Jędrzejczyk: Musimy się wziąć k...a za siebie

- Kolejny raz ciężko mi coś powiedzieć. To jest po prostu wstyd. Miejsce w którym jesteśmy nie jest tym, w którym powinniśmy być. Powinniśmy być w grze tabeli, a nie na dole. Dobrze graliśmy pierwszą połowę i sami daliśmy strzelić Stali dwie bramki. To później ułożyło spotkanie... - powiedział na gorąco po porażce ze Stalą na antenie Canal+ wyraźnie zdenerwowany Artur Jędrzejczyk . - Nie możemy między sobą rozmawiać, musimy zacząć grać. Potrzebujemy punktów, musimy zacząć wygrywać... Musimy się wziąć k...a za siebie, bo jesteśmy w Legii Warszawa - dodał kapitan drużyny.

Komentarze (41)

+ dodaj komentarz

dodaj

kędzior - 24 minuty temu, *.vectranet.pl Oni rozmawiają innymi językami,pochodzą z innych kultur,Jak mają ze sobą rozmawiać? Tak się kończy budowanie wieży babel.Przypomina się Wisła Kraków.Oby Legia nie poszła dalej tą samą ścieżką.Na razie robi praktycznie to samo co Wisła przed upadkiem.Czasem drużyna musi ze sobą porozmawiać jak Polak z Polakiem,a teraz jak to ma wyglądać? 80% drużyny powinna być polska.Osobiście z obecnej drużyny z obcokrajowców zostawiłbym tylko Luquinhiasa odpowiedz

Łukasz 26 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Artur bierzcie się do roboty. W życiu w pracy człowiek ma kryzys słabsze momenty i wy macie też je prawo mieć, wiadomo że nie wychodzi się z takich ciężkich sytuacji z dnia na dzień. Bierzcie się za robotę od meczu z Górnikiem. I jescze jedno Artur z Jagiellonia nie możecie przegrać. Obiecaj to. odpowiedz

Leto - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Artek dzwoń do Arka Malarza niech bierze ze sobą Sagana i już to będzie lepiej wyglądało!!! Furman z Wisły też da się namówić! Do dzieła Jędza!!! odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bierz za mordy ich Jędza odpowiedz

drims - 1 godzinę temu, *.chello.pl To ogarnij Wieteske... odpowiedz

word!up - 1 godzinę temu, *.inetia.pl A może tak obniżka pensji porównywalna do umiejętności ? Taki Wszystkim jak leci. O 90% . Zamrozić i poczekać aż inflacja zeżre. odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czuję ,że to ten moment ,!!!! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Biała Siła: NIe, Kolego, jeszcze nie. Teraz wolne, bo jest czas reprezentacji. odpowiedz

Miś - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nikt, kto zgadza się na taką padakę nie zasługuje na miano legionisty i grę w tej drużynie. Tym bardziej dotyczy to kapitana. odpowiedz

In Jędza we trust - 2 godziny temu, *.38.226 Z kibolskiego punktu widzenia Jędrzejczyk w tej drużynie to nasza jedyna nadzieja. Reszta nie czai miejsca, w którym jest. W pewnym sensie nawet mu współczuje, bo jak gadać z tymi portugalskimi i muzułmańskimi gamoniami jak połowa nie czai po angielsku? odpowiedz

Dom_Rembsky - 1 godzinę temu, *.chello.pl @In Jędza we trust: bardzo lubię Artura ale to totalnie nie jest materiał na lidera. do tego trzeba przyznać, że do spółki z Wieteską są w dużej mierze odpowiedzialni za miejsce w którym jesteśmy, przez ich babole w obronie bardzo często tracimy bramki a w każdym meczu przytrafia im się to zdecydowanie za często odpowiedz

54wojtek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @In Jędza we trust: Jeżeli dla ciebie Jędrzejczyk jest nadzieją to naprawdę jesteś ślepy...drewno które potrefi tylko faulować jest nadzieją...drewno podparte drugim drewniakiem Wieteską jest winny w największym stopniu, przeanalizuj stracone bramki i ich postawe a staniesz się prawdziwym a nie ślepym kibicem....mimo tych napisanych glópot pozdrawiam bo tak naprawdę przemawia w nas rozgoryczenie... odpowiedz

In Jędza we trust - 1 godzinę temu, *.38.226 @54wojtek: może ty jesteś ślepy ? odróżniasz postawę na boisku od tej poza? odpowiedz

54wojtek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @In Jędza we trust: No tak...za800 tys. euro każdy może krzyczeć kocham legie...ale czy Jędza...oceniam go bardziej jako komika niż przywódce drużyny... odpowiedz

M@c - 3 godziny temu, *.chello.pl Ze Śliszem baletnicą ciężko coś wygrać... odpowiedz

