Punkt po meczu ze Stalą Mielec

Tym razem wielu punktów po meczu ze Stalą Mielec nie będzie. Nie ma sensu rozpisywać się nad wieloma rzeczami, które będą powtórzeniem tego, co wszyscy widzieliśmy w poprzednich spotkaniach i nadal się utrzymuje. Zamiast tego będzie jeden punkt, który zatytułuję AUTOREFLEKSJA. Staż w kibicowaniu Legii mam niezbyt wielki w porównaniu z niektórymi kibicami, bo będzie to około 20 lat. I od tamtego momentu, kiedy po raz pierwszy obejrzałem legionistów w telewizji i widziałem jak zawodnicy grają przy trenerze Dragomirze Okuce, to od razu się zakochałem w tym klubie i ta miłość trwa do dziś. Do dziś, czyli dnia zbliżającej się, wręcz pędzącej jak kometa katastrofy w Legii. Przez tyle lat przeżyłem wielu trenerów i piłkarzy. Niektórzy pojawiali się i po chwili znikali. Niestety nie potrafię sobie przypomnieć takiej katastrofy, jaka dzieje się obecnie w klubie. Począwszy od zarządzania, skończywszy na piłkarzach. W ciągu pięciu lat była tu niezliczona liczba trenerów, którzy z mniejszym bądź większym sukcesem zajmowali się trenowaniem piłkarzy. Potem natomiast po serii porażek bądź odpadnięciu w europejskich pucharach byli zwalniani. Pojawiali się kolejni, potem znów kolejni, aż obecnie Legię prowadzi Marek Gołębiewski, który poprzednio był trenerem w rezerwach stołecznego klubu. Ruch ten z całym szacunkiem do trenera Gołębiewskiego pokazuje, że w Legii nie ma wizji, jak w przyszłości klub ma wyglądać. Jakim stylem mają grać piłkarze, kto ma być sprowadzony w zimę, nie ma tu mowy o długofalowej strategii. Jak możemy w ogóle o niej rozmyślać, skoro co rok jest nowy trener, a podczas okienek transferowych zdarza się wymiana parunastu zawodników? Osobiście nie wymagam zbyt wiele od góry, tylko i wyłącznie normalności i stabilności. Może czas najwyższy zatrudnić fachowca, a nie człowieka uczącego się na stanowisku trenera, który dostanie „wszelkie narzędzia” i co najważniejsze dostanie czas na ich wdrożenie? Przecież ten sezon przy obecnej sytuacji jest do tego najlepszy. Mistrzostwa już raczej nie będzie, nie widać tu iskry nadziei na poprawę obecnego stanu rzeczy. Przed meczem ze Stalą Mielec większość ludzi mogła sobie powiedzieć, jak nie teraz to kiedy mamy w końcu wygrać w Ekstraklasie? Oczywiście przyjmując do tego całkowity szacunek do rywala, to wygrana ze Stalą była obowiązkiem, co zapowiadały nawet klubowe media. Obowiązkiem, który nie nastąpił, a Legia potrafiła tylko raz skierować piłkę do siatki i szczerze pisząc, gdyby ten mecz trwał jeszcze z trzy godziny, to raczej już by nikt nie potrafił pokonać Rafała Strączka. Ludzie z dużym doświadczeniem w lidze, którzy kolokwialnie pisząc z niejednego pieca jedli, nie potrafią celnie dośrodkować w pole karne, by piłka minęła chociażby pierwszego rywala. O trafieniu w sytuacji z kilku metrów nawet nie piszę, bo to wygląda dramatycznie. Śmieją się z nas już wszyscy, leją też już nas wszyscy. Nie widać w tym wszystkim pomysłu na dalszy czas. Dlatego może zamiast pięknie opowiadać o długofalowych wizjach, może zamiast dawać wywiady po zwycięstwach, bądź mówić, że nic się nie wie czas najwyższy na autorefleksje. Zarówno góry jak i sztabu szkoleniowego obecnego i przeszłego oraz piłkarzy. Bo jeśli dalej będzie to tak wyglądać, to niedługo w I lidze znajdzie się przepiękny stadion z wielką historią. Historią, którą czas najwyższy uszanować i zrobić autorefleksję, czy zrobiłem wszystko, by ten klub piął się coraz wyżej, a nie bał - z całym szacunkiem - Stali Mielec. Bo najwięcej na tym tracimy my kibice. Kamil Dumała

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

dCo - 1 minutę temu, *.aster.pl Dobry tekst, dzięki. Pozostaje tylko nadzieja, że każdy w jakiś sposób związany z Legią to przeczyta i faktycznie pokusi się o prawdziwą autorefleksję. Tylko tyle i aż tyle...



