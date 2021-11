Co wy robicie?!

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Krzysztof Myrmus

Techniczny: Paweł Dziopak



WYJŚCIE AWARYJNE...A KUCHARSKI MUSI ODEJŚĆ... - 15 minut temu, *.. JEDYNE WYJŚCIE Z SYTUACJI, WYPROWADZKA Z AKADEMII PIERWSZEJ DRUŻYNY, TO BYL BŁĄD PRZEPROWADZKI WSZYSTKICH , AKADEMIA JAK NAZWA MÓWI TYLKO DLA MŁODYCH ROCZNIKÓW, PO ZA TYM JEST PRZEPEŁNIONA ...CZAS POWROCIĆ DO STOLICY ,BOISK MAMY SPORO CHOĆ BY NA AGRYKOLI I GŁÓWNĄ PŁYTE TRZEBA ZAORAĆ OD TRENINGÓW, CZAS WRÓCIĆ DO PRAWDZIWEGO DOMU Ł3! odpowiedz

Jan Paweł II - 19 minut temu, *.elpos.net @MA



Amebą ty jesteś odpowiedz

AAA - 21 minut temu, *.chello.pl Czas na rewolucję i działanie...

Czy niektörzy nie rozumią że pewien układ dobiegł końca?

Jak może jechać na wyjazd np.2000 osöb a chętnych będzie 1300 to co?

Umiecie liczyć?

Kucharski,kopacze mają pojechane a Jaśnie Nam Panujący tyle o ile.....

Obudżcie się jak jesteście kibicami Legii Warszawa.....







odpowiedz

Wolfik - 12 minut temu, *.play-internet.pl @AAA: Czyli zaczynamy od 4-ej ligi jak kiedys Zawisza, Pogoń, Raków....???

Może jest to jakies wyjscie. odpowiedz

rob - 31 minut temu, *.as45177.net tak dlugo jak ten znak drogowy bedzie wywieszany to tak dlugo bedziemy karani zlymi wynikami za ksenofobie. odpowiedz

(J)aga - 38 minut temu, *.elpos.net Jak dla mnie to morzna strzelać korkiem od szampana ale ja to jestem z Białegostoku także tego XD odpowiedz

xyze - 34 minuty temu, *.autocom.pl @(J)aga: moRZna to sięgnąć do słownika ortograficznego ;p odpowiedz

MA - 34 minuty temu, *.jmdi.pl @(J)aga: moRZesz to sobie strzelić słownikiem ortograficznym w łeb amebo. odpowiedz

ZIBI - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo że chodzi o kasę. Gwiazdeczki się odgrywają na nas kibicach bo coś im obiecał Mioduski i ponoć nie dotrzymał słowa. Jeśli się czują oszukani gwiazdy to wypad z klubu i sądzić się z Legią a niech nas reprezentują piłkarze którzy z dumą i szacunkiem będą nosiły koszulkę Legii. Dla kilkuset tysięcy ludzi w Polsce i za granicą Legia to świętość a ja pierwsze co bym zrobił to całą starszyznę którzy grają najdłużej w Legii odsunął do rezerwy minimum albo całkowicie odsunął z zespołu. Różnica jest taka że zagranicą na każdą pozycję mają 2-3 piłkarzy a u nas wystarczy że się dogada kilku może 3-4 i widać co się dzieję. Zero sentymentów ludzie ciężko pracują wydają kasę na bilety jeżdżą po całej Europie za nimi a oni sobie gierki z naszej Legii robią. Dzieciaki ślepą wierzą że to przypadek że drużyna z takimi nazwiskami z takim budżetem nie może wygrać z całym szacunkiem z tą Stalą. Daleko mi do Michniewicza czy Kucharskiego czy nawet do Mioduskiego ale wiem jedno tutaj jest drugie dno z częścią piłkarzy. Dawać Vuko czy Magierę tych co sieją ferment w drużynie wywalić i dać szanse młodym. odpowiedz

155 - 44 minuty temu, *.orange.pl Zaczynam wierzyć, że oni (Mioduski, ten cały zarząd. Kucharski. trenerzy. piłkarze, "przyklejeni" (typu np. Piekarski) są w stanie spuścić Legię z Ekstraklasy. Chyba czas najwyższy na nie tyle Czerczesowa, co jego niedźwiedzia. odpowiedz

(J)aga - 46 minut temu, *.elpos.net Jak dla mnie to morzna strzelać korkiem od szampana ale ja to jestem z Białegostoku także tego XD odpowiedz

asd - 48 minut temu, *.vectranet.pl zamiast staruszka Boruca trzeba bylo sciagnac normalnego bramkarza, jesli stary niedomaga to w jego miejsce musza wyjsc nowicjusze - tak sie nie wygrywa ligi odpowiedz

Szamo z Wronek - 57 minut temu, *.centertel.pl Brawo Legia. Dostarczyciele punktów. Następna kolejka i jesteście czerwoną latarnią ligi. odpowiedz

Miodek won - 58 minut temu, *.com.pl Tylko całkowity bojkot Legii Mioduskiego od zaraz coś może dać

Puste trybuny aż ten szkodnik nie odejdzie z naszego klubu!!! odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jeśli kibice, nawet z Żylety wychodzą w 81 minucie to naprawdę jest słabo. odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda nerwów na oglądanie tego przedstawienia. odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Panie Mioduski - moja rada : jutro Kucharski out ( nowy Dyr. Sportowy np Jozwiak ) + nowy trener z doswiadczeniem a Gołębiewski na jego asystenta - niech się mlody uczy !!

Wyjdzie Pan z twarzą przy tych rozwiązaniach - wobec nas kibiców odpowiedz

Wolfik - 17 minut temu, *.play-internet.pl @Kibic LEGII od 53 lat: Recepta bardzo dobra. Pozostaje pytanie, kto z szanujących sie trenerów (nie mówie tutaj o polskiej mysli szkoleniowej z karuzeli) wejdzie w to bagno...



Oczywiście rozmawiamy czysto teoretycznie, bo Mioduski wczesniej zejdzie na zawał niz wykona takowy ruch. odpowiedz

artic - 15 minut temu, *.55.149 @Kibic LEGII od 53 lat: jóźwiak??? moze jeszcze trzeciak??? to te dwa" fachmany" jozwiak i trzeciak odstrzelili lewego z (L) przyczyniajac sie do najwiekszej straty finansowo wizerunkowej w historii klubum odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jestem kibicem od 1993 roku, takiej błazenady chyba nigdy nie widziałem....Mioduski zwolni kolejnego trenera, czy może zacznie od Siebie..? odpowiedz

Wierny kibic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Patrząc na wszystkich zawodników Legii można jednoznacznie stwierdzić że błąd w przygotowaniu do sezonu popełnił Michniewicz i jego sztab. Teraz potrzebny bardzo dobry trener by wyciągnął drużynę z dołka. Trzeba działać by odbudować Legie ale czyLoczek wie co ma robić???? odpowiedz

OZNZ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wierny kibic: a po czym wnioskujesz, że Michniewicz? Jak dla mnie problem ewidentnie w głowie, a nie w nogach. Slisz przebiegł najwięcej w meczu. odpowiedz

Wierny kibic - 40 minut temu, *.t-mobile.pl @OZNZ: Piłka nożna to nie lekkoatletyka odpowiedz

Wolfik - 14 minut temu, *.play-internet.pl @OZNZ: Bartek Slisz przyszedł do Legii jako wyrózniajacy się w lidze zawodnik. U Seveli nie tylko bronil, ale tez kreował sytuacje i strzelał bramki. Zobacz jak "polska myśl szkoleniowa" go uwsteczniła. Bo chyba nie powiesz, ze u nas sie rozwinął.... odpowiedz

robert60 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nawet trener juniorów wie, że zespół zaczyna się budować od tyłu. Jak nie będziemy tracić bramek to przestaniemy przegrywać. Kilka remisów po zero

- byle doczekać do przerwy zimowej. I szybko trzeba zatrudnić trenera od przygotowania fizycznego. Nie będziemy w lidze wygrywać jeśli nie będzie pressingu na połowie przeciwnika. Ciężka praca zimą (a kto nie będzie chciał biegać to won) i na wiosnę jak wszystko wygramy to mamy Puchar i unikniemy spadku. odpowiedz

Gonzo z żylety - 1 godzinę temu, *.orange.pl Loczek ma kasę na malucha a chce jeździć mercem ... Tak się nie da :-))

Tylko bogaty właściciel da nam radość !!!

