: amen. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Trener Bramkarzy: Działania Kucharskiego śmierdzą na kilometr. Może jakieś zbiorowe zgłoszenie do prokuratury? odpowiedz

LEGIA - 1 godzinę temu, *.mm.pl Brakuje Benny Hilla i Jasia Fasoli odpowiedz

NIE DLA NAS FORMA ZŁA - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jeszcze tylko Jacha Jeboacha tutaj brakuje odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.aster.pl A tak na marginesie oglądam mecz Milan - Inter i słyszę, że gracz Milanu Tonalli tak się identyfikuje i kocha klub , że wyraził zgodę na obniżkę pensji żeby tylko zostać w Milanie. A ilu naszych piłkarzy by tak zrobiło ? ( oprócz bramkarzy ) Zarząd popełnił bardzo duży błąd sprowadzając na wielką skalę piłkarzy , którzy kompletnie nie są przywiązani do klubu i miasta. Mamy teraz tego opłakane skutki. odpowiedz

Kibic Legii - 43 minuty temu, *.centertel.pl @Przemek: to kogo na poziomie Legii związanych z klubem i miastem byś sprawdzil? Możemy grać wychowankami tylko jakby Ci to powiedzieć... Lepiej grać nje będą odpowiedz

Mr Martini - 1 godzinę temu, *.orange.pl Albo przyjdzie normalny trener, albo Marek Gołębiewski, będzie co chwila powtarzał, że jest mu wstyd, że zagraliśmy padakę, że zrobiliśmy coś tam. Normalny trener potrzebny od zaraz. I jeszcze jedno? Gdzie się podziało obrońcy Boruca, który miał wyczyniać cuda? odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mioduski, co zrobiłeś z Legii??? odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.aster.pl Od początku było wiadomo , że to dla niego zbyt duży rozmiar kapelusza. Odpowiedzialność za to biorą jednak przede wszystkim zarządzający klubem . Wiedziałem, że nic z tego nie będzie, ale nie zdjęcie Slisza w przerwie dzisiejszego meczu oznacza dla mnie, że ten trener działa na szkodę klubu. Nie mówię , że jest to umyślne działanie , ale jest też tzw. wina nieumyślna. Powinien powiedzieć nam kibicom prawdę , a nie robić jakieś niedopowiedzenia ! Bo co my mamy myśleć: nie płacą im od dłuższego czasu pieniędzy ? piłkarze piją ? grają u buka ? trzeba kilku ich przeniesieć do rezerw bo destabilizują atmosferę i nie ma na to zgody zarządu ?Jakie działanie ma podjąć zarząd ? Od Legii nigdy się nie odwrócę, nawet jak spadniemy to będę jeździł ! Ale do jasnej cholery , chcę znać prawdę , nawet jak ta prawda będzie bardzo bolesna! Jeżeli jak twierdził jest kibicem Legii to przynajmniej na tyle go powinno być stać ! odpowiedz

Fan Fan Fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Przemek: Mordo już Ci wszystko wyjaśniam. Będziesz spokojniejszy jak się dowiesz. 7 gra w buku i za to co wygrają reszta pije. odpowiedz

artekketra - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Przemek: Pełna zgoda - dodatkowo późniejsza zmiana Martinsa a zostawienie Slisza... odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Fan Fan Fan : Nie bardzo mnie to uspokoiło:) odpowiedz

Bułkowski - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To jest zespół który jest wydolnościowy fizycznie tylko na ligę i puchar Polski to jest max! Poziom piłkarzy przeciętny. Ofensywa tragedia! Najlepsza ekipa skończyła się na przełomie sezonu 2016/2017. To był moment żeby budować klub na lata. Niestety został rozsprzedany... Późniejszy sukcesy były osiągnięte słabością ligi polskiej... przykre odpowiedz

Pytanie - 2 godziny temu, *.orange.pl Jest tyle osób blisko klubu - czy wreszcie ktoś będzie miała jaja i napisze/powie, co tam się stało/dzieje w środku? odpowiedz

