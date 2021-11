Zgodowe szaliki Legia & Radomiak

Środa, 10 listopada 2021 r. 14:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii i Radomiaka przygotowali nowy zgodowy gadżet w postaci pasiastego szalika "Braterstwo". Cena szala to 40 złotych plus ew. koszty przesyłki. Cały dochód zostanie przekazany na pomoc naszym Braciom, którzy znaleźli się po niewłaściwej stronie muru oraz na akcję "Zielony Mikołaj", którą co roku przed Świętami przeprowadzają nasi przyjaciele z Radomiaka.



Zapisy prowadzone będą do 19 listopada na

przeczytaj więcej o: Legia Warszawa szalik Radomiak