Pozdro dla kibiców Legii :) :):) odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Gonzo z żylety:

czyżby? pieniądze trzeba wiedzieć jak wydawać; mamy najwyższy budżet w lidze od lat i gdzie nas ta przewaga doprowadziła? kluczem jest jeszcze większy budżet czy mądrzejszt dysponent budżetu? odpowiedz

Wolfik - 8 minut temu, *.play-internet.pl @geds: Kolego, sadzę że i jedno i drugie. I teraz pytanie zasadnicze - znany jest Tobie potencjalny podmiot czy osoba prywatna gotowa wyłożyć jakies 500mln by odkupic udziały i przejąc klub? W dobie inflacjji na realnym poziomie 20%? Proszę, podaj chociaż jeden.... odpowiedz

Fan Legii od 25 lat - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kończ Miodek wstydu nam kibicom z L na piersi oszczędź ;) Sprzedaj swoje udziały Emirates Line lub jakiemuś szejkowi bo mimo szczerych Twoich chęci to bez kaski to możesz ? Nic nie możesz ;)))) odpowiedz

Peru123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rozumiem wściekłość i żal kibiców, ale Legia to obecny Mistrz Polski, w ostatnich latach zdominowaliśmy tę ligę, gramy i nawet punktujemy w grupie LE, ok, nie zdobędziemy w tym roku MP i nawet nie otrzemy się o podium, trudno, ale jesteśmy kibicami LEGII i trzymajmy fason, pomyślcie że w takich prowincjonalnych miasteczkach jak Wronki, Poznań, Białystok maja tak co roku maja ku.wa dość . Karta się odwróci, największy problem ma prezes, bo to on firmuje, Legia to My. odpowiedz

1909 - 48 minut temu, *.centertel.pl @Peru123: A skąd ty pochodzisz warszawski inteligencie? odpowiedz

Stary Kibic z Żylety - 1 godzinę temu, *.orange.pl Taki klub jak Legia powinien mieć bogatego właściciela typu Amazon itp. a nie gołodupca Miodka :( Przy Miodku będzie coraz gorzej bo po prostu brak u niego kasy..... Tak krawiec kraje jak mu materiały staje a u Miodka będzie wieczna rzeźba i równia pochyła :(((((

odpowiedz

Wolfik - 5 minut temu, *.play-internet.pl @Stary Kibic z Żylety: Amazon? Dobre. Czemu nie Gates od razu? Dzwoń, pewnie od razu się zgodzi. odpowiedz

Wnerw - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Nawet Wisła wygrała to już jest masakra a my urządzamy się na dnie.. Teraz Zabrze brakuje tylko przełamania Podolskiego na nas.. Załamka.. odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Chciałem wystawić oceny , ale tam nie ma zer wiec nie będę oceniał odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszyscy won. Zostawić tylko Muciego i Nawrockiego. Na bramkę kupić Strączka ze Stali. odpowiedz

Tako - 57 minut temu, *.tpnet.pl @Legion: Bramkarze (może oprócz czterech czy pięciu meczów) najmniej zawinili , a sporo jednak wybronili . A Muciego mi szkoda , widać że chłopak jest ambitny , ale za mało czasu gra na boisku , zgadzam się , że on ma możliwości . odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panie Mioduski !!! panie Kucharski !!! panie Gołębiewski !!! ODDAJCIE PANOWIE FARTUCHY!!!...i to jak najszybciej....nie łap się na afisz jak nie potrafisz......Legia to za wysokie progi dla was..........Dawać zaraz Ojrzyńskiego na ratunek przed spadkiem...........

Słowa Wodza wiecznie żywe :

"Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić”.

a ja to dopasuję do obecnej sytuacji Legii :

Wam kury szczać prowadzać, a nie naszą Legią się bawić. odpowiedz

Była sobie Legia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Sitek,Żyro przecież to legioniści bramki strzelili więcej nie mam nic do napisania odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Była sobie Legia: Kazdy młody co został sprzedany z Legii strzela bramki np.Praszelik,Warchoł juz z pięć strzelił,ot cała polityka zasranego prezesa odpowiedz

To przykre co zrobili - 42 minuty temu, *.tpnet.pl @Była sobie Legia: Tak , to nasi , a zachowali się jak głupie , pazerne na poklask pochlastów z Piasta (obrażali nas podobno z trybun ?) gnojki . Takie zachowanie jest na granicy zdrady . Np. Kuchy ostatnio , oprócz jednej przypadkowej sytuacji pod naszą bramką , to się specjalnie nie wychylał przeciwko nam - no i w porządku ! (fakt , że zagrał dość krótko) . Ale nie szukał strzału (jeden raz się jedynie zapomniał , pod koniec , ale Czarek Miszta obronił) . A ci dwaj co zrobili ? Gamonie , zamiast grać tak , żeby swoim (czyli Nam) nie zaszkodzić , to się ''pokazali'', cholera jasna ... A myślałem , że Żyrko to dobrze ułożony chłopak , pomyliłem się . odpowiedz

Pe(L) e - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ja nie rozumiem jednego zatrudniając się jako dozorca moim zadaniem jest zadbać o porządek w wyznaczonym miejscu za które mi płacą zatrudniając się na magazynie moim obowiązkiem jest dbać o to by towar do klienta dotarł na czas w stanie nie naruszonym idąc na taxi przewożę klientów w jak najbardziej zadbanym aucie zatrudniając się jako listonosz muszę poprawnie co do numeru mieszkań listy dostarczyć... Pracując w każdej branży nie zależnie która wymieniłem mój pracodawca ode mnie wymaga bym na czas wszystko zrobił od tego premie są uznawane a tu? Piłkarz jest piłkarzem całe życie to trenuje i on ma zapierdalać jak szwajcarski zegarek nie oszukujmy się jak na polska ekstra klapę nam trener nie jest potrzebny skoro listonosz za nie całe 3 tys złotych miesięcznie potrafi dobrze listy dostarczyć to czemu nasz Kopacz nie potrafi z 11 czy 20 metrów w światło bramki kopnąć.... Zarabiając parę zer więcej niż listonosz.... Biznesmen siwoglowy weź się za swój biznes odpowiedz

Abcd - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Pe(L) e: wszystko ok tylko,że listonosz nie roznosi listów tylko zostawia awizo. Zawsze ch.j nikogo w domu nie zastanie. odpowiedz

L56 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ja dzisiaj zakończyłem swoją przygodę z tym klubem

Na stadion się już nie wybieram.

Kartę kibica odsyłam.

Po 55 latach.

Czołem Panowie! odpowiedz

woot - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L56: po jednym nieudanym sezonie? Stary a głupi jak but. odpowiedz

Buc - 28 minut temu, *.centertel.pl @L56: no i do widzenia, nikt za toba nie zateskni odpowiedz

Mr Martini - 1 godzinę temu, *.orange.pl A gdzie król Artur? Gdzie jesteś królu Arturze? Reszta też niestety nie lepsza. Bramkarze, to nie ta liga. Wieteska i Jędrzejczyk, nawet szkoda pisać o ich grze. No i trener. Ten, co jest obecnie, tego nie ogarnie. Tylko zmarnuje dwa tygodnie przerwy w lidze. odpowiedz

Widgett - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bardzo dawno się tu nie udzielałem. Kibicuje od bardzo wielu lat. Ale wstyd mi za to co ta zgraja reprezentuje. Od wieku lat mimo mistrzostw nic się nie zmienia.

Mało Polaków. Wiele nacji. Tego nie da się zgrać na raz. Kto to wymyślił? Co my ŁKS ptak czy pogoń? Tu zabrnęliśmy. Ktoś ma gdzieś LEGIJNE serce. Ja zawsze będę kibicował. To MÓJ KLUB. Ale ktoś hańbi naszą HISTORIĘ. TYLKO LEGIA (L) odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.it-home.pl Żaden kucharski żaden Gołębiewski. MIODUSKI LICHWIARZU WON Z LEGII odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl Kompletnie nic mi nie przychodzi do głowy co by tu jeszcze móc napisać.Człowiek po tylu porażkach czuje się jak zbity pies,wszystkiego się odechciewa i w zasadzie nie wie czego może się spodziewać w następnych meczach? Mecz w PP z III ligowym (4 poziom rozgrywkowy!) Świtem Skolwin,z którym Legia męczyła się niemiłosiernie pokazuje w jakim miejscu jest obecnie drużyna. Nie mogą już dziwić kolejne przegrane w Ekstraklsie i śmiem przypuszczać,że na chwilę obecną Legii nie stać na nic więcej.Tych porażek może być znacznie znacznie więcej.Legia na dziś jest w katastrofalnej dyspozycji i nic nie wskazuje na rychłą zmianę.Niestety przy obecnej dyspozycji wątpliwym jest aby "Wojskowi" dali radę wyeliminować Motor Lublin w PP. O meczach w LE nawet już nie piszę,bo ugranie choćby punktu w dwóch ostatnich meczach graniczyć będzie niemal z cudem. Ta drużyna jest już calkowicie rozbita,zarówno psychicznie jak i piłkarsko.Piłkarsko nie prezentuje w zasadzie niczego.Brak pomysłu,brak motoryki,brak szybkości.Brak wszystkiego. Oto do czego doprowadziły idiotyczne rządy w klubie Mioduskiego i jego dyrektora sportowego. odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Dziękuję wszystkim , za fajna zabawa, ale to już nie na moje nerwy, człowiek ma rodzinę i powinien , sobie spokojnie z dzieciakami czas spędzać A nie , denerwować się i mieć to wszystko z tylu głowy, A piłkarz i czy inny członek zarzadu klubu kasę weźmie i jutro uśmieszki na treningach. Dziękuję i dobranoc . odpowiedz

Abcd - 1 godzinę temu, *.chello.pl @K(L)AKIER: Popieram choć nie potrafię od tak od tego wszystkiego odbić. odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.interq.pl Kiedyś był taki pan w Pogoni Szczecin, który przywiózł cały samolot Brazylijczyków. Dziś takie coś wygląda w Legii. Tylko w Pogoni otrzeźwieli. A w Legii rok w rok ściąga się zawodników, którzy nigdy NIE będą LEGIONISTAMI! Sorry, ale to już zakrawa na kpinę. Jak spaść, to lepiej by grali Juniorzy Legii, za 1/10 tych pieniędzy co dostają obecni piłkarze. odpowiedz

swk - 1 godzinę temu, *.orange.pl mysle ze 1 liga

jest

coraz

bardziej

mozliwa :D odpowiedz

Tito - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panie Dariuszu widać właśnie owoce Pana pracy podczas samodzielnych rządów! odpowiedz

Warszawski S(L)oik - 2 godziny temu, *.centertel.pl Temat trochę z innej beczki... Przejrzałem wnikliwie fotorelację z meczu i tak się zastanawiam gdzie się podziały ekipy/flagi z warszawskich dzielnic ??? Gdzie słynne "Żoliborskie Lwy" , "Gocław" , "Ochota" , "Wawerscy Fanatycy" i jeszcze wiele innych stołecznych ekip ???