Mateusz - 2 godziny temu, *.chello.pl Z całym szacunkiem ale Marek Gołębiewski nie zasługuje żeby być trenerem takiego klubu jakim jest Legia Warszawa.Gość oderwany od rzeczywistości niech zaśpiewa kawiarenki odpowiedz

JFk - 2 godziny temu, *.chello.pl Zarząd...gdzie jest Boruc?!?!? odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 2 godziny temu, *.tpnet.pl MIODUSKI - Masz teraz 2 tygodnie przerwy - idealny moment,żeby zatrudnić normalnego trenera z jakimś doswiadczeniem a nie z IV LIGI !!! Przyznaj sie do bledu z Gołebiewskim - dla dobra LEGII !!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Fan Fan Fan - 2 godziny temu, *.chello.pl Jakie wyniki badań są to wiadomo . Nie spodziewaliście się ze będą aż tak słabe. Tylko to nie jest wina Trenera Michniewicza i jego sztabu. Można się domyśleć co jest przyczyną .... Bez komentarza odpowiedz

Kibic Pogoni - 2 godziny temu, *.chello.pl Niestety sądzę, że pan Gołębiewski sam jest przytłoczony zadaniem jakie go czeka. Sam pamiętam jak kilka lat temu Pogoń złapała mega dołek za Macieja Skorży i odbiła się dopiero za Kosty, który dotarł do piłkarzy zaczynając od drobnych rzeczy. Z tym że w Pogoni było więcej graczy którym zależało na klubie w którym graja wiec może tu trzeba wziąć trochę ludzi z rezerw aby gryźli trawę i zdobyli jakikolwiek punkt na przełamanie. odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Tu i Mourinho nie pomoże bo to nie kwestia trenera. Jako pierwszy do wyj...ia na pysk powinien polecieć Kucharski, a zaraz za nim Martins, Lopes, Josue i na dokładkę Slisz. Jędza to powinien powoli zacząć szlifować ławkę rezerwowych, a Miszta ma jeszcze wiele nauki przed sobą. Słowem zmiany, zmiany i zmiany, bez tego będzie takie dno. odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.plus.pl Może ktoś kiedyś napisze co się dzieje w klubie bo to nie jest jakiś dolek czy gorsza forma.



Decyzje podejmowane w klubie to dramat, zniszczyli Kochalskiego którego wzięli, nie dali szansy i oddali do Radomiaka, gdzie wcześniej szsnse dostal inny. My nie mamy bramkarza a Kochalski nie gra.



Marnujemy wiele setek aby za chwile stracić bramki po pierwszych akcjach drużyn przeciwnych. I to nie raz, dwa.



Mamy 90 rzutów różnych w tym sezonie i żadnej bramki. Mamy setki dosrodkowan i nic a tu taki najmniejszy Zahovic z pięciu metrów strzela glowa, brak obrońcy i ręcznik przyspawany do lini. Tak jak dziś Sitek strzela po podaniu wzdłuż bramki z 5 metrów a ręcznik stoi a u nas podanie Mladenovica do Pekhart i Strączek wychodzi nawet na 11 metr i przecina podanie. Jeden rzut rozny Stali i gol z 11 metra, recznik stoi, przy słupku nikogo.



Taki Wieteska w Górniku 40 m i 7 bramek, w Legii 130 m i 4 bramki, raptem zatracił umiejętności uderzania glowa.



Ciężko wymienic nazwiska zawodniow Stali czy Piasta i robia z nami co chcą.



odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.tpnet.pl O co wam chodzi? Piłkarze są przemęczeni i za mało zarabiają. Trener wypalony doswiadczeniem w topowych klubach. Dyrektor sportowy szykuje bombę transferową, a prezez w uefa załatwia awans do lm. odpowiedz

KaroL - 2 godziny temu, *.chello.pl Albo to mamy rzut wolny 25 metrów muci strzelił dwa gole w Albani ale nie może strzelić bo król lewej obrony musi zje....

odpowiedz

Arc - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @KaroL: święta racja. Muci pokazał, że ma uderzenie, a Mladen już nawet dośrodkować celnie nie potrafi. Za takie wrzutki jak nasi kopacze serwują w poważnych klubach nawet ławki rezerwowych by nie powąchali. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jak ten patałach loczek mógł zatrudnić tego człowieka jako trenera? Przecież to jest sabotaż. On nie ma pojęcia co ma zrobić w tym momencie. Niech ich Jędza trenuje, gorzej nie będzie... odpowiedz

Luis - 1 godzinę temu, *.chello.pl @(L):

Serio uważasz że problemem jest trener ??