Kamil - "Mistrzostwa już raczej nie będzie, (...)" - fajna ta nutka optymizmu, ale tutaj optymistyczna będzie walka o pierwszą ósemkę. Nie! Mistrzostwa w tym sezonie, z całą pewnością nie będzie. odpowiedz

stary kibic - 40 minut temu, *.chello.pl Winni są wszyscy - właściciel-prezes,dyrektor sportowy,trener[choć obecny niewiele] ale głównie zawodnicy!

Teoretycznie większość z nich ma tzw "papiery" ale w drużynie grają marnie.To oznacza,że drużyna jest żle dobrana,za dużo gwiazdeczek,za dużo cudzoziemców,za dużo takich,którzy traktują Legię jako odskocznię do innych klubów!

Trzeba jakoś dograć do zimowej przerwy a potem dokonać drastycznej zmiany! Legia,aby mieć sukcesy musi być drużyną ,której zależy na sukcesie zespołu a nie indywidualnych graczy!

Jeśli tego nie zrozumie właściciel to czekają nas marne czasy...

A kibice powinni pamiętać,że zdecydowaną większość tytułów mistrzowskich Legia zdobyła w ostatnich latach,więc coś prezesowi-właścicielowi zawdzięczamy! odpowiedz

FOREVER LEGIA - 10 minut temu, *.play-internet.pl @stary kibic: Winnych jest faktycznie wielu,ale odpowiedzialnym za to to jest tylko jeden-Mioduski.Przecież trener sam do Legii nie przyszedł,zawodnicy nie pojawili się z nikąd,tak samo dyr sport.Oni wszyscy są ZAKONTRAKTOWANI PRZEZ MIODUSKIEGO.Co do samych piłkarzy,to może poza Nawrockim i Luquinhasem(chociaż ostatnio cieniuje),to żadnych "papierów na granie" raczej nie widzę,zwyczajnie są słabi,a przede wszystkim brak im chęci,o co akurat oskarżam trenera,bo za motywację to trener odpowiada (lub psycholog).To,że piłkarze traktują Legię,jako odskocznie do innych klubów,to się wcale nie dziwię,wszak TYLKO I WYŁĄCZNIE PO TO SĄ TU ŚCIĄGNIĘCI i oni doskonale o tym wiedzą.I to też jest wina Mioduskiego.A co do tytułów M.P.to faktycznie,takiej serii dawno nie mieliśmy.Przypomnij mi tylko,który z tych tytułów zdobyliśmy,miażdżąc rywali,a ile z nich "wymodliliśmy"w ostatnich minutach ostatnich kolejek,trzymając kciuki,żeby np jagiellonia wygrała??!.W Legii nic się nie zmieni,dopóki będzie tu Mioduski.A jak Mioduski odejdzie,to......dopiero będzie płacz,bo będziemy mieli wyjazdy na pastwiska koło Łomianek,czy na łąki za Nadarzynem.Ogólnie mówiąc,jesteśmy w dupie. odpowiedz

Ginpasterz - 1 godzinę temu, *.204.214 Ciężko nie zgodzić się oceną. Niemniej jednak problem w klubie jest głębszy i złożony. Nie możemy zrzucać odpowiedzialności na pracowników bo osobą decyzyjną jest właściciel - prezes. Po pierwsze ile znacie profesjonalnych klubów w których właściciel jest prezesem? Po drugie - nie jestem obrońcą trenera ale czy po wygraniu mistrzostwa i zbudowaniu jako tako wyglądającej drużyny opartej w ofensywie o wahadła i Lugiego oraz Kapustkę po stracie 3 z 5 transfery w ich miejsca były nastąpiły wartościowe transfery. Po trzecie w wyjściowej jedenastce gra tylko 4 Polaków. Po czwarte - nowy trener jest opcją oszczędnościową - na etacie mamy już trzech. Po czwarte myślałem, że jest to kryzys jaki dosięga wielu zespołów ale coraz bardziej poważnie boje się o utrzymanie w lidze. Po 5 - jeżeli chcesz być mocniejszy niż w roku w którym zdobyłeś mistrza musisz sprawdzić piłkarzy lepszych niż miałeś - poza Maikiem żaden piłkarz nie jest wartościowym i długotrwałym wzmocnieniem drużyny. Po 6 i wg mojej skromnej opinii najważniejsze - stolarz powinien zajmować się drewnem, lekarz - leczeniem, kowal jest rzemieślnikiem zajmujący się wykuwaniem z metalu więc prezesem powinien być ktoś kto się na tym zna. Na koniec pytanie retoryczne - czy nie jest to dla niektórych miejsce na wielkie pieniądze i biznes? Tylko nas kibiców szkoda. odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie Trenerze jeżeli robi się tak samo coś 10 razy i ponosi się porażkę to za 11 razem będzie wynik taki sam .