Czyżby na żylecie dopingowało już tylko mazowsze i fan kluby z innych regionów Polski ???? odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Warszawski S(L)oik: Flag dzielnicowych kiedyś było multum.Piaseczno,Piekiełko,Grochów,Gocław,Ochota i wiele,wwiele innnych odpowiedz

f - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Warszawski S(L)oik: dzisiaj założenie było takie, że na meczu prezentują się fankluby, stąd w zasadzie same flagi spoza Warszawy. Dzielnicowe jeszcze będą, nic się nie bój. ;) odpowiedz

zp - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Warszawski S(L)oik: to jednak jesteś słoik i żaden kibic Legii, przecież było trąbione ze dziś przyjeżdzają wszystkie FC wiec dlaczego miałyby wisieć fany dzielnic ? odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Slisz, Josue, Ribeiro, Kastrati, Wieteska do widzenia. Katastrofa. Dzis wszyscy powinni mieć wstrzymane wypłaty. Ogórki was ogrywają parówy jedne. Emreli na boku był całkowicie bezproduktywny . Luqi, Mladen, Johanson... Pekhart niby był, ale wrzutki były za słabe. odpowiedz

Gix - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legia poszła drogą Korony i szrotem miała zawojować ligę i Europę. Tylko po co wydano miliony jak to samo było za darmo? Taki rubejro dostaje piłkę na połowie przeciwnika, jest nieatakowany, przed nim jeden piłkarz, więc zbiera się jak wóz z węglem i biegnie w poprzek boiska i ostatecznie wycofuje piłkę. Wszyscy grają na dtojąco czekając co się wydarzy. Jedyny schemat to laga albo niecelna wrzutka. Nie widzę nic wyuczonego jeśli chodzi o taktykę. Przypadkiem udało się tylko przegrać i nic wygrać. odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Coraz większa strata do lidera. A przecież dla nas liczy się tylko mistrzostwo :( odpowiedz

haha - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Piter: dobre sobie.. O mistrzostwie w tym sezonie nie moze byc mowy.. Jak na razie to przegralismy z najgorsza druzyna w lidze.. Czyli gdzie My jestesmy? odpowiedz

wukashi - 2 godziny temu, *.197.174 Michniewicz out! odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tytuł artykułu adekwatny do .....poczynań kibiców.Na meczu z Pogonią był protest,bo co by nie mówić,to źle się dzieje w klubie.Po tym meczu graliśmy z Napoli.Wiadomo,inna waga meczu,więc trybuny Muszą się pokazać w Europie-wiadoma rzecz.No ale teraz wróciliśmy do szarej,ligowej rzeczywistości i........ruszamy z dopingiem,pomimo,że przecież od meczu z Pogonią,do przed meczem ze Stalą nic się nie zmieniło.Więc tak-co Wy robicie,drodzy kibice?.,Bo logiki w tym waszym działaniu brak.Albo nie powinno być wtedy "protestu",albo dzisiaj dopingu.Oczywiście mam swoją teorię,kto za tym wszystkim stoi,oraz kto to sponsoruje,ale ponieważ wszyscy wiecie,co mam na myśli,to nie będę się tu rozpisywał.P.S.a po meczu ze Stalą okazało się,że jednak się zmieniło......na gorsze. odpowiedz

Edi - 2 godziny temu, *.chello.pl @FOREVER LEGIA : to teraz sobie rozkmiń czemu nadal jest doping mimo takiej padaki i czemu nikt nic z tym nie robi…. odpowiedz

Fan Fan Fan - 2 godziny temu, *.chello.pl @FOREVER LEGIA : Zdecydowanie za mało było! Nie poddawaj się hahahahhaahha odpowiedz

pajace - 2 godziny temu, *.com.pl @FOREVER LEGIA :

kibice też ogłupieli

trybuny powinny być puste odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Edi: Ja wiem,nie muszę kminić.Tylko nie napiszę,bo usuną. odpowiedz

(L)emon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Powtarzam od dwóch lat jak mantrę: karnety stop, koszulki, gadżety z Fanstore stop, bilety stop. Tylko radykalne odcięcie gotówki spowoduje zmiany. Płacze i popiardywania na forum nie zmienią nic. Lepiej odpuścić kilka meczy i wstrząsnąć finansami, niż przychodzić na I ligę w przyszłym sezonie. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziwne to jest naprawde czyzby człowiek korpo Mioduski uczen Kulczyka grał na utrate wartosci klubu?????? Oni nic nie graja jak ktos wczesniej napisal czy to nie jest polecenie z gory???? Jak z takim Mielcem nie wygrali to z kim oni chca wygrac w tej lidze???z Pogonia tez nie wygrali a taki Osijek ogral ich na luziku.Pozatym bez pożadnego bramkarza nie da rady AB ma juz 40 lat i ciagle cos go bedzie napier....a te dwa mlokosy to nie ten poziom a mieli naprawde solidnego Cierzniaka to go wyje..... odpowiedz

Hah - 2 godziny temu, *.142.246 Już widzę jak tu Papszun przychodzi, do gówno grającej drużyny, gdzie nie ma nic do powiedzenia. Debil lub samobójec tylko w tym czasie przyjdzie do tej druzyny odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Analiza.



Zastanawiam się skąd się bierze ta nieudolność. Początek meczu, jak w zasadzie cała pierwsza połowa to optyczna przewaga, ale brak bramek z gry.

No i tu pytanie. Kto w tym zespole ma strzelać bramki? Jedyni co są do tego zdolni to Pekhart i Emreli.

Pekhart gra dziś na szpicy, ale jest bez formy. On potrzebuje częstej gry i taktyki skrojonej pod niego.

Emreli dziś poza polem karnym, w ogóle bezużyteczny.

A reszta? W środku Martins, Ślisz i Josue. Kto z nich strzela gole? Kiedy oni zdobyli bramkę.

Dalej Luqinias, który nie gra w lepszym klubie i nie będzie grał, bo nie ma uderzenia.



Niestety do naszego klubu trafiają zawodnicy, którzy w innych klubach nie maja liczb, dlatego są w promocji albo na wyprzedaży (wyjątkiem był Emreli i na początku było widać różnicę).



Ogólnie mówiąc, technicznie i optycznie, jesteśmy lepsi od większości ligi, ale nie ma tego przełożenia na liczby. Największa wina jest więc w selekcji, co chyba już wszyscy widzą. Nowy nawet najlepszy trener nic nie uratuje, jeżeli nie będzie miał wpływu na wybór zawodników.



Jedyne co teraz to zagrać młodzieżą, na pewno nie mieliby 6 porażek z rzędu.

odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Walczymy o utrzymanie. Miodek weź trenera:Ojrzyński, Fornalik, Smuda z doświadczeniem, który to poukłada. Tu trzeba postawić na młodych Włodarczyk, Kostorz, Skibicki, Slisz i jeszcze inni.

Boki obrony leżą Mladen i Johanson to się nadają na skrzydła tylko do ataku, bo w obronie grają siano.