To tkwij w tym dalej odpowiedz

Borubar - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rzezniczak oficjalnie liścia zebrał , a nie było tak źle. Kto Legię prowadzi pytam się!!! odpowiedz

KaroL - 2 godziny temu, *.chello.pl To też wina Czesia arkowca z Gdyni odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.inetia.pl gołebiewski, wypowiedz się co z królem arturem, nagle zniknął bo wyczuł padakę? odpowiedz

KaroL - 2 godziny temu, *.chello.pl Martins won ty grasz jak byś miał kij w du.... tak wolno to nie gra video odpowiedz

Mck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Powiem wam tak. Są naciski aby Slisz gral bo wydane 1.5 euro i musi grac bo są nim załamani i modlą się o klienta za 1 bańkę..Bramka na 1-2 jest jego..Jak zwykle pasywnie na alibi zamiast doskoczyć to sie cofa..Juz bylo kilka tak meczy zawalonych.To jest Moze okręgówka taki poziom..Kucharski dramatycznie prowadzi transfery..Tak wydawać pieniadze Dariusza a ten ślepy czy jak..Juz jak byl Żewłakow i Lesniodorski to Była Ekipa..Oni jakby wpadli do szatni to zrobiliby porzadek..Żewłakow jaki był taki był ale to nasz Warszawiak a nie cham z Łukowa..Traktor mu dac i pole do orania a nie nasza Legie.. odpowiedz

Gclw - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Mck: wygląda na to, że nie wiesz który Kucharski pracuje w Legii... Co za kretyński wpis zrobiłeś... Poziom Twojego komentarza gorszy od gry tych wkładów do koszulek. odpowiedz

Mvk - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Gclw: hehe Sorry ale Radosław to jaki jest..No chyba nie wiem..Moze Kucharczyk Radzio..A może Tadziu czytasz i sie bronisz marnie..hehe odpowiedz

Mich - 2 godziny temu, *.207.80 @Mck: walnij barana w ścianę to może deko rozumu do ciebie dotrze głąbie, były piłkarz Legii z Łukowa Cezary Kucharski , Łuków Dobry Fanklub, Ty żenada odpowiedz

Haha - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Gclw:A kto jest Dyrektorem Jak nie Kucharski?? CHYBA ON JEST ODPOWIEDZIALNY.. odpowiedz

Moze - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mich: Ale co Chłopek to chłopek..Nawet wygląda jak chłopek.. odpowiedz

Arc - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Gclw: fakt, że nie ma pojęcia, że to inny Kucharski, król okazji outletowych odpowiada za "transfery". Trafnie jednak wyłapał to co reprezentuje ten garaga Slisz. W każdym meczu asekuracyjnie i na alibi, zero walki i pomysłu. Oferma jakich mało. Wszyscy przy takim prezesie i "szpeniach" od zarządzania klubem opchną nam byle kozę, a najlepszych od nas zabierają bo te szpenie cieszą się, że banieczka z transferu wpadła. odpowiedz

Gclw - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Haha: oczywiście, że on jest odpowiedzialny, ale on nie jest z Łukowa. Z Łukowa pochodzi Cezary Kucharski. A ponad to, Łuków zawsze za Legią, więc niech nie obraża ludzi pochodzących z tego miasta! odpowiedz

Mvk - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Gclw: To zobacz sobie Skąd Radosław

Kucharski pochodzi..Juz mniejsza o to ale jak tak się kłócisz to chociaż sprawdź..Gdzie się urodził a później powiedz ze to nie o tego chodzi..Jeden i drugi Jest z Łukowa.hehe odpowiedz

Mck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Arc: Radosław Kucharski tez pochodzi z Łukowa.. odpowiedz

