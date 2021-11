Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 7 listopada 2021 r. 18:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 3-0 Jagiellonię Białystok, a w CLJ U17 Legia umocniła się na prowadzeniu w tabeli po wygranej 5-0 z Ząbkovią Ząbki. W Ekstralidze mazowieckiej U16 Legia (która już wcześniej zdobyła mistrzostwo jesieni) wygrała 6-0 z SEMP-em Ursynów. W CLJ U15 Legia wygrała 2-0 na boisku Polonii, natomiast zespół U14 po wygranej 2-1 ze Zniczem Pruszków '08 zdobył mistrzostwo jesieni na Mazowszu. Trampkarze LSS z rocznika 2008 pokonali 4-2 FC Lesznowoli i liderują w I lidze warszawskiej U14.



Z dobrej strony pokazały się drużyny Akademii roczników 2009-2001 w meczach z Championem (2009 i 2010) i PUKS Ochota. Juniorzy starsi UWKS Legia ulegli 1-3 liderującemu Ursusowi, natomiast w B klasie pokonali 5-1 Marymont. Swoje mecze ligowe rozegrały także młodsze roczniki Akademii i Legia Soccer Schools.



CLJ U18: Legia Warszawa 03/4 3-0 (1-0) Jagiellonia Białystok 03/4

Gole:

1-0 22 min. Sebastian Kieraś b.a.

2-0 80 min. Kacper Wnorowski (głową, as. Igor Strzałek z rzutu rożnego)

3-0 90+ min. Bartosz Dziemidowicz (as. Igor Strzałek)



Strzały (celne)[20-90 min.]: Legia 15 (9) - Jagiellonia 8 (3)



Legia: Jakub Kowynia – Miłosz Pacek (87' Robert Żolik), Szymon Bednarz, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski – Sebastian Kieraś (87' Ignacy Dawid), Patryk Bek, Igor Strzałek – Dawid Kiedrowicz (57' Kajetan Staniszewski), Jordan Majchrzak (87' Bartosz Dziemidowicz), Dawid Niedźwiedzki (57' Kacper Imiołek). Rezerwa: Aleksander Mickielewicz [06] (br)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Ząbkovia Ząbki 05 0-5 (0-2) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 34 min. Hubert Dorczyk (as. Szymon Grączewski)

0-2 40 min. Szymon Grączewski (z dystansu, as. Bartosz Mikołajczyk)

0-3 48 min. Maksymilian Stangret (as. Filip Rejczyk)

0-4 57 min. Szymon Grączewski (as. Franciszek Saganowski)

0-5 66 min. Tomasz Rojkowski b.a.



Legia: Jakub Murawski - Franciszek Saganowski [06], Bartosz Płocki, Hubert Dorczyk, Jakub Grzejszczak [06] - Bartosz Mikołajczyk, Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (58' Fryderyk Misztal [06]) - Szymon Grączewski (61' Roman Zhuk [06]), Maksymilian Stangret (58' Tomasz Rojkowski [06]), Filip Borowski. Rezerwa: Franciszek Chojak (br)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Ekstraliga U16: SEMP Ursynów 0-6 (0-4) Legia U16

Bramki:

0-1 7 min. Tomasz Rojkowski (as. Roman Zhuk)

0-2 23 min. Piotr Zieliński (as. Kacper Bogusiewicz)

0-3 29 min. Tomasz Rojkowski (as. Piotr Zieliński)

0-4 45 min. Kacper Bogusiewicz (as. Piotr Zieliński)

0-5 55 min. Mateusz Szczepaniak (as. Rafał Boczoń)

0-6 75 min. Cyprian Pchełka (as. Mateusz Szczepaniak)



Strzały (celne): SEMP 11 (5) - Legia 30 (17)



Legia: Aleksander Mickielewicz (46' Wojciech Banasik) – Igor Skrobała, Rafał Boczoń, Maciej Saletra, Jakub Kowalski – Jakub Adkonis [07], Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow – Piotr Zieliński, Tomasz Rojkowski (46' Oskar Melich, 69' Cyprian Pchełka), Roman Zhuk (46' Mateusz Szczepaniak [07])

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: MKS Polonia Warszawa 0-2 (0-2) Legia U15

Gole:

0-1 4 min. Miłosz Kaczmarek (as. Stanisław Gieroba)

0-2 23 min. Igor Busz b.a.



