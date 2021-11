Przed ligowym meczem ze Stalą Mielec kibice Legii Warszawa przemaszerowali ulicą Łazienkowską. Wyposażeni we flagi i pirotechnikę legioniści przez ponad 5 minut ze śpiewem na ustach szli w stronę wejścia na Żyletę. Poniżej możecie obejrzeć film z przemarszu.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lukas - 12 minut temu, *.mm.pl Na chuj się produkujecie... Piłkarzyki i spółka będą dalej myśleć że wszystko jest ok ... Zero pochodów i zero na trybunach... Kocham Legię ale chyba czas powiedzieć stop ... odpowiedz

Crosset - 42 minuty temu, *.chello.pl panowie nie róbcie jaj odpowiedz

KLanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo Legia! odpowiedz

Goro - 2 godziny temu, *.centertel.pl Żeby tylko to nie było ostatnie pożegnanie... nie chce myśleć o porażce ze Stalówką odpowiedz

Janusz - 2 godziny temu, *.chello.pl I pozdrawianie dziewczyn z konwiktorskiej żenada :( odpowiedz

Jaro@ - 2 godziny temu, *.virginm.net @Janusz : bo ? odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.aster.pl Jesteśmy na przedostatnim miejscu w lidze a pod stadionem tłumy i śpiewy! To jest właśnie Legia ! odpowiedz

PowiśLe Warszawa - 2 godziny temu, *.. BRAWO!WSZYSCY! odpowiedz

kilan - 2 godziny temu, *.tpnet.pl chaos odpowiedz

Karol - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Super, fajnie żeby się z tego zrobiła nowa świecka tradycja i żeby taki przemarsz był przed każdym meczem. odpowiedz

Yo - 1 godzinę temu, *.129.6 @Karol: nooo to byłby powiew świeżości w 1szej lidze odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.