Hehe - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mck: kibicie a nie wiedzą jakiego maja Dyrektora..Moze myśleli ze Z Mokotowa..Gorniego Mokotwa prawowity Warszawiak a tu Zonk..Z Łukowa moze byc tylko jeden Dobry Kucharski dwóch to za dużo jak na tak małe miasto.. odpowiedz

Novacco - 1 godzinę temu, *.55.253 @Hehe: przekopałem internety i Radosław Kucharski jednak też jest z Łukowa. Zatkało? odpowiedz

Hehe - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl @Novacco: No o tym napisalem tylko szyderczo..Kibice i nie wiedzą skąd pochodzi a to w sumie tak ważna postac w naszym klubie..A jak cisnęli mck..haha sami niech wezmą rozpęd i wala w ścianę.. odpowiedz

Aaaa - 2 godziny temu, *.plus.pl Dlaczego nie mogą grać piłkarze z rezerw?

Cały pierwszy skład do wymiany.

Proste.

Dajmy młodych przynajmniej nie będzie wstydu.

Piłkarze powinni bilety kibicom kupować. odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jestem amatorem piłkarzem. Proszę o 25% zarobków Pekharta albo Mladenovica . Jestem pewien , że zagram lepiej . odpowiedz

Karol - 2 godziny temu, *.chello.pl Leszka . O chociaż na chwilę co panienki przeciągnie odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Tu są gracze którzy wolą grać w Ps w gry video martins Lopez i cała Portugalia plus teraz luki do nich doszedł taki grać który w zeszłym zezonie przerastał ligę to teraz gra piach. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Jednak El Loco nadal zaskakuje. Skąd on wynalazł tego Marka? Przecież to niebezpieczny świr... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Dobrze że zmienił Miodek trenera.

Piłkarzyków brać za ryje i się nie żałować. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl Entliczek pentliczek co zrobi...............

Mioduski:

a) Sprzeda klub

b) dalej będzie brną w bagno i pogrąży Legię

c) jakimś cudem wyjdziemy z kryzysu

??????? odpowiedz

zxm, - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kibic: b) odpowiedz

Abcd - 2 godziny temu, *.chello.pl @zxm,: zdecydowanie - b).

Proszę zaznaczyć, definitywnie. odpowiedz

wie(L)un - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kibic: zdecydowanie b odpowiedz

M - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Abcd: czy jesteś pewien? A może chcesz wykonać telefon do przyjaciela? odpowiedz

tom - 1 godzinę temu, *.chello.pl c) definitywnie, uzasadnienie:Zdarzy sie"cud" w garażu ???? odpowiedz

(L)egionowo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Czy dalej wierzysz w mistrza!!!!

Pilny czas na zmianę trenera.

MIODULSKI OBUDŹ SIĘ WRESZCIE DOPÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO. odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @(L)egionowo: Dokladnie - jak można było zatrudnić do Mistrza Polski trenera z IV LIGI .

MIODUSKI - ZMIEN TRENERA !!!!!!!!!!! odpowiedz

Ja mówię - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @koneser polskiej piłki klubowej: Ale to było donre???????????????? odpowiedz

To już jest koniec... nie ma już nic .... - 3 godziny temu, *.orange.pl Jesteście wolni możecie już iść : Rose,Jouse, Johansson,Pekhart,Riberio,Lopez,Martins, Wieteska, Miodulski,Kucharski ...już jutro zapukają wam do drzwi wypi****ć z tąd 1,2,3 odpowiedz

Bolek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl W jakiej młodzieżowej druzynie w przeszłości grał Sitek? - w Legii, w jakiej młodzieżowej druzynie grał Żyro? w Legii. Kto strzelił dziś bramki na Ł3? A no Ci wymienieni powyżej, komu nie dała Legia szansa ogrania się? A no właśnie tym wymienionym powyżej hahahh odpowiedz

kczeczu - 3 godziny temu, *.205.233 To przecież każdy troche kumaty wie co się dzieje. Pudel z Kucharem każą wystawiać każdego potencjalnego patałacha na ktorym można chociażby trochę zarobić a że Ci gówno grają to takie są efektyTrener jest tu tylko figurantem i każdy liczący się trener do tego gówno tu nie przyjdzie jak bedzie musiał takie szopki odpie...alać odpowiedz

FM Manager - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Niech sami zaczną grać z kontry i na remis, bo każdy punkt to będzie plus .