Legia: Konrad Kassyanowicz – Dawid Foks, Kacper Potulski, Antoni Wasiak-Libiszowski (50' Szymon Chojecki), Jakub Błażejczyk – Jan Leszczyński (50' Maksymilian Michałowski), Aleksander Iwańczyk, Igor Busz (60' Michał Korba) – Konrad Kraska (70' Max Pawłowski), Stanisław Gieroba (60' Antoni Klukowski), Miłosz Kaczmarek (60' Radosław Czerwiec)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



W 12. kolejce CLJ legioniści zmierzyli się z Polonią (warto też wspomnieć, że w czwartek zespół U15 zmierzył się towarzysko z reprezentacją Polski U16 Ludowych Związków Sportowych, wygrywając 11-0). Choć po kontuzjach do zespołu wróciło kilku graczy, to jeszcze nie wszyscy są w pełni dyspozycji. Legia szybko wypracowała sobie przewagę, którą udokumentowała dwoma golami. Polonia próbowała odrabiać straty, ale Konrad Kassyanowicz pracę miał głównie przy stałych fragmentach gry, sszczególnie rzutach rożnych. Spotkanie nie nabrało najwyższego tempa, jednak zwycięstwo było niezagrożone poważniej, a trener Rolak mógł skorzystać z praktycznie całego składu meczowego. Po weekendzie Zespoły U14 i U15 Legii wyjadą do Niemiec, gdzie zmierzą się we wtorek i środę o 11 z reprezentacją Berlina w której składzie nie zabraknie też graczy czołowych klubow okręgu, w tym Herthy).



Ekstraliga U14: Legia U14 (08) 2-1 (1-0) Znicz Pruszków '08

Gole:

1-0 30 min. Antoni Sobolewski b.a.

2-0 46 min. Piotr Bzducha (as. Artur Sikorski)

2-1 52 min. Julian Tomaszewski (rzut karny)



Strzały (celne) [20-80 min]: Legia 20 (12) - Znicz 4 (2)



Legia: Jan Bienduga, Marcel Grzejda - Maciej Chojnowski, Oliwier Puto, Marceli Żek, Patryk Mackiewicz, Juliusz Rafalski, Antoni Sobolewski, Piotr Bzducha, Mikołaj Jasiński, Artur Sikorski, Bartłomiej Leszczyński, Filip Nieckarz

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia LSS U14 4-2 (1-1) FC Lesznowola 08/9

Gole:

1-0 7 min. Kacper Jasiński (as. Adam Tołwiński z rogu)

1-1 36 min. Stanisław Bownik

2-1 66 min. Kuba Kuciński (głową, as. Jakub Drzazga)

3-1 68 min. Norbert Augustyniak (z dystansu)

4-1 80 min. Kuba Kuciński po ind. akcji

4-2 80 min. Krzysztof Kwiecień b.a.



Strzały (celne): LSS 32 (15) - FC Lesznowola 12 (6)



LSS: Filip Bonk, Adam Kulicki, Kacper Jasiński, Kosma Sekuła, Oskar Kurc, Adam Tołwiński, Kuba Kuciński, Norbert Augustyniak, Franciszek Skorżyński, Kacper Krajewski, Jakub Drzazga, Patryk Ciborowski, Maciej Suwik, Kuba Rzępołuch

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



STF Champion 09 - Legia U13



Legia: Denys Stoliarenko - Edo von Brandt-Etchemendigaray, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Oskar Maj, Norbert Merchel, Piotr Bartnicki, Mateusz Strzelecki, Ksawery Kopeć, Wojciech Paczosa, Iwo Dolega.

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Legioniści byli stroną dominującą praktycznie od pierwszej do ostatniej minuty. Mogła siępodobać dobra gra w ataku pozycyjnym i w wysokim pressingu oraz niezła reakcja po stratach. Dużo było składnych i przemyśłanych akcji. Gospodarze też próbowali swoich szans, ale ich napastnik tylko 2-3-krotnie otrzymał celne przerzuty od swoich kolegów. Obrona Legii tego dnia spisywała się bardzo pewnie.