4-1-3-2

Sugerowany skład:

Boruc(Miszta)

Hanna -Jędza-WIetes-Hołownia

Slisz (Kisiel)

Johanson(Kastarti, Skibicki)-Josue-Mladen(Liqi)

Kostorz(Emreli)-Włodarczyk (Pekhart)



Mladen i Liqi niech zaczną ćwiczyć strzały, bo strzelanie na wiwat jest niedopuszczalne, a w każdym meczu po 3x się zdarza masakra. odpowiedz

Luis - 2 godziny temu, *.plus.pl @tekken (L):



Jak słyszę ojrzynski...smuta itp wynalazki to się zastanawiam co tacy ludzie jak Ty maja w głowie... skoro to dla Ciebie goście na posade trenera odpowiedz

SenWaltera - 1 godzinę temu, *.chello.pl @tekken (L): Kup sobie klub to będziesz ustawiał skład i wybirał trenera albo pograj w football managera. odpowiedz

Wolfik - 56 sekund temu, *.play-internet.pl @tekken (L): Smuda tak poukładał Wieczystą, że taka Garbarnia wlepiła im 5-ke w PP.... To juz chyba Gmocha bym wolał... odpowiedz

No - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Za 2 tygodnie becki w Zabrzu? odpowiedz

Sen o - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brak Bortnika to pierwszy grzech Legii bo nie biegamy gramy wolno w poprzek I do tyłu. Nie ma 1 zawodnika z kiwka z pomysłem na grę. Gdzie radość grania? Każda formacja dno. Młodzi bramkarze słabo stoperzy dno rozgrywającego Brak atak nie istnieje. Quo vadis Legio. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl W moim sercu są 3 kluby. LEGIA JUVENTUS I VFB STUTTGART. Juventusowi kibicowałem jak był w serie B Vfb kibicowałem jak był w 2.Bundeslidze....i LEGII też będę kibicował w 1. Lidze polskiej. odpowiedz

Fan Fan Fan - 2 godziny temu, *.chello.pl Pewniak w bukmacherze!! Grać że Legia przegra to jest właśnie pewniak na ten moment!!! Miodkowi się zgadza ale mi też :) :)! odpowiedz

NADZIEJA - 2 godziny temu, *.. DAWNO JUŻ MÓWIŁEM, ŻE MODUSKI OTOCZYŁ SIE LUDŻMI CO LEGIA IM ZWISA..I TYLE W TEMACIE..OWOCE MAMY DZIŚ TEGO...DRAMAT I NIE MA CO LICZYC NA LEPSZĄ GRE, JEDYNE TO POROZWIĄZYWAĆ KONTRAKTY ZE SZTABEM I WIĘKSZOŚCIĄ ZAWODNIKÓW, KUCHARSKI MUSI OEJŚĆ! odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ogólnie to wszystko wygląda dobrze w drużynie. Akcje kreują, piłkę celnie kopią i.....? Właśnie co dalej. Obrona leży pod każdym kontem. Mladenovic oddaje więcej strzałów jak cały atak. Zdecydowanie tu nie chodzi o jakość piłkarska. Tam coś jest na rzeczy w szatni. Nie ma kapitana. Nie ma jaj drużyna. Jeżeli już Stal Mielec wygrywa w Warszawie to jest dramat. Myślę że parę meczy bez kibiców na Ł3 by się przydały. Wiem że to też zaszkodzi klubowi bo nie będzie wpływów z biletów ale jak kibice mogą inaczej zareagować na to co się dzieje w tym klubie. W okienku zimowym pozbyć się Kastriatiego, Charatina, Rose. To są darmozjady i nic więcej. Josue jaki jest taki jest ale widać że mu zależy. Dobra noga słaba głowa. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl bramkarze z szacunkiem ale to jeszcze nie ta liga

obrona - brak 22 bramki stracone !!!!!?????

atak - brak tu nic się nie dzieje

pomoc i ta reszta towarzystwa kazdy gra na swoja modle

trener no coz z gowna dynamitu nie ukreci

pan Prezes chyba za bardzo zachłanny na kasę z pucharów

całe towarzystwo myślało ze wszyscy Junacy z naszej Ligi przestraszą się L-ki

pierwszy sygnał to zawody z Radomiakiem ale nikt chyba się temu nie przyjrzał

podsumowanie : mamy teraz 17 pozycje w tabelce

CZEKAMY NA CUD



odpowiedz

Odlaraj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mam propozycję. Zamiast kupować bilety, koszulki, itp. zacznijmy obstawiać u buków przeciwko Legii. Jak się okaże ze kursy na wygraną są wysokie to zaczną wygrywać żeby kasa się zgadzała... odpowiedz

T-72 - 2 godziny temu, *.orange.pl No to kuźwa chyba dożyje, że chodząc na ten stadion od 1986 roku, będę mógł kupić karnet na 1 ligę... Makabra, zanim przez to dostanę zawału, to chciałbym pana Mioduskiego z całej siły kopnąć w dupę. Da się to jakoś załatwić?;) odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.net.pl @T-72: to jest nas dwóch też od 1986, piechtą na stadion z Gocławia, przeżyłem wielu właścicieli i prezesów, ale ten przeszedł sam siebie, a chórzysta trenerem i koszulki rodem z konwiktorskiej, to już zwalnia mnie z jakiejkolwiek nadziei, że będzie lepiej. odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Sześć porażek z rzędu. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce 71 lat temu. Gratulacje Mioduski. Zapisałeś się chłopie w historii klubu. Szacun. odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Zwolnić trenera, same porażki.

Może tym razem trener z drużyny żaków się sprawdzi. odpowiedz

OM - 2 godziny temu, *.stansat.pl Może by tak bojkot. Zero kupowania w Fanstorze, zero piwa czy innych kiełbas na stadionie. A jak to nie pomoże to "spontaniczne" darcie ryja pod domem Mioduskiego i Kucharskiego. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 3 godziny temu, *.chello.pl Niestety mam pięknie,opakowaną amatorek.Jacek Zieliński powinien być,dyrektorem sportowym nie ten pajac.Gdzie prawdziwy fachowiec,od przygotowania fizycznego.



odpowiedz

Strażak - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Fan.Grotyńskiego : Powiem więcej : Jacek Zieliński na trenera ! Chociaż szanuję oczywiście Marka i wiem , że się stara . Punktów ... nam trzeba . odpowiedz

Normalny człowiek - 3 godziny temu, *.chello.pl Trudno uwierzyć, ale piłkarsko właśnie sięgamy dna.

Przegrywamy regularnie z piłkarskimi outsiderami. Przegrywamy mecz za meczem w polskiej lidze, która w prawdziwym piłkarskim świecie...w ogóle nie istnieje. Nie ma jej. Nie ma tekiego poziomu...a raczej braku poziomu.



Efekt kilku lat amatorszczyzny w zarządzaniu klubem, musiał przyjść i przyszedł.

Nie będzie to trwało wiecznie, więc przetrwamy.

Kibice sukcesu pójdą wpizdu. Bez żalu.

Oģóreczki jednosezonowe co teraz latają po boisku w koszulkach Legii oraz niemoty, którym za ciężko jest grać w piłkę, też pójdą w pi.... Bez żalu.

W końcu amatorzy od zarządzania też stąd znikną, bo nie wierzę, że sìę w końcu oganą. Przyjdą nowi. Oby nie gorsi.

A my przetrwamy, bo Legia to coś więcej niż piłkarze, działacze, czy wyniki. Na szczęście.



Ten sezon będzie swego rodzaju oczyszczeniem.

Należy ratować, co się da.



Żyleta musi ryknąć i nie tylko, aby każdy następny, kto chciałby tutaj grać, wiedział, jakie mamy tutaj realia. Nie pieścić się, bo marazm będzie się przedłużał.

Skończmy festiwal piosenek dla nastolatków. Tu musi być pier...cie! Jak za dobrych czasów. To jest mecz na Legii, nie mikołajki pod pałacem. To jest dla dorosłych facetów, nie rewia mody.

Zasady muszą być.



Legia Warszawa

...czy czas dobry, czy czas zły odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Idziemy w tym sezonie na rekord.

Najważniejsze że na koncie się zgadza. odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ku pokrzepieniu serc:

Wpada facet do gabinetu dyrektora cyrku i mówi:

- Panie, mam taki numer, że ludzie oszaleją! Będzie pan milionerem!

Dyrektor na to:

- Spadaj mi pan! Mam dobry program i nie potrzebuję żadnych nowych numerów.

Facet:

- Niech pan posłucha przez 30 sekund, na pewno pana przekonam.

Dyrektor:

- No dobrze, mów pan, ale szybko.

Facet:

- Niech pan sobie wyobrazi cały sufit cyrku obwieszony balonami. Balonami z gównem. A na arenę wjeżdżają konie. Na każdym koniu amazonka. Z łukiem. I amazonki zaczynają galopować w koło. Unoszą łuki. Zaczynają strzelać do balonów. Przebijają je po kolei a całe [CENZURA] spada na dół. Przebijają wszystkie. Na dole wszystko jest nim pokryte.

Widzowie w gównie, arena w gównie, orkiestra w gównie, konie w gównie, amazonki w gównie...

