Snooker

Brąz Micherdzińskiego w MP U-12

Poniedziałek, 8 listopada 2021 r. 10:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W zakończonych młodzieżowych mistrzostwach Polski w snookera, zawodnicy Legii zdobyli jeden medal. Hubert Micherdziński w rywalizacji do lat 12 wywalczył brąz. Legionista wygrał trzy mecze i jeden przegrał. W rywalizacji U-16, Micherdziński był dziewiąty. Niestety z powodu pozytywnego testu na Covid-19, w zawodach nie wziął udziału główny kandydat do tytułu, Sebastian Milewski - aktualny wicemistrz Polski do lat 18. W młodszej grupie nie wystąpił również Olek Kazano, podobnie jak Milewski objęty autorskim programem Ścieżki Zawodniczej.



W rywalizacji U-16 najbliżej podium byli Kuba Makowski i Wojtek Chojnacki, którzy ukończyli zawody na miejscu piątym



Wyniki legionistów w MP U-12: 3. Hubert Micherdziński, 5. Oliwier Niziałek, 9. Wojtek Nowacki



Wyniki legionistów w MP U-16: 5. Kuba Makowski, 5. Wojtek Chojnacki, 9. Hubert Micherdziński, 10. Frycek Rusiecki, 10. Oliwier Niziałek