STF Champion 10 - Legia U12



Legia: Franciszek Golański, Olaf Szczęsny - Stefan Podgórski [11], Nicodeme Chodkowski [11]. Olwier Pruszyński, Stefan Podgórski [11], Aleksander Badowski, Xawery Eichler, Tymon Płoszka, Mateusz Pawłowski, Oskar Putrzyński

Trener: Jakub Zapaśnik



Pozytywny występ młodych legionistów. Mimo kilku ubytków w składzie, lukę udanie zapełnili gracze młodszego rocznika, a Legia kontrolowała przebieg wydarzeń przez większosć czasu gry.



PUKS Ochota 11 - Legia U11



Legia: Antoni Pawłowski - Filip Wancerz, Fryderyk Paprocki, Michał Kuć, Julian Liwartowski, Stanisław Ziętek, Maksymilian Albrecht, Aleksander Obidziński [12]

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Legia LSS U11 - UKS F.A. Warszawa 11



Strzały: Legia Soccer Schools 33 - F.A. 9



LSS: Marcel Konieczny, Aleksander Szczepankowski, Mateusz Doliński, Szymon Kozioł, Bartosz Ilków, Aleksander Wodzicki, Alex Paćko, Kacper Materski, Aleksander Dąbrowski, Filip Spociński

Trener: Bartosz Harasim



UKS F.A. Warszawa 11 - Legia LSS U11



Strzały (celne): F.A. 14 (9) - Legia Soccer Schools 73 (43)



LSS: Marcel Konieczny, Aleksander Szczepankowski, Mateusz Doliński, Szymon Kozioł, Bartosz Ilków, Aleksander Wodzicki, Patryk Staniak, Kacper Materski

Trener: Bartosz Harasim



UKS Varsovia 2012 - Legia U10



Legia: Dawid Ruciński, Nico Martino, Seweryn Orzechowski, Ignacy Silski, Konstanty Leonkiewicz [13], Iwo Kamuda, Aleksander Kurowski, Karol Michalski, Stanisław Dobrowolski

Trener: Łukasz Listwan



Legia LSS U10 - Wilga Gawrolin 2012



Legia LSS U9 - Błyskawica Warszawa 13



Legia: Franciszek Podobas, Franciszek Maciejczyk, Konstanty Leonkiewicz, Krzysztof Rydzewski, Adam Droździk

Trener: Jakub Włusek



Ekstraliga U19: Ursus Warszawa 3-1 (2-0) UWKS Legia 03

Gole:

1-0 14 min. Adam Osica

2-0 38 min. Daniel Skowroński

3-0 56 min. Adam Osica

3-1 90 min. Antoni Sidor (rzut karny)



Ursus: Jakub Mielcarz Ż - Krzysztof Komorowski (46' Mateusz Zakrzewski), Sebastian Nowak, Hubert Wierucki (46' Mateusz Marter), Jakub Kowalczyk

Bartosz Tomaszewski (65' Igor Suchański), Ksawery Uszko (46' Igor Burda), Jakub Tuchowski (46' Oliwier Osiński), Bartłomiej Ponikowski, Daniel Skowroński, Adam Osica (72' Marceli Woroszył)

Trener: Grzegorz Białek



UWKS Legia: Mateusz Zalega - Maksymilian Walter Ż, Kacper Romanowski, Bartosz Gibała, Mirosław Tymczyszyn (46' Filip Grygorczuk) - Szymon Lisiecki, Kacper Cetlin (46' Kacper Kubiszer), Sławomir Tymczyszyn (46' Antoni Sidor [04]) - Mikołaj Wiśniewski (46' Michał Rak), Jae Shin (46' Marcin Staszyc), Maks Niedźwiecki

Trener: Łukasz Winek



B Klasa: UWKS Legia 5-1 (5-0) KP Marymont Warszawa

Gole:

1-0 15 min. Marcin Staszyc

2-0 16 min. Arkadiusz Waszak

3-0 24 min. Mikołaj Wiśniewski

4-0 26 min. Michał Rak

5-0 44 min. Michał Rak

5-1 56 min. (samobójcza)



CWKS Legia: Mateusz Zalega - Konrad Kisiel, Kacper Kubiszer (Sławomir Tymczyszyn), Filip Grygorczuk, Marcin Staszyc - Karol Sulkowski, Antoni Sidor, Kacper Cetlin - Michał Rak (Jae Shin), Mikołaj Wiśniewski, Arkadiusz Waszak

Trener: Łukasz Winek