I wtedy wchodzę ja... Cały na biało. odpowiedz

mjuzik - 2 godziny temu, *.167.39 @speed: dobre;) odpowiedz

qqleskooooo - 3 godziny temu, *.chello.pl a wy dzienniakrze Legijni co robicie? może przestacie kryć Mioducha i ujawnicie że oszukał Boruca na pieniądze i pewnie przez to zniszczył całą szatnie odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Współczuję kibicom. Przeżyliśmy ITI przeżyjemy też i to. Tylko pozbyć się portugalskich i innych zagranicznych nieudaczników. Ktoś napisał, żeby przed meczem w Zabrzu zabrać ich do kopalni i niech popracują kilka dni. To jest pomysł, tylko panienki cwaniaczki południowe paznokietki by sobie pozdzierały. Jaki wstyd, stal nas leje u nas..... odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.it-home.pl Co zrobił z LEGIA mioduski i jego najemnicy i korpo szczury to samo co kulczyk z Lechem kilkanaście lat temu. MIODUSKI LICHWIARZU WON Z LEGII odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.inetia.pl przestańcie z tym czerczesowem co do nie których, to są błędy polityki transferowej, czyli sprzedać zarobić a sprowadzić szrot odpowiedz

Caa - 3 godziny temu, *.chello.pl Pytanie do klakierów Mioduskiego: czy jak na „drużynę kompletną” wyniki nie powinny być „nieco” lepsze? odpowiedz

srutut - 3 godziny temu, *.207.8 Tylko INDYWIDUALNA PRACA Z PSYCHOLOGIEM może pomóc grze naszych kopaczy. Żaden trener nic tu nie zmieni odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.inetia.pl mioduski czy ty widzisz że za twojej polityki nie ma obrony? nie ma obrony już kilka lat, nie ma walki, nie ma wykonczenia akcji ? mioduski czy ty kur...a tego nie widzisz ? jak zwalniasz trenera a nie ma zmian to chyba znaczy że znowu popełniasz błędy , chlopie odejdź , sprzedaj te udziały komuś kto czuje piłkę, sprzedałeś wartościowych piłkarzy żeby biznes się kręcił ale w naszej kopanej ekstraklasie nigdy biznesu nie będzie, weź panie miodek się za stawianie mieszkań jak wojciechowski z poloni to lepiej na tym wyjdziesz



odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Szanowni Koledzy. Co miałem do przekazania, napisałem. Nie mam już siły do tego wszystkiego. To nie ma sensu. Nic z tego nie wynika. Środowisko kibiców nie jest jednością. Po tych haniebnych porażkach, powinniśmy się zebrać wszyscy, przed następnym meczem u siebie, pod stadionem i wykrzyczeć temu ,,prezesowi tysiąclecia,, co o nim sądzimy. I bojkot wszystkiego, co możliwe. Nie ma sensu znęcać się nad piłkarzami, trenerami, nawet Radkiem, bo to będzie ciągle zakłamywanie rzeczywistości. Nie wierzę już w nic człowiekowi, który mówił o stworzeniu klubu na miarę jego kibiców i miejsca, w którym się znajduje. Tymczasem po 5 latach, jesteśmy w takiej dziurze, że trudno to opisać. W każdym razie nie chce się już nawet o tym wszystkim myśleć, pisać. Pozdrowienia serdeczne odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.tele2.se @Leśny Dziadek: no coz, jak tu sie nie zgodzic? To ja w takim razie chyba zgasze swiatlo... odpowiedz

Kiki - 3 godziny temu, *.plus.pl To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni bo nie ma już nic. To już jest koooonieeeeec… odpowiedz

WO(L)A - 3 godziny temu, *.tpnet.pl A w dziale 'Plusy i minusy" będzie 8 plusów, 4 neutrale i po minusie dla Wieteski i Jędrzejczyka... odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl @WO(L)A: A w ocenach po meczu średnia drużyny wyniesie 2,9. odpowiedz

Bie(L)any - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wyp.....ć wszystkich kopaczy do rezerw i grabienia liści w Łazienkach ... Gołębiewski jak dziecko we mgle bez pomysłu i charyzmy ... jak można siedzieć spokojnie i patrzeć jak zespół przegrywa 1:3 ze słabą drużyną... taki Stasiek Czerczesow czy Leszek Ojrzyński to by zapier.... wzdłuż linii żeby te barany zmotywować....

Czarno to widzę.... odpowiedz

eLka - 3 godziny temu, *.mm.pl Jakim cudem buki wystawiły kursy mocno na Legię, to do teraz nie wiem. Może Pudel wie? odpowiedz

Mosina - 3 godziny temu, *.tpnet.pl I "co uratuje budżet"? WSZYSTKIE SIŁY NA PUCHAR POLSKI. Przesunąć sprzątaczki do 1 drużyny ! odpowiedz

Tbox - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jak dziś brzmi stare powiedzenie - "organizacyjnie Stal Mielec". Darek znasz odpowiedź? odpowiedz

peru123 - 3 godziny temu, *.chello.pl Panie Darku - liga odjeżdża , po 12 kolejkach wiemy już że puchary w przyszłym sezonie to mrzonki, czym Prezes zasypie dziurę budżetową, młodzieży utalentowanej brak, na ławce szrot wypchany z innych lig bez potencjału na duży zysk, gdzie ten rozwój , gdzie LTC.





odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl Teee kur.. Zorro na przyleciał pomóc....... Super nie spadniemy........ :D odpowiedz

D91 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Najbardziej to mnie dziwią kibice dokladajacy się do tego burdelu. Ja rozumiem że można przegrać. No ale bez przesady, grać taką padakę ludźmi którzy zarabiają kilkaset tysięcy złotych miesięcznie w Polsce?! Dodatkowo przychodzić na te mecze, płacić kilka dych za bilet by oglądać coś takiego i tym finansować m.in. pensje dla tych partaczy? Serio nie szkoda wam hajsu? :D

Przecież tak źle to nawet za Hasiego nie było...

Może jakby zagrali przy pustych trybunach kolejne kilka męczy to miodek by ruszył banią i wydał hajsu na normalnego trenera.

A tak jak i tak przychodzicie drzeć ryje i napychać mu kieszenie to co tam...ważne że mu hajs się zgadza ;) odpowiedz

Moje ABC - 3 godziny temu, *.aster.pl @D91:

nie szkoda, to moja kasa, mój klub, na pierwszego mistrza czekałem chyba ze 20-lat a teraz, a teraz zacząłem się interesować drugim poziomem rozgrywkowym i nie stękam i nie płacze ... zdzierał gardło na 205 i płacę dalej a ty przeczekaj do następnej LM odpowiedz

Abcd - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Moje ABC: i tyle w temacie. Niektórzy tego nie zrozumieją. Pozdrawiam ( L) odpowiedz

MikeLechia - 3 godziny temu, *.orange.pl Łęczną przebiliście w porażkach, mimo że 2 mecze mniej. Patologia...z takim budżetem. odpowiedz

Sen o - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zacznijmy od bramki dwa młode ręczniki i tyle. Obrony nie ma. Legia nie jest przygotowana do sezonu , zwolnienie Bortnika to mega błąd. Wolno w poprzek. Atak nie istnieje teraz z hanysami becki?. Zimą musi przyjść nowy trener bo Golebiowski to dzieciak w futbolu. odpowiedz

Mission Impossible - 3 godziny temu, *.myvzw.com „Ciemność! Widzę ciemność! Żeby Stal mnie biła!” odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Długofalowa polityka pudla dała w końcu efekt !!! Co sezon wietrzy szatnię, potem wypier#@la kolejnych trenerów. W końcu zatrudnia zadaniowca od defensywy, na dodatek z bogatą przeszłością, łącznie z lżeniem tego klubu. W meczu z Napoli grają już nawet w strojach polonii... Kolejni dyrektorzy, doradcy oraz kwiat menedżerstwa bryluje w klubowych korytarzach ku uciesze prezesa korposzczura bez kręgosłupa moralnego. Mówi się trudno. Kupił ten idiota Legię i ją rozpier#0lił. Liście spaść powinny jesienią ale na jego łeb. odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Astiz , Ciepiela , Kostorz , Włodarczyk - młoda siła na boisko w następnym meczu ! To taka sugestia - żeby klub się rozwijał i piął się w tabeli , a (L)udziom żyło się dostatniej . Można było wygrać wysoko , a przegraliśmy z bardzo przeciętną (wyrachowaną po prostu) drużyną . Ps. Młodszy Żyrko kolejny ''ambitny'', szkoda słów ... odpowiedz

Jurek81 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Moim zdaniem tylko dwóch trenerów jeszcze może uratować ten sezon aby jeszcze powalczyć o czołówkę (o mistrzostwie nawet nie myślę).1. Czerczesow ale to się wiąże z kolejną dużą pensją, ale może warto zaryzykować...Dwa to Vuko...jest dalej na pensji a wiadomo że to legionista więc może by wstrząsnął tymi nierobami....Takie chłodne przemyślenia...Pozdrawiam odpowiedz

Fan Fan Fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Jurek81: Vuko od stycznia bierze inna ekipę o Legii nawet nie myśli. odpowiedz

pasztet - 3 godziny temu, *.chello.pl Kiedy kibice w końcu zrobią porządek w klubie i z tymi wkładami do koszulek? odpowiedz

G. - 3 godziny temu, *.orange.pl @pasztet: Zakładam że też jesteś kibicem. Więc czekam na działania... odpowiedz

Międzylesie - 3 godziny temu, *.autocom.pl No niedługo derby z Polonią odpowiedz

KSP - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Międzylesie: Czekamy z Niecierpliwością odpowiedz

Ktos - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Bojcie się chamy

Do 1 ligi zmierzamy odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To powoli robi się niebezpieczne. Darunia nie stać na Czerczesowa, ale jest jego Polski odpowiednik. Lenczyk mu na nazwisko. Nie jest to może mój ideał trenera ale to gość który będzie potrafił ogarnąć ten burdel. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl W sumie zarówno Żyro jak i Sitek zagrali b.dobry mecz. Ten drugi najlepszy na boisku, świetna walka z Mladenoviciem przez całe spotkanie. Jedyni dobrzy Legioniści w tym meczu!



