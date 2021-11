Pekhart: To jest żenujące

Niedziela, 7 listopada 2021 r. 21:32 źródło: legia.com

- Ciężko jest znaleźć słowa. Myślę, że do momentu strzelenia przez nas bramki graliśmy nieźle – trafiliśmy i powinniśmy utrzymać ten rezultat przynajmniej do przerwy. Tymczasem w dwie minuty straciliśmy dwa gole i sytuacja stała się bardzo trudna. Posypało się jak domek z kart – powiedział po meczu ze Stalą Mielec Tomas Pekhart.



- Stal przegrywając 0-1 praktycznie nie przekraczała linii środkowej. Tymczasem strzela dwa gole, w drugiej połowie się broni, my atakujemy i atakujemy, ale nic z tego nie ma. Tak jest cały czas – próbujemy i albo nadziewamy się na kontrę, albo tracimy bramkę ze stałego fragmentu. Nie wiem co mam powiedzieć. To jest żenujące. To co się dzieje, to połączenie wielu czynników. Tak naprawdę nie potrafimy czegoś sobie wykreować, tracimy łatwe bramki, czego sezon temu nie robiliśmy. Właśnie, sezon temu strzelaliśmy sobie jak dla zabawy, a teraz problemem jest stworzenie jakiejkolwiek sytuacji. Gdybyśmy wiedzieli gdzie leży problem, nie znajdowalibyśmy się tutaj, gdzie się znajdujemy. Naprawdę ciężko powiedzieć. To nie jest kwestia trenera – mamy nowego szkoleniowca, a wciąż tkwimy w tym samym miejscu. To nasza wina. Chcieliśmy zacząć przerwę na kadrę z trzema punktami. A tak będzie bardzo ciężko.