Adson 78 - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie muszę przypominać że Grasz w Legii Warszawa jak to za wysokie progi to wyp...alej !!! bez Honoru bez Ambicji !!! Won !!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl I jeszcze jedno - jak wam nie wstyd? Jaki dajecie przykład dzieciakom na trybunach, i akademii? Nawet jeżeli coś jest nie tak w klubie, jak możecie grać taką padlinę i opowiadać brednie? Ludzie pracują często w tym kraju po 400 godzin miesięcznie za marne pieniądze. Jak wam nie wstyd, zbejcowane ogóry do kwadratu... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Obawiam się Kolego, że Twoje słuszne skądinąd oburzenie trafi jak groch w ściane.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 15 minut temu, *.orange.pl @Wolfik: To wszystko trafia jak groch o klapę w kiblu, z jednego powodu. I to też piszemy od dawna. Dariusz funkcjonuje na zasadzie moja jest najmojsza i nie ma innej. To rób pan tak dalej... Ktoś może sobie wyobrazić, że to dopiero początek szamba i może być znacznie gorzej? Ja, niestety tak. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Do właściciela: nie chowaj się Pan jak tchórz, tylko zacznij wreszcie konkretnie działać. Choćby to miała być rezygnacja. Czas na myślenie się skończył. 5 lat badziewia i prowizorki wystarczy. Albo zatrudnisz pan kogoś, kto to poukłada, albo zrezygnuj pan z klubu. Nic nie da nowy trener, nie nie pomoże zmiana zawodników, tu trzeba kompleksowych zmian. Albo pan to zrobisz, albo zrezygnuj człowieku i nie męcz buły. Bo żal na to wszystko patrzeć, również na Ciebie, jak się wijesz i motasz w agonii klubu. odpowiedz

54wojtek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Pięć lat bez sukcesów?...a mistrzostwa polski...chyba chodzi ci o europejskie puchary...tylko czy wiesz jaką ligą jest nasza liga i jacy zawodnicy w niej grają...napisz prosze o jakie kompleksowe zmiany ci chodzi to może pomożesz...proszę ochłoń, w polsce nie ma oligarchów z wielkimi pieniędzmi...

odpowiedz

Wolfik - 55 minut temu, *.play-internet.pl @54wojtek: To własnie próbowałem kilka dni temu Koledze Dziadkowi powiedziec. Niestety, obraził się i przy okazji mi się dostało....



Moje pytanie pozostaje otwarte: jesli ktoś widzi jakikolwiek podmiot lub osobę która byłaby skłonna odkupić udziały od Mioduskiego i wyłożyć z 500 mln to proszę o jego nazwę. Choćby hipotetycznie. Do tej pory tylko jeden z Kolegów napisał "Lewy". Tylko, że obawiam się że to sfera marzeń, bo o konkretach nie słyszałem. odpowiedz

Leśny Dziadek - 18 minut temu, *.orange.pl @Wolfik: Jeżeli nie ma nikogo kolego Wolfik, to rozwiązania są dwa (przeważnie są co najmniej 2) Pierwsze - albo Dariusz w końcu ogarnie to wszystko, usiądzie przed lustrem i temu drugiemu "strzeli po ryju" i zrobi wreszcie to, o czym wiele osób w przestrzeni publicznej pisze od lat - czystkę i zatrudnieni ludzi kompetentnych do prowadzenia za niego klubu piłkarskiego albo 2. Będzie to samo, co do tej pory, tylko kasy będzie coraz mniej, a długi będą rosły. Zresztą doskonale o tym Wiesz. Kilku osobom na pytanie - kto ma kupić klub, odpowiadałem i będę odppowiadał w ten sam sposób - żeby się zorientować, czy ktoś chce kupić, ktoś musi chcieć sprzedać. I tu jest największy problem. Może się okazać, że nie ma chętnego, to prawda. wtedy zostają rozwiązania, które opisałem wyżej. Ale jeżeli nic się nie zmieni, to radzę szukać łaskawego komornika. Bo to się tak skończy, czy tego chcemy, czy nie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 8 minut temu, *.orange.pl @54wojtek: To nie chodzi o sukcesy, czy ich brak, Tu trzeba spojrzeć z innej perspektywy. Klub ma potężne długi, a to, co się dzieje teraz to początek końca. POCZĄTEK...Tak, wiem mogę się pomylić i obym się w końcu pomylił. Życzę z całego serca tego nam wszystkim. Ale co się się stanie, gdy się nie pomylę....

