Legioniści zagrają w reprezentacjach

Poniedziałek, 8 listopada 2021 r. 12:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W listopadzie rozegrane zostaną mecze reprezentacji Polski oraz młodzieżowych reprezentacji narodowych. Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie otrzymał powołania do pierwszej reprezentacji, która 12 listopada zmierzy się na wyjeździe z Andorą, a 15 listopada z Węgrami w Warszawie. W kadrze Serbii będzie miał szansę wystąpić Filip Mladenović, Mahir Emreli w reprezentacji Azerbejdżanu, Lirim Kastrati - Kosowa, natomiast Ernest Muci w reprezentacji Albanii. W kadrze Albanii U-21 znalazł się Jurgen Celhaka.



Powołania otrzymali również młodsi piłkarze Legii Warszawa - Cezary Miszta do U-21, Kacper Skibicki i Kacper Tobiasz do U-20, a Jakub Jędrasik, Oskar Lachowicz i Jakub Murawski do U-17.



Legioniści w reprezentacjach:



U-21 eME 2023

powołani: Cezary Miszta

12.11. godz. 18:15 Niemcy - Polska (Aspach)

16.11. godz. 17:30 Polska - Łotwa (Kraków)



U-20 mecze towarzyskie

powołani: Kacper Skibicki, Kacper Tobiasz

11.11. godz. 17:00 Rumunia - Polska (Bukareszt)



U-17 mecze towarzyskie

powołani: Jakub Jędrasik, Oskar Lachowicz, Jakub Murawski

11.11. Polska – Meksyk

13.11. Polska – Czechy

15.11. Polska - Norwegia



U-16 mecze towarzyskie

powołani: Kacper Bogusiewicz, Aleksander Mickielewicz, Filip Rejczyk

23.11. godz. 13:30 Słowenia - Polska (Čatež ob Savi)

25.11. godz. 11:30 Słowenia - Polska (Čatež ob Savi)



Zawodnicy zagraniczni:

powołani: Mahir Emreli (Azerbejdżan), Lirim Kastrati (Kosowo), Ernest Muci (Albania), Filip Mladenović (Serbia), Jurgen Celhaka (Albania U21)

10.11. godz. 18:00 Kosowo - Jordania

11.11. godz. 18:00 Azerbejdżan - Luksemburg

11.11. godz. 18:00 Serbia - Katar

12.11. godz. 18:00 Słowenia U21 - Albania U21

12.11. godz. 20:45 Anglia - Albania

14.11. godz. 18:00 Azerbejdżan - Katar

14.11. godz. 20:45 Portugalia - Serbia

14.11. godz. 20:45 Grecja - Kosowo

15.11. godz. 20:45 Albania - Andora

16.11. godz. 19:00 Albania U21 - Kosowo U21