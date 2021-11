Skrót meczu ze Stalą

Stal Mielec pomimo tego, że przegrywała na Łazienkowskiej 0-1, to zdołała strzelić trzy gole i zejść z boiska z podniesioną głową. Goście zafundowali kibicom Legii kolejny przykry wieczór. Jeżeli ktoś nie widział skrótu z tego spotkania, a mimo wszystko chciałby zobaczyć zmagania piłkarzy z Warszawy, to może nadrobić zaległości poniżej. Skrót z meczu na Ekstraklasa.TV Skrót z meczu na ŁączyNasPiłka.pl

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

OLaf - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ślisz do rezerw, trzeba najsłabsze ogniwa to rezerw zesłać odpowiedz

Jared - 2 godziny temu, *.klikom.net Bardzo dziwne jest to, że liczby w tym spotkaniu Legia miała bardzo dobre. Posiadanie piłki, strzały rzuty rożne to prawdziwa dominacja więc jakim cudem jest taki wynik, przecież nie zostaliśmy zepchnięci do defensywy jak z Napoli.... Kurcze wydaje się, że siadła mentalność zwłaszcza w obronie. Postawie cała kasę, że jeśli do bramki wróci Boruc Legia zacznie wygrywać odpowiedz

Zibi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda, że nie ma skali od zera w dół odpowiedz

Trenera z doświadczeniem pracy w Bundeslidze ! - 2 godziny temu, *.com.pl Podam taki przykład , który powinien coś dać do myślenia . Czołowy , wyróżniający piłkarz z naszej ekstraklasy idzie do czołowej ligi w Europie . Włochy , Anglia , Hiszpania itd. . podczas pełni sezonu . Gdzie powinien być przygotowany do gry od pierwszego meczu . A w praktyce wygląda to tak , że potrzebuje z pół roku czasu na dojście do pełnej dyspozycji fizycznej .I tak jest za każdym razem z takimi transferami z naszej ligi do prawdziwej Europy . Dlatego potrzebny w Legii jest trener , który pracował już czołowej lidze jak Bundesliga . Taki trener , który będzie umiał przygotować Piłkarzy do zapierdzielania przez 90 min na pełnych obrotach i gra co 3 dni nie będzie robiła tu różnicy . Bo tak się gra w Europie . Tylko u nas mecz co 3, 4 dni i na boisko wychodzą same koszulki . odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.