Co zrobić ?

Zagrać tak jak przeciwnicy 10 broni i czekamy na kontrę i niech taka Stał zagra w ataku pozycyjnym odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Naprawdę,dużo więcej zobaczycie,kto jest temu winien,i jaką rolę pełni tu Mioduski,jak dotrze wreszcie do Was,że "prezes to nie kibic,a kibic to nie prezes.Zdrówka. odpowiedz

Zed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z konferencji trenera wyłania się obraz („proszę pytać zarządu”) zarządzania i trenowania z drugiego rzędu. Ciekawy jest strzał Emrelego , pozdobyciu gola reszta nagle zaczyna kuleć, brak im sił by biegać, widać na nagraniach przy np pierwszej bramce, jak Martins niby podeptany, a Mladen ledwo biegnie z jakimiś podskokami. Druga bramka to już żywcem jak z piłkarskiego pokera. Chyba są jakieś spółdzielnie w drużynie, jedni grają drudzy nie. odpowiedz

Olo - 28 minut temu, *.tpnet.pl @Zed: ja mam wrażenie że Emreli przy tej setce celowo posłał piłkę w trybuny i jeszcze ten jego uśmieszek po strzale odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W 2-iej lidze gra już klub z porównywalną do Legii historią i osiagnięciami. Nazywa się Ruch Chorzów. Zatem nie będziemy pierwsi, choć to marne pocieszenie.



O mistrzostwie nie ma co pisac, ono przepadło juz w Gdańsku. Zgadzam się z Autorem felietonu, że ten sezon (stracony) jest idealny na reset. Pozostaje otwartym pytanie, czy właściciela Legii w koncu stać na takowy krok i zatrudnienie fachowców na stanowiskach prezesa, dyrektora sportowego i trenera, ktorzy mówiliby jednym głosem wypełniając założenia narzucone przez własciciela. Zimowa przerwa byłaby idealnym czasem na przeprowadzenie takiego ruchu.



Jednocześnie obawiam się, że Mioduski tego nie zrobi. A to bedzie oznaczało, że z dużym prawodopodobieństwem dwa polskie kluby ktore łacznie mają na koncie 27 tyułów MP zagrają ze sobą w przyszłym sezonie w 1-ej lidze. odpowiedz

Ryba - 2 godziny temu, *.chello.pl Ja na Legię zacząłem chodzić gdy broniła się przed spadkiem (1992r.). Mój pierwszy mecz to porażka z GKS Katowice 0:2 gdzie Jojko dostał nagrodę dla najlepszego bramkarza sezonu (sic.). Nie zniechęciło mnie to. Teraz jestem kibicem w kapciach ale Legia była, jest i będzie moim jedynym klubem.

Czy grasz dobrze, czy źle.

Ja i tak kocham Cię ❤️

W moim sercu Legia.

I na dobre i na złe!!! odpowiedz

Johny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Moze skoro już Pan Prezes wie ze to nie wina trenera i po cos odsunął część drużyny, to może czas przeprosić sie z Trenerem lub zatrudnić lepszego, a nie kolejny wynalazek, a do tego złożyć dymisje jako prezes ze swoją świta.....?! odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.com.pl Cała przyczyna katastrofy Legii do brak jakiegokolwiek pojęcia o piłce nożnej przez prezesa klubu. odpowiedz

kibic - 3 godziny temu, *.201.146 Moim zdaniem przyczyną całego g*wna w Legii jest niestety Michniewicz, a wcześniej inni trenerzy. Który z ostatnio zwalnianych dawał choćby iskierkę nadziei na lepszą grę (powtarzam lepszą grę a nie wyniki). |Chyba ostatnim trenerem, który chciał aby Legia dominowała (przynajmniej w lidze) i cieszyła siebie oraz kibica grą był Urban (może w mniejszym stopniu Magiera). Kiedy Legia za Michniewicza zagrała dobre spotkanie, takie w którym zdominowała rywala?? Strategia Michniewicza, to zawsze autobus na zero z tyłu i może coś się uda z przodu. Fakt można tak grać w grupie w pucharach ale nie w ekstraklasie, gdzie 90% meczów to gra przeciwko przeciwnikowi, który ma taką samą taktykę (nawet wczoraj Stal). Czytam tutaj o wymianie parunastu zawodników. Przypomnę w lato odszedł z Legii jeden podstawowy zawodnik - Wszołek i można było to przewidzieć dużo wcześniej. Pozostałych zawodników pozbył się sam Michniewicz (co szkodziło, w meczach po zdobyciu mistrzostwa dać zagrać młodym lub szukać np nowych pozycji dla obecnych graczy). Brak przedłużenia kontraktów z niektórymi to raczej też sprawka Michniewicza. A potem wolne dla piłkarzy i bark przygotowania, które odbija się teraz. Brak jakiejkolwiek strategi bronienia i rozgrywania stałych fragmentów gry. Wczoraj jedyny gol po rzucie wolnym dla nas, kiedy takiego sdobyliśmy ostatni raz za supertaktyka Michniewicza?? odpowiedz