Wieteska jak strzelił to zaraz musiał oddać rywalom na 1-1 idiotycznym rozegraniem. A Josue to nie wiem, ubzdurał sobie, że będzie zewnętrzniakiem kopał, a prosto w piłkę trafić nie potrafi, co za cyrk. odpowiedz

bep - 3 godziny temu, *.161.122 Kiedy się skończy wreszcie to poniżanei Legii i nas, kibiców? 30 lat już chodzę na Ł3, na dobre i na złe, ale takiego gówna nie pamiętam. Kumateria szanowna, może w końcu - w myśl pustego sloganu "cała Legia zawsze razem" weźmie się w końcu za rozwiązanie problemu i udowodni, że ma Legię w sercu, a nie tylko w portfelu? odpowiedz

Siwy - 3 godziny temu, *.sky.com Jeżeli już mamy spadać z ligi to chociaż zróbmy zamianę- pierwszą drużynę do rezerw i na odwrót. Zobaczymy jaki wynik zrobią w 3 lidze a młode chłopaki chociaż zostawią serducho na boisku…Loczek wypie...laj! odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Siwy: bardzo dobry pomysł. odpowiedz

Juli - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Tylko D....e i totalni K.....i nie widzą co się dzieję. Tak Legia Forever. Tylko jak tak dalej pójdzie i Legia spadnie to zobaczą długi długi długi (sprzedaż tych miernot po spadku= niech w.......ją" ale to będzie wyprzedaż za eurocenty) będziemy grać z Polonią na zapleczach Ekstraklapy i dna odpowiedz

Mioduski WON - 3 godziny temu, *.com.pl posłuchajcie Hadaja

https://www.youtube.com/watch?v=NILccd2npd8&list=PLr7cpf7wxZg1z4EaY1e2DJA7OshixN9l9&index=33 odpowiedz

chrisSiekierki - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Katastrofa... odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Wiem już czego brakuje... Aby Podolski po przerwie reprezentacji , strzelił pierwszego gola w ekstraklasie przeciwko nam...........

I tylko tyle napiszę.





odpowiedz

ANTYBERG - 3 godziny temu, *.orange.pl Mioduski sprowadz tu kolejne zagraniczne gwiazdy do tej wieży babel! Więcej szrotu się należy!!!! odpowiedz

żaL - 3 godziny temu, *.chello.pl Kiedy kibice w końcu zrobią porządek w klubie i z tymi wkładami do koszulek? odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.tele2.se Rozczochraniec tyle pyeetdolil wszem i wobdc o tym jakims DNA. no to jest, juz chyba dosiegli tego DNA, bo chööjowiej byc chyba nie moze.

Czeski film, ruska mgla... nic nie widac, akcja trwa! odpowiedz

Kiki - 3 godziny temu, *.plus.pl „Co Wy robicie?” Wy w du…e być ruch…i lubicie. Dalej chodźcie na mecze i dawajcie pieniądze mioduskiemu. I nie chrzańcie nic o kibicach sukcesu bo na Łazienkowska teraz chodzić będą masochiści. DOSYĆ !!!!! odpowiedz

Kun - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Czekam na szybką konfe z panią Iza odpowiedz

Anonpaflacz - 3 godziny temu, *.orange.pl W przyszłym sezonie szykuję się arcyciekawe spotkanie z Łódzkim Klubem Sportowym. Dziękujemy Panie Mioduski za zniszczenie Legii. odpowiedz

SLG - 3 godziny temu, *.grefnet.pl Mioduski Ty celu kup sobie klub w Izraelu odpowiedz

Karo(L) 1981 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Przyjechali no name'y, którzy o pucharach pomarzyć tylko mogą i bach gwiazdeczki upokorzone po raz kolejny. Dres na bramce, to straszna amatorka, do tego pipy w obronie i komedianci w pomocy i ataku, żal na to patrzeć. Poziom wkur...nia mega. Wypie...lic ich do rezerw, a młodzież niech gryzie trawę. odpowiedz

Zaraz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Trenerze kiedy jakąś przerwa będzie, jak tak co 3 dni trzeba grać przeca my siły nie mamy. Jak będzie repra grała to bierzem urlop przeca jak tu wytrzymać co 3 dni??? Rozumiesz co 3 dni,

Zrozumienia trochę

Co 3 dni odpowiedz

Real deal - 3 godziny temu, *.virginm.net Juz pisalem ,Miszta mlody zostaje,Nawrocki, Emreli ( bedzie z niego kasa) Muci( tez bedzie kasa),Luki przy innych sie naprawi.Skibicki I Kastrati jeszcze dac szanse.Reszta z tego

dzisiejszego skladu wypad,im szybciej tym lepiej.Jest przerwa,mozna ich wymienic.Zaczac budowac z mysla o nastepnym sezonie,a Tu miec nadzieje ze jakims cudem puchar zdobeda. odpowiedz

Rewolucja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mioduski miej jaja i dzwoń do Leśnego, by objął funkcję prezesa a Ty skup się na swojej Akademii odpowiedz

Franco - 3 godziny temu, *.plus.pl Jesień.... Jesień... złote liście spadaja z drzew.... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl 29 strzałów na bramkę, 21 niecelnych... odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To jest jakiś głębszy wał z wynikami. Nie ma takiej możliwości aby zawodnicy nie robili tego specjalnie albo na polecenie z góry. Nasza ekstraklapa jest zbyt słaba aby gracze którzy obecnie są w składzie tak bardzo by dolowali. Jest to zdecydowanie robione aby obniżyć wartość klubu. Ktos kto trochę zna sie na piłce zobaczy, że oni nie graja nic. Po strzelonej bramce zaraz tracą dwie aby nie daj Boże wygrać. To co sie dzieje ma drugie dno! odpowiedz

paw_pawela - 3 godziny temu, *.telkab.pl ale gur.. gamonie. Strzał azera zaraz po przerwie kiedy był sam na sam z bramkarzem powinien zesłać go zesłać do rezerw... odpowiedz

Legionistaaa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Myślałem że poziom dna osiągneliśmy w meczu z pogonią ale dziś było jeszcze gorzej. Ile można jeszcze dawać sie tak poniżać przez wszystkich??? odpowiedz

Kibolek - 4 godziny temu, *.it-home.pl MIODUSKI = KULCZYK = plajta i spadek . Wyzysk i zniszczenie klubu przez korpo szczura odpowiedz

Hanys - 4 godziny temu, *.orange.pl A teraz idziemy na jednego.... odpowiedz

on - 4 godziny temu, *.chello.pl Legia gra dobry futbol, tylko brakuje jej szczęścia i pechowo traci bramki. odpowiedz

Kasztan - 4 godziny temu, *.com.pl Jakoś nie widzę gremialnej jazdy na Mioduskiego

Ani na trybunach ani w komentarzach

Tego szkodnika trzeba się jak najszybciej pozbyć z Legii

A na trybunach fiesta - machanie flagami i durne przyśpiewki

To niepojęte odpowiedz

Tommy - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Kasztan: bo to durnie odpowiedz

Abudabi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Kasztan: Też tego nie kumam. Odbywa się na naszych oczach odroczona rzeź przygotowana przez Mioduskiego wespół z Kucharskim, a na Żylecie powiewają radośnie flagi... Piłkarzykom trzeba mocniej wejść na psychę odpowiedz

Juli - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Kasztan: bo Tylko D....e i totalni K.....i nie widzą co się dzieję. Tak Legia Forever. Tylko jak tak dalej pójdzie i Legia spadnie to zobaczą długi długi długi (sprzedaż tych miernot po spadku= niech w.......ją" ale to będzie wyprzedaż za eurocenty) będziemy grać z Polonią na zapleczach Ekstraklapy i dna odpowiedz

Bln - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ten gniazdowy porywa ludzi do dopingu tak że nie wiadomo co gorsze, gra najemników, czy doping. Tym czym się zaraziłem po pierwszym meczu 23 lata temu, coś co sprawiło lata radości mimo różnych wyników, zlotów i upadków, ten gość zabija. To nie piłka wodna, tu trzeba porwać ludzi. odpowiedz

jim - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Co mecz nadzieja że dziś już będzie lepiej ale chyba jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten szrot który biega w koszulkach Legii po prostu tyle potrafi a raczej że nic nie potrafi. Każda drużyna która gra przeciw nam ma taktykę na mecz i świetnie się z niej wywiązuję a dodatkowo każdy zawodnik ośmiesza naszych pod każdym względem. Wystawiać jak najwięcej młodych bo gorzej już być nie może a ilu się da do rezerw bo tam się większość nadaję. odpowiedz

żaL - 4 godziny temu, *.chello.pl Kiedy kibice w końcu zrobią porządek w klubie i z tymi wkładami do koszulek? odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Legia przypomina sytuacje monaco

2016/17 mistrz

2017/18 vc mistrz

2018/19 17 miejsce i utrzymanie w ostatniej kolejce - tylko 2 punkty nad barażami o utrzymanie



Podobna degrengolada panuje w Legii. Naskupowano szrotu i zatrudniono zacofanego trenera który męczył bułe na 1-0 w każdym meczu. odpowiedz

Stara Ochota - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wypie...lać patałachy!!!! Każdy wasz mecz w barwach Legii to hańba dla klubu... odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Był kiedyś pamiętny mecz Legia - Widzew 2:3. Przed meczem leciałem 2 razy do ojca na kuter żeby dał mi pieniądze na C+ bo moja ukochana LEGIA gra o mistrzostwo Polski. Za pierwszym razem odmówił ale za drugim dopięłem swego. Jak było 2:0 dla Legii to z kumplami mieliśmy śpiewy piwko i euforię. W 5 minut wszystko runęło. Teraz też kupiłem sobie już sam ten C+ i po tych wszystkich porażkach myślę sobie że to jakieś fatum tej telewizji bo nie wiem co o tym już myśleć. To wszystko jest tragedią. Ale nawet jak byśmy spadli z ligi bo NIKT SIĘ PRZED NAMI NIE PODŁOŻY bo my jesteśmy LEGIA WARSZAWA i każdy chce nam dokopać to i tak będę LEGII kibicować bo kocham być LEGIONISTOM I KOCHAM LEGIĘ.LEGIONISTOM się rodzi a nie się tylko jest. Teraz Mioduski dawaj Stasia Czerczesow bo ten trener co jest teraz to tylko wuefista. Idę się napić bo co tu robić. TRAGEDII CIĄG DALSZY odpowiedz

piotro - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Michał: pudel dawaj? Przecież to jest jego wina co on ma dawać? Człowiek bez honoru.