Moją propozycję powtarzam jak mantrę od lat - 1 człowiek, który to ogarnie za właściciela, który nie tylko bladego pojęcia nie ma o prowadzeniu klubu piłkarskiego, ale nie chce / nie potrafił się tego nauczyć przez 5 lat. Chociaż patrząc na obecną sytuację klubu, to ja nie wiem, czy ktokolwiek tu pomoże. Może być już za późno, ale po raz drugi - oby się kompletnie pomylił w ocenie. odpowiedz

CWKSiak - 3 godziny temu, *.195.40 Już dawno jesteś zbyt słaby na Legie, wydawało się, że jesteś jeszcze tylko w Legii ze względu na szatnię, ale z tym również sobie nie radzisz, nie wspomnę o niewspółmiernym stosunku wynagrodzenia do poziomu jaki prezentujesz.

Przestań w końcu pier… patałachu. odpowiedz

januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl Jedrzejczak.. najemniku razem z nimi balujesz a teraz jak zwykle sie wybielasz odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.vtelecom.pl To się k^^^^ weźcie, skoro się jeszcze k^^^^ nie wzięliście, k^^^^ odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.207.231 Tu nie ma z kim rozmawiać - to trzeba rozgonić i zacząć od nowa a najlepiej od 9 Polaków no i 2 obcokrajowców wtedy będą wyniki odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl To zróbmy tak panowie piłkarzyki: zrezygnujecie z wypłat pensji do końca roku. Od nowego sami stworzycie zasadę zarabiania, uzależnioną wyłącznie od WYGRYWANIA. Remisy są w tej sytuacji mało ważne. Jeżeli to przekroczy wasz wątpliwy intelekt - opracuję chętnie te algorytmy osobiście, ZA DARMO. Nie muszę znać wysokości dochodów, zrobię to procentowo. To jak Arturku, zgoda, czy wolicie inny sposób rozliczenie i zgodnie ze stadionowym hasłem - w.. ć? Do redakcji - nie ważne czy to zrobię ja, czy ktoś inny, uprzejmą prośbą o przekazanie tego dalej, do wiadomości klubu I tych obesrańców, bo trudno to dziadostwo nazwać piłkarzami. A jeżeli się nie zgodzą, sprawa zrobi się jasna. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: W momencie wprowadzenia systemu premiowania w zależności od wyników zgłoszonych zostanie 16 ciężkich kontuzji. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: A może został już wprowadzony system promowania w zależności od wyników tylko że kasę dostają za przegrane mecze. odpowiedz

Leśny Dziadek - 28 minut temu, *.orange.pl @(L)eve(L)64: To będzie jesne, z kim mamy do czynienia. odpowiedz

Real deal - 4 godziny temu, *.127.77 Jeszcze raz Emreli,Muci zostaje z nich bedzie kasa ,Nawrocki jest ok.Miszta sie nauczy.Reszta mlodych polakow zostaje oprocz Wieteski ( Pol sezonu gry na trzy to malo).Boruc ok,Luki przy innych ozdrowieje.Reszta do wymiany.Mioduski zatrudnia trenera,prezesa,no I dyrektora.Budujemy od podstaw na nastepny sezon,inaczej to koniec.Tu trzeba radykalnych krokow,nie polsrodkow. odpowiedz

tom24 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czas tego pana w Legii już dawno powinien się skończyć. odpowiedz

Gienek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Już od miesiąca to samo powtarzacie. W końcu weźcie się za siebie! odpowiedz

Ben - 4 godziny temu, *.inetia.pl Skąd on się tu wiął? "kapitan" zasr..any! odpowiedz

Echhh - 4 godziny temu, *.aster.pl To sie k....wa wezcie. Na razie tylko o tym gadacie. odpowiedz

Gimbi - 4 godziny temu, *.tvp.pl Rychło w czas... Ctrl C + Ctrl V wypowiedzi Arkadiusza Malarza sprzed kilku lat... odpowiedz

Siwy(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Gimbi: dokładnie tylko wtedy to podziałało ;] odpowiedz

Mef - 4 godziny temu, *.pzu.pl Zesrała się bida i płacze......

Do końca sezonu powinni grać za 1 EURO....będą wyniki, bedzie wypłata....

W normalnie funkcjonującej firmie, jak nie wywiązujesz się ze swoich obowiązków (po 2, 3 rozmowie "porządkującej") zostajesz zwolniony....w naszym klubie najszybciej zwalnia się trenerów, a zawodnicy pozostają bez skazy (ważne, aby na koncie się zgadzało).....

Panie Prezesie czas na mocne działania, kiedy jak nie teraz.....? Odwagi!!!! odpowiedz

grygi - 4 godziny temu, *.chello.pl Wzruszenie odbiera mi głos..... Kto jak nie Ty ma wstrząsnąć drużyną. Sprzątaczka co zamiata szatnie? Może by to było bardziej skuteczne niż twoje płacze do TV. Jesteś kapitanem drużyny i to twoja rola żeby takiego syfu nie było na boisku bo co poza nim to wasza sprawa!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.