W ekstraklasie obroną Czestochowy - polskim cantenacio. Na Remis i kontrę. Na posiadanie piłki są za słabi, a remisami utrzymanie wywalczyć się uda. Mniej zawodników w potrzebują do kreowania gry, która im nie idzie a więcej do biegania.



Mladenovic w każdym meczu odpuszcza w obronie i zawala min 1 bramkę. Człapie jak Messi. Ława by mu się przydała.



Zmiana systemu gry to postęp.



Lopesa na skrzydle niech sprawdzą jeszcze, jak na nasze warunki nawet za bardzo mu piłka nie przeszkadza. Może Mladenovica też na skrzydło. Chociaż Mladenovic nawet jak na skrzydłowego kiepsko wraca.



Na prawej obronie mógłby zagrać jakis prawonożny piłkarz (Johanson, Skibicki, Rose- jak grał do przodu to nawet, i mniejsza szansa że coś tak koncertowo spieprzy)



Przy takich wynikach to nawet jak wystawi Kostorza, Skibickiego czy kogokolwiek to nie będzie problem.



odpowiedz

robert60 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @FM Manager : Wszystko to prawda. A w zimie ciężka praca nad bieganiem i pressingiem na połowie przeciwnika. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl Czemu graliśmy powyżej oczekiwań.

Piłkarze zagrali naprawdę dobry mecz. odpowiedz

Krys008 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zaczynam coraz bardziej wątpić w kontuzję Boruca. Dziwny zbieg okoliczności, że nałożyli się to z totalnym rozkładem zespołu. Śmierdzi na kilometr. Ponad 30 lat kibicuję Legii i takiego tąpnięcia nigdy nie doświadczyłem. Awans do pucharów, stabilna konsekwentna gra i nagle przepaść i lot głową w dół. Ciemność, ciemność widzę odpowiedz

qqleskoooo - 3 godziny temu, *.chello.pl @Krys008: tajemnicą poliszynela jest to żę Mioduski nie wypłacił Borucowi premii za awans do LE odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 3 godziny temu, *.plus.pl Skoro zrobiłeś co mogłeś to znaczy że niewiele możesz. odpowiedz

Kolega po szalu - 3 godziny temu, *.plus.pl Widzę że już szybko zrozumiał że nie może podejmować własnych decyzji tylko robić to co mu każą prezes z dyrektorem. Jest tylko figurantem bo nic nie może tylko czekac co zrobi zarząd. odpowiedz

miłek - 3 godziny temu, *.175.53 Legia musi teraz ratować się przed spadkiem. Trener nie jest cudotwórcą. Piłkarze nie umieją stworzyć kolektywu, to jest zbieranina kopaczy. Winnych trzeba szukać w zarządzie. odpowiedz

Koko123zambrów - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Właśnie mi chłopie zaimponowałeś. Pozdrawiam 3ymaj się odpowiedz

spasiony - 3 godziny temu, *.60.211 Zaczynam sie martwic o kondycje psychiczna naszego trenera. Zarzad ma cos zrobic ale on nie powie co, ma diagnoze sytuacji ale jej nie ujawni bo jest zdenerwowany... Tam naprawde odchodza jakies grube tematy i cos, nad czym nawet trener nie ma kontroli.