Gdzie jego dymisja z funkcji prezesa? Zastanów się. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl @piotro: Napisałem że ma dawać na trenera Stasia Czerczesow a nie trenera juniorów. Nawet Wandzel już o tym napisał do Mioduskiego żeby teraz zatrudnił.....Stasia a nie wuefistę. No ludzie z takimi trenerami to jest sabotaż. Lepiej nie będzie i tyle w temacie. Pozdrawiam odpowiedz

żabollo - 4 godziny temu, *.. NIE PRZEJMUJCIE SIĘ TAK! U NAS W ZABRZU TEŻ BIURDELLO BOM BOM.. ZAGRAMY SOBIE WYRÓWNANY MECZ NA CZYJEŚ PRZEŁAMANIE...;[ odpowiedz

Fhoj - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ale parodia ten mecz odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 4 godziny temu, *.plus.pl nie rozumiem waszego zdziwienia - tabela przed tym meczem wyraźnie wskazywała faworyta :)



p.s. bukmacherka trwa w najlepsze, nie zapomnijcie zbić graby z tymi oszustami :) odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jest medialna nagonka na Legie, kluby ekstraklasy spinaja poslady dwa razy mocniej no chcieloby spadku Legii i są efekty.

Musimy byc teraz z Legią. Cala nasza miloscia podniesc Legie. Bo jesli my kibice tego nie zrobimy to pillarze tymbardziej... odpowiedz

Zibi - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja Wam wyjaśnię o co chodzi pierwsze to imprezy naszych gwiazd dwa cienki trener trzy spójrz na kursy ile płacą za porażkę dla Legii każdy kumaty wie o co chodzi. A jak nie wie to Artur Tobie wytłumacz odpowiedz

jurand - 3 godziny temu, *.plus.pl @Zibi : zgadzam się całkowicie, a może stoi gdzieś frania?

odpowiedz

SLG - 4 godziny temu, *.grefnet.pl Mioduski

Co ?

Zbieraj grosik do grosika zostań kumplem janosika odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl bójta się chamy do 1 ligi zmierzamy. odpowiedz

Daras ZS - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl W To się nie da uwiezyc co tu się wyrabia ale w to że ci goście kasę za dostają jeszcze to już wcale odpowiedz

Po(L)di - 4 godziny temu, *.plus.pl W Legii nie ma grajków, są tylko dzi..i które dają każdemu, a opiekuje się nimi alfons ps. Loczek. odpowiedz

kalosz - 4 godziny temu, *.mm.pl z taką postawa i grą to sie nie zdziwie jak motor w pucharze wygra odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Najwięcej porażek w lidze... odpowiedz

clod - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jędrzejczyk i Wieteska, zastanówcie się nad swoim bytem w Legii??? odpowiedz

CWKSiak - 3 godziny temu, *.orange.pl @clod:

wieteska, jędrzejczyk i slisz wypier…

W dupoklasie dostajecie patałachy średnio prawie dwie bramki w meczu, w trzech zarabiacie więcej niż cała drużyna stali, a prezentujecie poziom 4 klasy rozgrywkowej.

Pociągu towarowego byście k… nie zauważyli! odpowiedz

Yeti - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dramat jakiś. Takiego dziadostwa w Legii nie było nawet za czasów iti. Od dwudziestu lat kibicuje Legii i takiej degrengolady w tym czasie nie było. To chyba będzie najgorszy sezon Legii od 30 lat i obrony przed spadkiem. odpowiedz

kalosz - 4 godziny temu, *.mm.pl odwróc tabele Legia na czele... odpowiedz

RzalSmótekNiedowieżanie - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Jak nie utrzymają się w ekstraklapie to na dłużej zagoszczą w 1 lidze. Przykro się na to patrzy... zarząd powinien podać się do dymisji po takiej serii kompromitacji. Rozumiem porażki w UEL ale ogrywają Nas drużyny, które kilka lat wstecz wychodząc na murawę, srałyby po gaciach ile goli dostaną od Legii do przerwy... odpowiedz

Ajron - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Spokojnie. Mecze z Górnikiem, Nieciecza, Jagiellonią i Cracovią jeszcze przed nami :(. Renegocjować kontrakty. Najgorszy sezon odkąd pamiętam a w tym roku to już moje 27 lat z (L) w sercu. odpowiedz

Dany - 4 godziny temu, *.chello.pl Cieszyłem się jak Michniewicz zostal wyautowany. Ale jak się okazało że za kogoś kto ma jakiekolwiek pojecie o piłce zatrudniamy kogoś.. po prostu kogoś ta ja mam dosyć. Jak można wywalić pracownika nie mając zastępcy? odpowiedz

Osa(L) - 3 godziny temu, *.15.136 @Dany: zapomniałeś dodać -więc Cię wyręczę-

wywalić dwóch( Było i Michniewicz ) i dalej płacić ???????????? odpowiedz

jarekk - 4 godziny temu, *.metrointernet.pl Byle do zimy a na wiosne bedzie nowe rozdanie. Nie spadniemy. Chyba. Nie jestem pewien.

Z taka zbieranina wszystko mozliwe. odpowiedz

FiroZS - 4 godziny temu, *.02.net Nasz klub toczy rak już bardzo złośliwy rak... Jeśli nie zostanie starannie wycięty to sami wiecie co się stanie...



Płacz, wkur... i smutek w sercu... W sercu w którym jest ukochana Legia odpowiedz

Vonalden - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jest akcja.. będzie reakcja wydaje mi się... Kurła !!! odpowiedz

Martinez - 4 godziny temu, *.146.74 To się nie dzieje naprawdę... Raz czy drugi przegrać pechowo oczywiście można, ale nie 5 razy. To już nie jest pech, to prawidłowość. Dramat. odpowiedz

Bzyk(L) - 4 godziny temu, *.play-internet.pl 19 lat kibicuje temu klubowi. Takiego czegoś jak w tym sezonie to jeszcze nie widziałem . Zawsze była walka, jak dominowała wisla to zawsze 2gie,3cie albo góra 5 miejsce.



Jak tak dalej pójdzie to będzie trzeba trzymać kciuki żeby w tym sezonie nie spaść z ligi.

Trzeba przewietrzyć porządnie szatnie i chyba postawić na Polaków.

A zarządzanie klubem.... no cóż w życiu jest zawsze tak, że jak chce się iść na skróty i to nie wypala to zawsze jest gruby problem- trzeba budować klub na spokojnie od podstaw. odpowiedz

Karol - 4 godziny temu, *.chello.pl Szok najpierw pół drużyny zwolnić a później trenera szukać. Johanson jak on nogę odstawia. Martins wogole nie powinien grać wszystko wolno do tyłu jak on mnie wkur.. Wieteska masakra gol a później dwa zawalił. Jedzą wolny. Pechart lepiej tego Piaseckiego ściągnąć . Slisz milion euro he. Wywalić panienki dawać młodych czemu Kostorz nie gra albo młody Włodarczyk odpowiedz

Aimar - 4 godziny temu, *.inetia.pl Trenerzyna nawet nie może sam ustalić składu i wpuścić młodych Polskich piłkarzy bo starych spadnie wartość. odpowiedz

geds - 4 godziny temu, *.chello.pl smutne skutki kilkuletnich rządów durnia Mioduskiego drużyna jest coraz słabsza pomimo minięcia Slavii, punktów ze Spartakiem czy Leicester gdzie udał się autobus w polu karnym i jedna kontra, co przekłamuje obraz bo te drużyny były lepsze. W lidze nie można już postawić autobusu więc byle leszcze regularnie wrzucajà nam 3 bramki.

1. Ciągłe oslabianie kadrowe drużyny. Bilans odejść i przyjść jeśli chodzi o piłkarką jakość jest co rok ujemny.

2. Koszmarna akademia, która przez wiele lat wyprodukowała jednego piłkarza na poziomie międzynarodowym nie licząc bramkarzy.

