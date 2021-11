Oceny legionistów za mecz ze Stalą

Wszyscy zawodnicy Legii otrzymali bardzo niskie oceny za niedzielny mecz ze Stalą. Najwyższa nota trafiła do Josue - 2,1 w skali 1-6. Najniższą przyznaliście Mahirowi Emreliemu - 1,4. W sumie oceniało 1584 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,7. Josue 2,1 Miszta 2,0 Wieteska 2,0 Luquinhas 2,0 Mladenović 1,9 Jędrzejczyk 1,7 Andre Martins 1,7 Muci 1,7 Skibicki 1,7 Yuri Ribeiro 1,6 Pekhart 1,6 Slisz 1,6 Johansson 1,5 Kastrati 1,5 Emreli 1,4

Komentarze (18)

+ dodaj komentarz

dodaj

MmmM - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Miszta to recznik. odpowiedz

Cch - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zdecydowanie za wysokie odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Ślisza i Emreliego trzeba pogonić z Legii patałachów! odpowiedz

Wodzian - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wieteska 2??? Za udział przy każdej bramce dla Stali raczej powinien być poza skala… odpowiedz

PLBBOY - 3 godziny temu, *.inetia.pl Zapijaczona IKEA za wysoko. odpowiedz

Kurak - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wszyscy za wysoko. Josue 2 reszta 1. A powinny byc 0 juz w tym momencie. Na 1 trzeba zasluzyc i nie dac sie zgwalcic. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Co to za granatowe koszulki do uja pana. o.O odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl Akurat Emreli się starał, a Josue grał idiotycznie jak zawsze. Nie rozumiem czemu są na przeciwnych biegunach. odpowiedz

ja - 4 godziny temu, *.com.pl @Mateusz z Gór: starać to się mogą 5latkowie w juniorach ,Emreliego trzeba oceniać jako napastnika a jako napastnik nie zrobił nic kompletnie a nie sorry strzelił raz 40 metrów nad bramką,to Pekhart już zrobił 5 razy więcej i też się starał odpowiedz

Shev - 6 godzin temu, *.virginm.net To raczej nie wina Josue, ze jego koledzy nie są w stanie wykończyć sytuacji które im wypracował. Może gra wolno, ale dalej za szybko myśli na boisku i reszta drużyny nie nadąża za jego podaniami. Przy jednym z rzutów wolnych była sytuacja że machał rękami, próbować wymusić ruch naszych piłkarzy. Problem jest taki że oni dalej pewnie do tej pory niewiedza czego on od nich chciał. A tam aż się prosiło żeby ktoś wszedł na krótki słupek bo było tan mnóstwo miejsca. Można było, ale nikt się nie uda w wolna strefę. Wiec ja się nie dziwię że się irytuje. Jak naszym się niechce. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 6 godzin temu, *.centertel.pl No ludzie kochani. Wynik żenujący, ale grali jak nigdy. 27 strzałów kiedy ostatnio tyle oddali?

Oceniacie nie grę w tym meczu ale ogólnie wyładowujecie złość. Wszyscy dostali najgorsze noty w sezonie. Ale patrząc na poszczególnych zawodników to nie był najgorszy ich mecz.

I tak sam dałem mnóstwo 1 ale ja je daje od pewnego czasu. Ale śrrdnia jes za niska. Nie dlatego, że dziś dawaliście za niskie moty, ale dlatego, że wcześniej za qysokie. Bo powtarzam to nie b6ł ich najgorszy mecz w tym sezonie odpowiedz

Ju(L)ius - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Pab(L)o Loża: A to akurat prawda, że pseudoznawcy dawali zazwyczaj za wysokie noty... I to często pewnie nie oglądając meczu....

Na "3" też trzeba coś pokazać, a większość traktuje ją jako ocenę wyjściową....

Wyjściowa powinna być "1".... odpowiedz

Ju(L)ius - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Wszyscy oprócz Josue za wysoko!! odpowiedz

Vuko - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Ju(L)ius: Josue jak się nauczy trochę szybciej machać łapami to w końcu wzbije się w powietrze odpowiedz

ZC - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Ju(L)ius: Josue gość pomyłka , w gorącej wodzie kompany , jego super strzały z wolnego to jakiś farmazon , nie przesuwa się płynie z zespołem . Vadis Odjidja-Ofoe to z niego nie będzie . Poza tym inwestowanie w takiego zawodnika to pomyłka . Gdzie klub sprzeda taki produkt ? odpowiedz

Yo - 5 godzin temu, *.234.163 @ZC :

"kompany" ??

Pomyłka to twój komentarz. Nie jest i nie będzie VOO ale..... Jakbyś miał trochę rozumu to bus zauważył że to inni piłkarze nie nadążają za jego pomysłem na podanie i nie są w stanie dojść do podań.... Jak w sytuacji z wolnego gdy zagrał na krótszy słupek gdzie było tyle miejsca.... Nikt się nie pofatygował. Rozumiem jego frustracje wkońcu sami pytaliśmy o zawodnika który zagrałby niekonwencjonalne podanie itd. To mamy... I co? Reszta nie ogarnia. Chciałbym zobaczyć go z kapustka na boisku razem odpowiedz

ZC - 2 godziny temu, *.plus.pl @Yo: to jak taki jest super co robi w ekstraklasie , a wcześniej na wzgórzach Golan . odpowiedz

Yo - 48 minut temu, *.144.246 @ZC:

Ja nie powiedziałem że on jest super odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.