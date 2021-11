Koszykówka

Przedsprzedaż biletów na mecz z Anwilem Włocławek

Wtorek, 9 listopada 2021 r. 10:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trwa przedsprzedaż biletów na bardzo ciekawe spotkanie naszych koszykarzy, którzy w najbliższą niedzielę o godzinie 19:30, w hali na Bemowie podejmować będą zespół Anwilu Włocławek. Pierwszeństwo w zakupie wejściówek na to spotkanie mają kibice, którzy byli na co najmniej jednym meczu naszej drużyny w obecnym sezonie - mogą oni zakupić maksymalnie 4 bilety na mecz z Anwilem. Sprzedaż prowadzona jest TUTAJ.



Aby mieć dostęp do panelu sprzedażowego na platformie abilet.pl. należy wpisać 16-cyfrowy kod z jednego z zakupionych dotąd biletów na dowolny mecz koszykarzy Legii jaki już w obecnym sezonie za nami (graliśmy już z Asseco Arka Gdynia, Twarde Pierniki Toruń, PGE Spójnia Stargard, Pszczółka Polski Cukier Start Lublin, Szolnoki Olajbanyasz, FC Porto i CSM CSU Oradea). WAŻNE! Na każdym bilecie NAD kodem kreskowym znajduje się wspomniany 16 cyfrowy kod - to on daje możliwość dostępu do panelu sprzedażowego. KODEM dającym wstęp NIE JEST numer pod kodem kreskowym.



Ceny biletów na mecz z Anwilem Włocławek kształtują się następująco:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: 119,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Jeśli jesteś zaszczepiony przeciwko COVID-19, zaznacz odpowiednie okienko w systemie abilet.pl.