Ja trenerowi pomoge: zarzad ma jedno do zrobienia. Zwolnic prezesa w trybie natychmiastowym. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Chłopie ty do prowadzenia lekcji wfu się nie nadajesz a co dopiero do bycia trenerem, odejdź razem z Mioduskim i Kucharskim. odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.myvzw.com W tydzień zrobił wszystko co potrafi? Niezłego trenera miodzio zatrudnił. Banda przebierańców. Won z Legii!!!!!!!!! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl Pytanie czy leci z nami pilot odpowiedz

Raf - 3 godziny temu, *.mm.pl Dać im tydzień wolnego!!! odpowiedz

stefan - 3 godziny temu, *.okay.pl Od dwóch miesięcy gramy bez bramkarza! Niestety, z całą sympatia do Miszty i Tobiasza, to nie są to jeszcze bramkarze na Ekstraklasę, a co dopiero na Europę! Praktycznie wszystko co leci w światło bramki, wpada do siatki! To oczywiście nie jedyny powód świetnych wyników, bo problemów jest znacznie, znacznie więcej, ale od tego trzeba zacząć! Dlaczego mając 40 kilku letniego, świetnego bramkarza, klub nie sprowadził drugiego, doświadczonego i przynajmniej przeciętnego bramkarza na zmiennika??!! Ściąga się szrot z portugalii i bałkanów do środka pola, a nie mamy bramkarza. A wiadomo, Artur wszystkich meczy grał nie będzie. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.tele2.se @stefan: a od 5 lat gramy bez trenera. Tyle samo bez (powaznego/normalnego) Prezesa. Wiec w sumie chööj z bramkarzami. odpowiedz

Sponsi - 3 godziny temu, *.centertel.pl To jak to możliwe, że przegraliście, skoro Stal was niczym nie zaskoczyła? odpowiedz

Fjfj - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Pudel kiedy trener bdsz czekał ciągle na papszuna który tu nie potrzebny odpowiedz

Kristof - 3 godziny temu, *.ziggo.nl Nie wiesz co masz zrobić? To ja Ci podpowiem. Jedzcie do Zabrza kilka dni wczesniej i zabierz tych darmozjadów do kopalni. Niech przepracuja jedna dniówke to wtedy zobacza co to jest zarabiac na chleb.Podejrzewam,ze po jednym dniu pracy w kopalni musieli by wziasc 2 tygodnie chorobowego, Oni sie nie nadaja nawet do pchania karuzeli a biora takie pieniadze ze nie jeden zwykły chłop takich pieniedzedzy nie widzial na oczy.Tylko ja sie pytam ZA CO??? Grunt zeby ładnie wygladac bo transmisja w telewizji.Nażelowani nieudacznicy co tylko sa w Legii dla kasy a na barwy sikają. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Co to ma być za wypowiedź? To jest stanowisko trenera profesjonalnego klubu czy zapowiedź jakiegoś filmu? Bo bardziej wygląda na to drugie. Kompletna amatorka. odpowiedz

Arecki - 3 godziny temu, *.com.pl Czy właściciel DM ma coś do powiedzenia - czy stać go powiedziedz kibicom PRZEPRASZAM. Sam sobie i wam odpowiem NIE! odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 3 godziny temu, *.plus.pl nie rozumiem skąd to zdziwienie, tabela przed tym meczem wyraźnie wskazywała faworyta



p.s. bukmacherka trwa w najlepsze, dalej wspierajcie oszustów :) odpowiedz

stop segregacji! - 3 godziny temu, *.orange.pl powiem krótko, z gówna bata nie ukręcisz! Kucharski dawaj kolejnych zawodników z zagranicy! odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Jak masz pan troche oleju w glowie to rzuc to w cholere bo nic tu nie zdzialasz. A bedziesz mial czyste CV.

Tu jest totalne szambo. Zeby to oczyscic to nie wiem czy 2 liga wystarczy. odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pan trener niemam pomyslu nosz kur.....równie dobrze ja czy Edek z pod monopolowego może być w Legii trenerem widzę odpowiedz

clod - 3 godziny temu, *.play-internet.pl zagraliśmy padakę? Przecież wy cały czas gracie padakę!!! odpowiedz

brzytwa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Chcemy TRENERA !!! odpowiedz

Loczek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Od ju odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Po badaniach krwi okazało się że Josue , Emreli i MISZTA są w ciąży. odpowiedz