3. Wieczna miotła z trenerami nikt nic nie ma czasu zbudować.

4. Idiotyczne stawianie na beniaminków w roli trenera największego polskiego klubu. Trzeba było postawić na 5-6 lat na Berga, Czerczesowa lub Vukovicia i zapewnić jakąś ciągłość. Wiem Vuković też beniaminek ale był dlugi czad gdy jego drużyna grała super mimo słabej kadry.

5. Ciągłe transfery na ostatnią chwilę , gdy juź trzeba wygrywać, el. LM/LE, liga a my sprowadzamy nowych żeby ich odbudowywać przez poł roku.

6. W czasie najwìększego kryzysu w historii Mioduski sadza na ławce kolejnego beniaminka bo tani.

1+2+3+4+5 +6 = Mioduski jest idiotą. Każdy popełnia błędy ale tyko głupiec popełnia ciągle te same błędy. odpowiedz

@ja - 4 godziny temu, *.chello.pl W takim razie jesteśmy skazani na Sliszów i innych Mladenovicow :D odpowiedz

Po(L)di - 4 godziny temu, *.plus.pl Dariusz M. znany warszawski sutener prowadzi największy burdel w Polsce. BEZKARNIE Legia konsekwentnie daje d..y każdemu. Brawo PREZESIE odpowiedz

piotro - 4 godziny temu, *.tpnet.pl kiedy się obudzicie i prezesa z dyrektorem sportowym wypier..e?

kiedy puste trybuny?

odpowiedz

SS - 4 godziny temu, *.autocom.pl LEGIA WARSZAWA!-WSZYSTKIM 50% PENSJI W DÓŁ, 3/4 SKŁADU DO REZERW A JAK NIE PASI TO WYPIER...LAĆ! odpowiedz

Hehe - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie poddawaj się........!

Jesteśmy z wami,

Nic się nie stało,

Marsz, marsz

Jejeje

Nananana odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Hehe: niestety,od kilku lat to tak wyglądało jak opisujesz,i dziś ( od kilku tygodni) mamy tego (i nie tylko tego ) efekty... odpowiedz

G(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Hehe: Hehehe dokładnie odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.orange.pl A ja wierzę w Legię. Zobaczycie, lech i raków już puchną, oglądają się na legię, bo nikt nie chce zostać mistrzem Polski. Będzie masowe odpuszczanie i Legia zdobędzie MP. Zobaczycie!!!

To będzie wyczyn, to będzie ewenement! Z ostatniego miejsca na półmetku po zwycięstwo na koniec!

Takiego sezonu nie było jeszcze w polskiej lidze. Z piekła do nieba!!!!!

Tylko Legia!!!!!

Zobaczycie!!!!!!! odpowiedz

Peszek Lisz - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Jerry: Dobry towar!Daj namiary na dilera odpowiedz

Siwy - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com @Jerry: A Pogoń odpowiedz

zbieg - 3 godziny temu, *.hawetelekom.pl @Peszek Lisz: dobre odpowiedz

G(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Jerry: Ironię wyczuć trudno jak widzę po komentach:) odpowiedz

Krzysztof - 4 godziny temu, *.centertel.pl Renegocjować kontrakty!

Trener Czerczesow! odpowiedz

Ale ale - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzysztof: co takiego zrobił ten Czerczesow że macie aż tak mokro na samą myśl o nim? odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.chello.pl @Ale ale: Zdobył mistrzostwo i PP na 100 lecie. odpowiedz

Czerczesow zaklepany przez reprezentację polski - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Krzysztof: odpowiedz

Zibi - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gwiazdy won z naszej Legii rzadko piszę jako kibic z ponad 30 letnim stażem. Różne mecze widziałem naszej Legii ale takiego czegoś nigdy. Vuko lub Magic wracaj przecież Vuko nawet pensję bierze z Legii. Wstyd Wstyd jeszcze raz Wstyd odpowiedz

Arturo - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Zibi : dokładnie vuko jest na kontrakcie i chyba lepsze ma papiery na trenowanie w ekstraklapie niż sympatyczny Pan od W-F













odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl ????‍♂️ odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @vadisodjidjiaofoe: Chyba nie Kolego. Po prostu słabi są. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl @Wolfik: jprdl ile jeszcze? odpowiedz

Kucik - 4 godziny temu, *.174.194 Piekielnie mocna ta nasza liga… odpowiedz

KibicL - 4 godziny temu, *.plus.pl Nie mówię, że to wina bramkarzy, ale jak Boruc nie może grać to jak na dłoni widać, że u nas zamiast bramkarza jest ręcznik. To są zdolne chłopaki ale jeszcze nie na taki klub jak Legia. Należało jeszcze na sezon zatrzymać Cierniaka bo Artur ma swoje lata i w każdej chwili może wypaść ze składu.

Wszystko co leci w światło bramki to gol. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @KibicL: od Miszty i tego drugiego to ten bramkarz Chudy co bronił w tamtym sezonie w Górniku bylby zdecydowanie lepszy bo krol AB ma juz 40 lat i ciagle go beda napier...jak nie plecy to noga jak nie noga to ramie to normalne w tym wieku. odpowiedz

Ernereneremieli - 4 godziny temu, *.95.226 Nie było tak źle, w końcu graliśmy z ekipą, która w sześciu ostatnich meczach punktuje, a my w tym czasie non-stop dostawaliśmy w trąbę, ale już widać pewien progres, dużo strzałów na bramkę, może jeszcze ze 3 albo 4 mecze i jakiś remisik wpadnie? Bo przecież cały czas przegrywać nie można, nawet Łęczna od czasu do czasu punktuje. odpowiedz

yyy - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wiem, że na chłodno ciężko ocenić, dopuszczam myśl, że się nie znam na piłce, ale niech ktoś kumaty piłkarsko mi wyjaśni, tak szczerze, bez szyderki: skąd ogólne zachwyty nad misztą, skoro on się rzuca do piłki jak chłop na kanapę po robocie? odpowiedz

BradTwójPitt - 4 godziny temu, *.centertel.pl Legio nie martw się, na zapleczu nie jest źle. Puszcza przyjedzie, Resovia przyjedzie, Ruch (jak awansuje). Polsat pokaże (z Iwanowem albo Kowalskim sweet focie sobie strzelicie). A potem po krupnioku i na dicho. I o ile niższe koszta utrzymania ekipy (na jedzeniu dla Boruca zaoszczędzicie) i więcej krajowych zawodników zagra. odpowiedz

Kieł - 4 godziny temu, *.melita.com Tak się kończy próba ugaszenia wielkiego pożaru małym pisiorkiem. Mamy murowanego kandydata do spadku. odpowiedz

HAHAHAHAHAHAHAHA - 4 godziny temu, *.com.pl TO TRZEBA SKOMENTOWAĆ JUŻ TYLKO GORSZKIM ŚMIECHEM odpowiedz

Niedowiar - 4 godziny temu, *.vectranet.pl W czwartke 1:4 z Napoli (to jestem w stanie zrozumieć) dzisiaj 1:3 ze Stalą (k..wa ze Stalą Mielec). Dość już. CZas odebrać ten klub z rąk niekompetentnych pseudobiznesmenów rodem z Wólki Kosowskiej odpowiedz

comet - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Niedowiar : Patrząc optymistycznie: Było już 1:4 Teraz jest 1:3 Następnie będzie 1:2 i w końcu Legia zremisuje :D odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Panowie uczciwe pytanie...czy dno już osiągnięte czy będzie jeszcze gorzej? Bo nie wiem ile mi jeszcze pikawa wytrzyma... odpowiedz

Pusty Stadion! - 4 godziny temu, *.chello.pl Dość już zdzierania gardeł skoro nie ma dla kogo... odpowiedz

krokus - 4 godziny temu, *.chello.pl @Pusty Stadion!: i będą wygrane mecze. Doping kibiców z żylety na ten moment nikomu nie pomaga, więc mała strata. odpowiedz

powiś(L)e - 4 godziny temu, *.aster.pl Nieme kino lub jak kto woli teatrzyk kukiełkowy Pana Pudelka trwa w najlepsze i ma się dobrze.Jak długo to jeszcze potrwa ? odpowiedz

mietowy - 4 godziny temu, *.aster.pl to juz nawet nie jest dno, dna juz nie ma odpowiedz

cygan - 4 godziny temu, *.axadirect.pl Potrzeba impulsu drużynie bo ten trener to już widać że się wypalił. odpowiedz

Siekierki - 3 godziny temu, *.chello.pl @cygan: Ja tu nawet zapłonu nie zauważyłem, więc z tym wypaleniem to cokolwiek przedwcześnie. odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl Jacy deb... pracują w sztabie i dyrekcji Legii zobaczyliśmy dziś na meczu gdzie pogrążają tą drużynę byli Legioniści, banda frajerów biorących grubą kasę a nie znająca się na NICZYM!!!!!!!!!! odpowiedz

Kamil - 4 godziny temu, *.centertel.pl Chętnie za połowę wynagrodzenia Slisza z całym szacunkiem oddam serce i zdrowie na boisku

A Kucharski lubi takie transfery odpowiedz

Romek - 4 godziny temu, *.plus.pl Potężna Stal Mielec..... odpowiedz