Yesman - 2 godziny temu, *.chello.pl @kibic: odpowiedz sobie na kluczowe pytanie. Kto zatrudnił Michniewicza oraz poprzednich szkoleniowców ( wuefistów ) w Legii? Kto przez 4 lata nie potrafi wyciągnąć podstawowych wniosków, popełniając notorycznie te same błędy(!) Kretynizmem jest zrzucanie całej winy na Cześka, no ale przecież kozioł ofiarny musi się znaleźć. Prezes jest nieskazitelny, natomiast wszyscy dookoła szkodzą Legii wszyscy których osobiście zatrudniał Dariusz M. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Skąd teraz wytrzasnąć dobrego trenera, w środku sezonu? Gołębiewski to heros, bo bierze na siebie całe odium katastrofalnej "pracy" Michniewicza i chaosu zarządzania klubem przez Mioduskiego. Trudno go żałować, bo jest dorosłym facetem i wie, w co wdepnął. Choć może nie do końca, bo Czesiek miał nad sobą parasol mediów i.... prezesa. Moim zdaniem, sytuacja jest dużo poważniejsza niż się powszechnie sądzi. Obym się mylił. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Po(L)ubiony: trenera tu na razie nie potrzeba. Taka druzyna jak Legia w srodku tabeli, o co teraz gramy, to powinna wygrywac bez trenera. Tu trzeba jak najszybciej wypier*olic kucharskiego, caly dzial scoutingu, odsunac wszelkich podpowiadaczy, wujkow dobra rada i z nowymi ludzmi intensywnie zaczac pracowac nad transferami w zimie. Moze ten głąb z Bydgoszczy na to wpadnie w koncu zamiast zmieniac co chwile trenerow i wmawiac calemu swiatu, ze mamy kadre kompletną. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl @L: O tym piszę. Trener to sprawa na potem. Ale zarządzanie kadrą i transferami to sabotaż. Wczoraj bramki strzelili nam byli Legioniści (Sitek i Żyro), odpaliliśmy Praszelika, Warchoła (7 goli w lidze dla Płocka!), Stolarskiego (a mamy lepszego PO?), za wcześnie sprzedaliśmy Szymiego i Karbo, mamy najgorszych bramkarzy w lidze (porównaj wczorajszą grę Strączka i Miszty), Slisz gra połowę tego co w Lubinie.... A sprowadziliśmy lewusów, leni i dzbanów którzy nas olewają. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Po(L)ubiony: Zgodzę się z Tobą, że sytuacja jest śmiertelnie poważna. Jedyne sensowne wyjście, to "reset" o którym pisałem wyżej. Nie wyobrażam sobie by obecny trener miał przystapić zimą do walki o utrzymanie. To musi być facet, który poukłada to wszystko pod siebie i bedzie mial realny wpływ na kształt kadry. To z kolei oznacza, że nie może to byc człowiek z "karuleli polskiej mysli szkoleniowej" bo ta myśl uwsteczniła chociażby Bartka Ślisza - wyrózniającego się młodziezowca za czasów gry w Lubinie.



Kadra wymaga przeformatowania - o czym pisaliśmy nie raz. Bo jesli zastepujemy Pawła Stolarskiego niejakim Rose, a Vesovicia Johanssonem - to tragedia musi nadejśc. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Wolfik: Wszystko racja, obawiam się tylko, że Legia jest bankrutem. Nie ma pieniędzy. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Po(L)ubiony: Ale w takim razie który z polskich klubów je ma? Mielec z którym pokazowo daliśmy rzyci? Wisła, ledwo wiążąca koniec z końcem? A może Craxa p.profesora? W żadnym klubie się nie przelewa, bo gdyby tak było to dawno bysmy to zauważyli.



Zreszta skoro tak, to tym bardziej jest czas na "reset" i pozbycie się większości "balastów". I krojenie "gajerka" na miarę.



odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.