Robert - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: Dzięki. W tej trudnej sytuacji dla Legionisty trochę mnie rozweseliłeś!:) odpowiedz

paw_pawela - 3 godziny temu, *.telkab.pl @Hiszpan: hahahahahaha odpowiedz

Detektyw - 3 godziny temu, *.plus.pl @Hiszpan: z kimś z drużyny?:-) odpowiedz

LG - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Hiszpan: polać Hiszpanowi! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Detektyw: To tajemnica. Co w Zegrzu to w Zegrzu... odpowiedz

Lolek - 3 godziny temu, *.telkab.pl Juz gość nie ma pomysłu...dryn dryn halooo...Vuko? Jest taka sprawa.... odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ostatnie zdanie mówi wszystko. Możemy być wkurzeni na trenera, ale on nie jest niczemu winny. Winni są piłkarze i Mioduski

#mioduskiout odpowiedz

weez - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Jonka jakiego zespołu? to jest zbieranina pseudopiłkarzy, żaden zespół. Trener Gołębiewski sam wie, że jest za mało doświadczony i nic z tego g*wna nie ulepi odpowiedz

PUDELEK - 3 godziny temu, *.129.115 DAWAĆ TERAZ JAKIEGOŚ PIŁKARZYKA NA TRENERA, musimy dbać aby był ciągły cykl cyrkowych trenerów w obiegu !! odpowiedz

StaryPo.eb - 3 godziny temu, *.orange.pl @PUDELEK: Ewentualnie ja mogę poprowadzić ten pie.dolnik. Moja taktyka to strzelić przynajmniej jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Grałem kiedyś często w piłkę na podwórku, więc na taki poziom jaki teraz prezentują jestem odpowiednim człowiekiem. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Precz z naszej ukochanej Legii wszystkie nieroby. Wstyd i hańba. Tyle tylko potraficie teraz. Wynocha z LEGII NASZEJ LEGII! odpowiedz

szymonf2 - 3 godziny temu, *.rbmgroup.pl legia legia legia oooo hehe odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl Panie, ala trenerze !!! ODDAJ PAN FARTUCHA!!!...i to jeszcze dzisiaj....nie łap się na afisz jak nie potrafisz......Legia to za wysokie progi dla ciebie..........Dawać zaraz Ojrzyńskiego na ratunek przed spadkiem........... odpowiedz

Echhh - 3 godziny temu, *.aster.pl Zamknij twarz nic wiecej nie mow. odpowiedz

Mariof - 3 godziny temu, *.centertel.pl Miszta śpi na polu bramkowym. 3 strzały 3 bramki czas na lawke odpowiedz

CWKSiak - 3 godziny temu, *.orange.pl @Mariof:

Jeszcze jędrzejczyk, wieteska i slisz, którzy nie wiedza co się dzieje, albo maja gwiazdeczki rozdmuchane ego, albo nie nadążają, tak czy siak zasługują na rezerwy… odpowiedz

Mariof - 3 godziny temu, *.centertel.pl @CWKSiak: no niestety regulaminy rozgrywek sa tak poje.... ne ze oni juz nie zagraja w rezerwach a to nie dobrze. slisz od dawna powinien grzac lawe tak jak i pozostali wymienieni przez ciebie odpowiedz

Niemrawy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @CWKSiak: Rezerwy? Ostatnich Polaków chcesz z zespołu pogonić?

Byłbyś świetnym wuefistą! odpowiedz

CWKSiak - 2 godziny temu, *.orange.pl @Niemrawy:

Masz racje lepiej ze składu pogonic prezentujących lepszy poziom niż wymienieni, wtedy z gigantem z Mielca przegramy 6:1, po tej krótkiej wypowiedzi, pokazałeś, ze jesteś gejzerem mądrości trenerskiej. odpowiedz

Jonka - 3 godziny temu, *.chello.pl Ten gość to debil, już stracił zaufanie zespołu. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Jonka: Chłopie, trener podjął właściwe decyzje, ale to nie on biega po boisku. W Legii potrzeba 11 Sitków ganiających przez 90 min na sprincie i związanych z Legią od dziecka. A nie kolejnych wynalazków z Portugalii czy Bałkanów, którzy dostają kasę i mają wywalone. I to mniej więcej jak się domyślam chciał powiedzieć trener, ale się powstrzymał! odpowiedz

